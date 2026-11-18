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İstanbul
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Edirne'de rekor miktarda kokain ele geçirdi. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir TIR'da piyasa değeri yaklaşık 550 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde bulundu.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi çalışmaları sırasında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule'ye gelen bir TIR'ı şüpheli bularak incelemeye aldı.
X-Ray tarama sistemine yönlendirilen araçta olağan dışı yoğunluklar belirlenmesi üzerine narkotik dedektör köpeği ARES'in katılımıyla detaylı arama yapıldı.
Dedektör köpeği ARES'in TIR dorsesinin farklı noktalarına tepki vermesi üzerine aramalar bu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Yapılan kontrollerde 123 paket halinde toplam 140 kilo 970 gram kokain ele geçirildi.
Yakalanan uyuşturucu miktarı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bugüne kadar tek operasyonda ele geçirilen en yüksek kokain miktarı olarak kayıtlara geçti.
Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere tüm kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin gelişmiş tarama sistemleri, risk analizleri ve narkotik dedektör köpeklerinin desteğiyle kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı. Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.