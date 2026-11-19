Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin bugüne kadar başarıyla yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, Meclis bünyesinde oluşturulacak yeni komisyonun görevlerini ve bundan sonraki yol haritasını açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! Numan Kurtulmuş yol haritasını açıkladı: 'Artık son merhaleye geçiyoruz' TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamalara ilişkin bir YouTube bağlantısı paylaşıldı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET PROJESİDİR"

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Bugüne kadar büyük bir başarıyla getirdik. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki "Terörsüz Türkiye" meselesi ne bir siyasi partinin tek başına meselesidir ne de sadece siyasi bir meseledir. "Terörsüz Türkiye" meselesi ne siyasi risk olarak görülebilecek bir mesele ne de siyasi rant olarak görülecek bir meseledir. Başından itibaren bir devlet projesi olarak yürütülmüş ve milletin kararlılığıyla da büyük bir destek görmüştür. Bugün itibarıyla da fevkalade büyük bir kamusal desteğe sahip olduğunu ifade etmek herhalde mümkündür. Milletin vicdanıyla devletin aklının buluştuğu fevkalade önemli bir çalışma ortaya konulmuştur. Dünyadaki bütün çatışma çözümleri örneklerinden farklı bir şekilde tamamıyla özgün bir millî proje olarak gündeme gelmiş ve o şekilde bugüne kadar devam etmiştir. Bundan sonra da devam edecektir.

Ve şunu da çok açık söyleyeyim ki bu sürecin en başından itibaren ifade ettiğimiz gibi burada herhangi bir şekilde siyasi kazanım elde etmek ya da siyasi risklerden kaçınmak asla doğru bir hesap olmaz. Burada herhangi bir şekilde hesap yapanların da mutlaka yanılacağını zaman içerisinde göreceğiz. Şunu yine bu sürecin öne çıkan özelliklerinden birisi, dünya uygulamalarından da farklı bir şekilde öne çıkan özelliklerinden birisi, bu süreçte bir "üçüncü göz"ün olmaması. Yani Türkiye'nin dışında ne başka bir devletin ne de başka bir uluslararası kuruluşun bu sürecin içerisinde gözcü, hakem gibi bir pozisyonda bulunmamasıdır. Bu meselenin tamamı millete aittir ve birinci göz de üçüncü göz de milletin kendisidir, Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

Bu meselenin buraya kadar başarıyla getirilmiş olmasının en önemli nedenlerinden birisi de bu meselenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilk kez bu kadar kapsamlı olarak ve çok geniş katılımla ele alınarak belli bir noktaya ulaştırılmış olmasıdır. Geçtiğimiz 2025 yılı içerisinde başladığımız çalışmalarda sizlerin de çok yakından takip ettiğiniz Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında sadece siyasetçiler görüş beyan etmemiş; Türkiye'nin bütün farklı kesimleri, üniversiteler, hukuk camiası, sivil toplum kuruluşları, farklı kanaatlere sahip olan bütün kesimler bir araya gelerek milletvekillerinin oluşturduğu komisyonda Türkiye Büyük Millet Meclisinin tutanakları altında kaydedilen görüşlerini ifade etmişler ve bu uzun çalışmalar sonunda bildiğiniz gibi bir rapor ortaya konulmuştur.

Bu raporda da neredeyse ittifaka yakın bir çoğunlukla katılan milletvekili arkadaşlarımız görüşlerini ifade etmişler ve rapor kabul edilmiştir. Rapor bir yol haritası olarak önümüze çıktı ve bu yol haritası Türkiye'nin önünde yeni kapıları, eşsiz yeni fırsatları açmış oldu. Arkasından bu raporun doğal bir sonucu olarak, yine oluşmuş olan bu kadar kapsamlı, bu kadar geniş, bu kadar gerekçeleri sağlamlaştırılmış mutabakatın sonucu olarak da bildiğiniz gibi bu sene 10 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisinde 467 milletvekilinin "evet" oyuyla Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kabul edilmiş oldu.

