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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik iyileştirme mesajlarının ardından milyonlarca vatandaşın gözü Meclis'te yapılacak yeni yıl düzenlemesine çevrildi. Mevcut enflasyon farkı hesaplamaları ve kulislerde konuşulan seyyanen zam veya refah payı eklemeleriyle en düşük emekli aylığının 30 bin lira bandına çıkması gündemdeyken, ASAL Araştırma'nın Kasım 2026 dönemine ait son kamuoyu araştırması toplumun maaş beklentisini ortaya koydu.
Hâlihazırda 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının, yıl sonu enflasyon güncellemesiyle 26 bin lira seviyelerine yükselmesi öngörülüyor. Bütçe görüşmeleri ve ekonomi yönetiminin değerlendirmeleri kapsamında devreye alınması beklenen refah payı ya da seyyanen ekleme senaryolarıyla birlikte taban aylığın 30 bin lira bandına taşınması ihtimali masada duruyor.
Ancak ASAL Araştırma tarafından paylaşılan son anket verileri, sahadaki beklentinin kulislerdeki senaryoların üzerinde şekillendiğini gösterdi. Katılımcıların büyük çoğunluğu 2027 yılı için en düşük emekli maaşının 35 bin lira ve üzerinde belirlenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasının teknik detayları şu şekilde paylaşıldı:
SİZCE 2027 YILINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLMALI?
Araştırmaya katılan 2.005 kişiye yöneltilen "Sizce 2027 yılında en düşük emekli aylığı ne kadar olmalı?" sorusuna verilen yanıtlar, en düşük rakamdan en yüksek rakama doğru şu şekilde sıralandı:
31.000 TL: Katılımcıların %9,0'ı bu tutarı talep etti.
35.000 TL: Katılımcıların %24,4'ü tam olarak bu tutarı istedi.
Sizce 2027 yılında en düşük emekli aylığı ne kadar olmalı ? 27.000 TL: %3.2 29.000 TL: %6.6 31.000 TL: %9.0 33.000 TL: %10.2 35.000 TL: %24.4 35.000 TL’nin üzerinde: %40.8 Fikrim yok/Cevap yok: %5.8 Kasım 2026 2.005