TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaparken Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Güler'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: "Sürecin en kritik hususu..." Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığın 2027 yılı bütçe görüşmelerinde terörle mücadele ve terörsüz Türkiye süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele sürecinin en kritik hususunun ortaya konulan iradenin sahada somut bir karşılık bulması olduğu belirtildi. PKK/KCK başta olmak üzere terör örgütüyle bağlantılı tüm yapı ve oluşumların silahlarını bırakarak tamamen tasfiye edilmesi ve sürecin gerektirdiği yükümlülüklerin hızlıca yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı. Nihai hedefin hem Türkiye'de hem de yakın çevresinde terör örgütlerinin varlığının tamamen ortadan kaldırılması olduğu ifade edildi. Sınırların emniyet içinde bulunduğu ve bölgede insanların huzur içerisinde yaşadığı bir güvenlik ortamı oluşturulması gerektiği belirtildi.

"SİLAHLARIN HEPSİ BIRAKILARAK TAMAMEN TASFİYE EDİLMELİ"

Sürecin en kritik hususunun ortaya konulan iradenin sahada somut bir karşılık bulması olduğunu belirten Bakan Güler, "Başta PKK/KCK olmak üzere terör örgütüyle bağlantılı tüm yapı ve oluşumların silahlarını bırakarak tamamen tasfiye edilmesi ve sürecin gerektirdiği yükümlülüklerin hızlıca yerine getirilmesi gerekmektedir" dedi.

"GÜVENLİ BİR ORTAM OLUŞTURULMALI"

Nihai hedefin hem Türkiye'de hem de yakın çevresinde terör örgütlerinin varlığının tamamen ortadan kaldırılması olduğunu belirten Bakan Güler, "Sınırların emniyet içinde bulunduğu ve bölgede insanların huzur içerisinde yaşadığı bir güvenlik ortamı oluşturulmalı" ifadelilerini kullandı.

AZERBAYCAN MESAJI

Bakan Güler, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dair de konuştu. Güler, "Can kardeşimiz Azerbaycan ile karşılıklı güven temelinde başta müşterek eğitim ve tatbikatlar ile savunma sanayii olmak üzere askerî iş birliğimizi güçlendiriyoruz" dedi.