Değerli arkadaşlar, hem komisyon çalışmaları hem de kanunun bu kadar yüksek bir oyla kabul edilmiş olması, aslında demokratik meşruiyet ve Türkiye'nin uzun süredir özlemini çekmiş olduğu demokratik mutabakat bakımından da fevkalade önemli bir kazanımdır. Müzakereci demokrasinin sadece Türkiye açısından değil, dünya ölçeğinde fevkalade büyük bir örneği verilmiştir ve 467 oyla kabul edilen yasada gereği olan adımlar teker teker atılmıştır. Bu adımlardan birisi de bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir kurulun oluşmasıdır; altı bakan arkadaşımızın ve devletin en üst güvenlik birimlerinin başkanlarının, temsilcilerinin katıldığı bu kurul çalışmalarına başlamış, çalışmalarında kendi aldıkları kararla da birtakım alt komisyonları tanımlamışlardır.

Şimdi bu yasanın doğal bir sonucu olarak bu sürecin izlenmesiyle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde partilerin katılımıyla oluşacak bir komisyon yasanın gereği olarak faaliyetine başlayacaktır. Bu komisyonun yapacağı en önemli işlerden birisi; yürütmenin sürdürmüş olduğu bu süreci millet adına takip etmek, bu süreçte yürütmeyle yasama arasındaki iş birliğini ve irtibatı temin etmek, sürece ilişkin bütün gelişmeleri yine demokrasinin önemli bir merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi adına takip etmek ve bu süreçlerde etkili bir şekilde var olmaktır. Yine bu süreçte komisyonun en önemli vazifelerinden birisi, şimdiye kadar oluşmuş olan toplumsal mutabakatı açık, şeffaf ve toplumu da düzenli bilgilendirmelerle birlikte, bu sürecin gelişiminde toplumun desteğini artırarak devam ettirmektir.

"EN KISA SÜREDE ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK"

Komisyon kurulduktan sonra hem gözleme ve izleme faaliyetlerini gerçekleştirecek hem toplumsal bütünleşmenin sağlanması, millî dayanışmanın artırılması için gerekli adımları atacak hem de birtakım teklif ve görüşlerini kamuoyuyla ve ilgili kurumlarla paylaşarak tavsiye niteliğindeki kararlarını ilgili kurumlarımıza iletecektir. Böylece evet, sorumluluk kuruldadır; kurul özellikle dosya bazındaki çalışmalara başladığında çok daha aktif bir şekilde süreci yönetecektir. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, millî irade adına bu süreçte önemli bir fonksiyon görecek olan yer de yasanın bize verdiği sorumlulukla oluşturulacak olan Meclis bünyesindeki izleme komisyonudur.

Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki en kısa süre içerisinde komisyon çalışmalarına başlayacaktır. İlk toplantısında komisyonun çalışma usul ve esaslarını komisyon belirleyecektir. Nasıl kararlar alacağını, hangi konular üzerinde yoğunlaşacağını da yine ilk toplantısında ele alacaktır. Ve bundan sonra gerçekten şimdiye kadar çok başarılı, büyük bir olgunluk içerisinde ve hiçbir kopukluk olmadan getirilmiş olan bu süreç bundan sonra da başarıyla sürdürülecek ve nihayetinde temel hedefimiz olan; artık bu ülkede hiçbir şekilde silahların konuşulmadığı, bırakın silahların kullanılmasını, silahların konuşulmadığı, terör ve çatışma ortamının tamamıyla ortadan kaldırıldığı, tam manasıyla demokrasinin hâkim olduğu bir Türkiye'nin oluşması için artık son merhaleye geçmiş olacağız.

Yine çevre ülkelerdeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Bu "Terörsüz Türkiye" meselesinin hiç şüphesiz "Terörsüz Bölge"nin kurulması için de çok önemli bir adım olacağını biliyoruz. Hepsi birbirinin devamı olan bu adımların bir parçası da Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bu izleme komisyonunun kurulmasıdır. İnşallah en kısa zamanda çalışmalarına başlayacak, sizler vasıtasıyla da Türkiye kamuoyunu bilgilendirecektir.