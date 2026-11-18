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İstanbul
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaparken Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.
Sürecin en kritik hususunun ortaya konulan iradenin sahada somut bir karşılık bulması olduğunu belirten Bakan Güler, "Başta PKK/KCK olmak üzere terör örgütüyle bağlantılı tüm yapı ve oluşumların silahlarını bırakarak tamamen tasfiye edilmesi ve sürecin gerektirdiği yükümlülüklerin hızlıca yerine getirilmesi gerekmektedir" dedi.
Nihai hedefin hem Türkiye'de hem de yakın çevresinde terör örgütlerinin varlığının tamamen ortadan kaldırılması olduğunu belirten Bakan Güler, "Sınırların emniyet içinde bulunduğu ve bölgede insanların huzur içerisinde yaşadığı bir güvenlik ortamı oluşturulmalı" ifadelilerini kullandı.
Bakan Güler, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dair de konuştu. Güler, "Can kardeşimiz Azerbaycan ile karşılıklı güven temelinde başta müşterek eğitim ve tatbikatlar ile savunma sanayii olmak üzere askerî iş birliğimizi güçlendiriyoruz" dedi.