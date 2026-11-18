Haluk Levent’in kurduğu AHBAP Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni detaylar bir kez daha şaşkına çevirdi. İnsanları büyük sözlerle etkileyen ve oluşan güveni kötüye kullanan Levent hakkında 43 dava ve 4 sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Haluk Levent’ten esnafa "Helikopterli" güven oyunu: Öz kuzenini 15 milyon dolandırdı! İşte AHBAP soruşturmasındaki şok ifadeler Haluk Levent ve kurucusu olduğu AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturmada, Levent'in adli geçmişi ve dernek ile ilişkili finansal usulsüzlüklere dair detaylar ortaya çıktı. Haluk Levent hakkında 43 dava açıldığı ve 3'ü belgede sahtecilik, 1'i nitelikli dolandırıcılık olmak üzere 4 sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Kendi adına hesap kullanamadığı için çalışanlarının hesapları üzerinden milyonlarca liralık transferler yaptırdığı ve alacaklıları yanıltmak amacıyla sahte makbuz düzenlettiği tespit edildi. Aralarında bir restoran işletmecisi ile öz kuzeninin de bulunduğu kişilerden borç alıp geri ödemediği gerekçesiyle şikayet edildi. MASAK ve emniyet raporlarına göre, çalışanların hesapları üzerinden Kıbrıs'taki kumarhanelere para aktarıldığı ve 190 milyon 270 bin TL'lik bahis oynanarak tamamının kaybedildiği kaydedildi. Deprem döneminde derneğe yapılan coin yardımlarının şahsi borçlara aktarıldığı öne sürülürken, bir alacaklının evinde 92 milyon TL'lik senet ve 1 milyon dolarlık AHBAP borç tutanağı ele geçirildi.

“GÜVENLİ LİMAN” İZLENİMİ VERDİ

İlk olarak sosyal medya üzerinden iş insanlarının desteğiyle ihtiyaç sahiplerine aracılık yaparak yardım faaliyetleri yürüten şarkıcı Haluk Levent, ilerleyen dönemlerde edindiği kitleyi 6 Şubat depremlerinde büyüttü. Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ni de kamuoyunda 'güvenli liman' izlenimi verdi.

Ancak dernekte yüklü miktarlarda bağışlara rağmen birçok kişinin alacaklarını tahsil edememesi üzerine şikayetler gelmeye başlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaptığı inceleme, dolandırıcılık ağını gün yüzüne çıkardı. Neredeyse bir ülkenin yıllık geliri kadar yardım toplayan derneğin kasasında para kalmadığı ve borca battığı ortaya çıktı.

HAKKINDA 43 DAVA VE 4 SABIKA KAYDI VAR

Mağdurların birçoğu ise geri alamadıkları milyon dolarlık alacakları için Haluk Levent'in kurduğu "güven" ilişkisine kandıklarını belirtti. Oysaki Levent hakkında açılmış 43 dava olduğu öğrenilirken, bunların 3'ünün belgede sahtecilik, 1'inin ise nitelikli dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 4 sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı. 2002 yılında karşılıksız çek suçundan ilk davası açılan Levent'in, 2025 yılındaki son davasının da yine aynı suçtan olduğu belirlendi.

"HELİKOPTERLE GELİRİM, İŞLERİNİ HALLEDERİM” DEDİ 2 MİLYON BORÇ İSTEDİ

Konya'da Snack Plaza adlı restoranı işleten Gülsen Öztürk, evlerinin kurşunlandığını ve arabalarına tehdit mektubu bırakıldığını restorana misafir olan Levent'e anlattı. Levent'in "gerekirse helikopterle Konya'ya gelip işleri halledeceğini" söyleyip polise şikayette bulunduklarını polislerin restoran çevresinde devriye attığı belirtildi. Bu güvenin ardından Levent, konser organizasyonu gerekçesiyle 2 Mart 2020'de menajeri Müge Sözen Küçük'ün hesabına 2 milyon TL borç gönderilmesini sağladı. Sonraki dönemde parça parça borç aktarıldı, ancak ödeme sözleri tutulmadı ve 2,5 milyon TL ile 12 bin Euro alacak tahsil edilemedi.

ÖZ KUZENİNİ 15 MİLYON TL DOLANDIRDI

Levent'in teyzesinin oğlu, ilaç mümessili Kemal Ötünç'e göre kuzeni, "Biz kuzeniz, benim banka hesabım yok, önce çevreye olan borçlarımı kapatayım sana da ödeyeceğim" diyerek sürekli borç istedi. Maaşını, birikimini, kredi kartlarını ve kredilerini sonuna kadar kullanan Ötünç, eksi 3 milyon 200 bin TL borca girdi ve yaklaşık 15 milyon TL alacağını tahsil edemedi. "Almanya'dan döneceğiz, bilet lazım" denilince de kendi kartından 270 bin TL'lik THY bileti aldı. Hesabına giren çıkan paralar nedeniyle soruşturmaya şüpheli olarak dahil edilen Ötünç, kandırıldığını belirterek kuzeninden şikayetçi oldu.

