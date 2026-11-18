SİZCE 2027 YILINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLMALI?

Araştırmaya katılan 2.005 kişiye yöneltilen "Sizce 2027 yılında en düşük emekli aylığı ne kadar olmalı?" sorusuna verilen yanıtlar, en düşük rakamdan en yüksek rakama doğru şu şekilde sıralandı: