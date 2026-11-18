Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Edirne'de rekor miktarda kokain ele geçirdi. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir TIR'da piyasa değeri yaklaşık 550 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Kapıkule'de tarihi uyuşturucu operasyonu: Değeri yüz milyonlarca TL Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne'de bir TIR'da rekor miktarda kokain ele geçirdi. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 550 milyon lira olan uyuşturucu bulundu. X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR'da narkotik dedektör köpeği ARES'in de katılımıyla detaylı arama yapıldı. Aramalar sonucunda 123 paket halinde toplam 140 kilo 970 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda tek operasyonda ele geçirilen en yüksek kokain miktarı olarak kayıtlara geçti. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

X-RAY TARAMASINDA ŞÜPHELİ YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi çalışmaları sırasında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule'ye gelen bir TIR'ı şüpheli bularak incelemeye aldı.

X-Ray tarama sistemine yönlendirilen araçta olağan dışı yoğunluklar belirlenmesi üzerine narkotik dedektör köpeği ARES'in katılımıyla detaylı arama yapıldı.

123 PAKET İÇERİSİNDE 140 KİLO KOKAİN BULUNDU

Dedektör köpeği ARES'in TIR dorsesinin farklı noktalarına tepki vermesi üzerine aramalar bu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Yapılan kontrollerde 123 paket halinde toplam 140 kilo 970 gram kokain ele geçirildi.

TARİHİ OPERASYON KAYITLARA GEÇTİ

Yakalanan uyuşturucu miktarı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bugüne kadar tek operasyonda ele geçirilen en yüksek kokain miktarı olarak kayıtlara geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere tüm kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin gelişmiş tarama sistemleri, risk analizleri ve narkotik dedektör köpeklerinin desteğiyle kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı. Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.