GEÇMİŞ ADLİ TAKİPLERİ YÜZÜNDEN KENDİ ADINA HESAP AÇAMADI

Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın eşi şüpheli Ali Barış Kaya'nın ifadesine göre Levent, geçmiş adli takipleri ve borçları nedeniyle kendi adına hesap veya kredi kartı kullanamadığı için hesap açılışları şube müdürleri üzerinden organize edildi. Mart 2025'te çalışmaya başlayan Kaya ile asistanı Yeliz Kaya, önce Feriköy'deki, ardından Ataşehir'deki şubelere yönlendirilip yüksek limitli şahsi hesaplar açtırdı.

Transferler 300 bin ve 500 bin TL'den başlayıp 10 milyon TL'ye ulaştı. Kaya, tanımadığı kişilerden gelen tutarları sorgulamadan Levent'in talimatıyla "borç" veya "borç iade" açıklamasıyla istenen hesaplara aktardığını, günlük limitler dolunca da kendi hesapları ile Yeliz Kaya'nın hesapları arasında para döndürdüklerini anlattı.

AHBAP'TA SORULARI "BANA GÜVENMİYOR MUSUNUZ?" DİYEREK BASTIRDI

Ahbap Derneği Denetim Kurulu Başkanı Merve Yılman'ın ifadesine göre, 2025'teki İçişleri Bakanlığı denetiminde müfettişler, Yeliz Kaya'nın şahsi hesaplarından Levent'in hesabına aktarılan paraları sordu. MASAK verilerinde Yeliz Kaya'dan 2 milyon 370 TL, Zafer Yay'dan 378 bin 720 TL ve Emrah Gödeliner'den 205 bin 435 TL transfer kaydı yer aldı. Yılman, bundan sonra Yeliz Kaya üzerinden şahsi hesaba para gönderilmesini reddettiğini söyledi. Levent'in dernek başkanı olduğunu hatırlatıp "Yeliz mali işlere bakıyor, bana güvenmiyor musun da istemiyorsun?" diyerek konuyu kapattığı kaydedildi.

17 BİN DOLARLIK MAKBUZU OYNAMA YAPARAK 117 BİN DOLAR YAPTIRDI

Alacaklılar paraların nereye gittiğini sormaya başlayınca yöntem değişti. Levent'in kullandığı değerlendirilen "HL 6" numarasından çalışanlarına sahte makbuz ve evrak düzenletme talimatı verildiği saptandı. 4 Haziran'daki ses kayıtlarında "Kızım elli bin dolar aldığını göster, elli bin doları buraya gitti de tamam mı, beş milyon da başka bir yere dolar için gitti de" dediği tespit edildi. Alacaklıların teyit edememesi için "Ara dövizin de telefon numarasını at, Son rakamını eksik yap aramazlar zaten onu, maksat numara verdim" dediği kaydedildi. Bir çalışana ise 17 bin dolarlık makbuzu oynama yaparak 117 bin dolar yap dediği kayıtlara geçti.

KIBRIS'TA ÖZEL ODALARDA KUMAR OYNADI

Eski şoförü İlker Çetin'in ifadesine ve MASAK incelemesine göre Levent, Kıbrıs konserleri sırasında bir kumarhanede özel odalarda kumar oynadı. Çalışanlarının hesaplarından kumarhaneye parça parça para aktarılarak yaklaşık 2 milyon TL'lik jeton alındı. Ali Barış Kaya, kazanılan nakdin Girne'deki döviz büroları ve komisyoncular üzerinden komisyon ödenerek Yeliz Kaya'nın hesaplarına getirildiğini söyledi. MASAK analizine göre Yeliz Kaya'nın hesaplarından kumarhane şirketine 90 işlemde 57 milyon 664 bin TL çıkış, şirketten hesaplarına 12 işlemde 18 milyon 738 bin TL giriş oldu.

BAHİSTE 190 MİLYON TL KAYBEDİLDİ

MASAK ve Emniyet raporlarına göre Levent, 190 milyon 270 bin TL'lik şans oyunu ve bahis kuponu yaptı ve tamamını kaybetti. Bahis trafiği aracılar üzerinden yürütüldü. Levent'in kasası olarak değerlendirilen şüpheli Alper Çelik'in hesaplarından bir şans Oyunları sitesine 6 bin 126 işlemde 279 milyon 367 bin TL çıkış yapılırken, şirketten Çelik'e bin 894 işlemde 89 milyon 90 bin TL giriş oldu. Zafer Yay'ın hesaplarına gelen paralar da kısa sürede aynı şirkete aktarıldı. Şüpheliler, kuponların yatırılması ve nakit trafiğinin yönlendirilmesi için çalışanların ve aracıların hesaplarının kullanıldığını beyan etti.

BORCUNA KARŞILIK 2 MİLYON COİN TEMİNAT GÖSTERDİ

Sevda Kurt'un telefonundaki dijital incelemede, borçlara karşılık verilen HLK coin'lerinin Serkan Çakmak ve Levent tarafından sistem kapatılarak bloke edildiği belirlendi. Coin'lerini ABD'deki yatırımcılara satmak isteyen Kurt, yazışmalarında deprem döneminde Ahbap'a yapılan coin yardımlarının dernek hesaplarına aktarılmayıp Levent'in şahsi borçlarının kapatılmasında kullanıldığını savundu. Kurt'un evinde 92 milyon TL'lik senet ile 1 milyon dolarlık Ahbap borç tutanağı ele geçirildi. Levent'in 1 milyon 960 bin dolarlık borcuna karşılık 2 milyon coin'i teminat gösterdiği, bu varlıkların sonradan sert değer kaybettiği öğrenildi.