İstanbul Havalimanı'nda 14 kilogram esrar bulunan valiz nedeniyle gözaltına alınan 33 yaşındaki İngiliz vatandaşı Louis Malletier, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan Malletier, uluslararası bir suç örgütünün kendisini ölümle tehdit ederek uyuşturucu kuryeliğine zorladığını iddia etti.

Türkiye Today'in ulaştığı resmi soruşturma ve polis belgelerine göre olay, 15 Ekim sabahı meydana geldi. Bangkok'tan Thai Airways'in TG900 sefer sayılı uçuşuyla İstanbul'a gelen Malletier'in, buradan Türk Hava Yolları'nın TK1303 sefer sayılı uçağıyla İspanya'nın Malaga kentine gitmesi planlanıyordu.

PEMBE VALİZDEN 14 KİLOGRAM ESRAR ÇIKTI

Saat 07.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda görevli gümrük muhafaza ekipleri, Malletier adına kayıtlı, üzerinde herhangi bir işaret bulunmayan 19 kilogram ağırlığındaki pembe valizi şüpheli buldu. X-ray kontrolünün ardından "Aja" isimli narkotik köpeğinin valize tepki vermesi üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Malletier, havalimanının transit bölümünde durduruldu. Valizde yapılan aramada, vakumlanmış 13 paket içerisinde toplam 14 kilogram esrar ele geçirildi.

"BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER"

Malletier, emniyetteki ifadesinde İngiltere'de başlayan bir süreç sonucunda suç örgütünün ağına düştüğünü savundu. Londra'da bir mağazanın önünde tanımadığı bir kişinin kendisine ücretsiz tatil teklif ettiğini belirten Malletier, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Tanımadığım biri Londra'da bir mağazanın önünde yanıma gelerek tatile gitmek isteyip istemediğimi sordu. Teklifi kabul ettim. Ancak daha sonra evime gelerek beni tehdit ettiler. Tatile gittiğimde dönüşte bir valiz getirmem gerektiğini söylediler. İlk teklifi kabul ettiğim için söylediklerini yapmak zorunda hissettim."

Şüpheli, suç örgütünün kendisiyle yalnızca Signal uygulaması üzerinden sahte isimler kullanarak iletişim kurduğunu, uçak biletleri ve konaklama rezervasyonlarının da örgüt üyeleri tarafından ayarlandığını ileri sürdü.

"VALİZİN İÇİNDE NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

İfadesine göre önce İngiltere'den Malezya'ya gönderilen Malletier, burada sekiz gün kaldıktan sonra Tayland'a yönlendirildi. Tayland'da kendisine önceden hazırlanmış bir valiz teslim edildiğini belirten Malletier, "Valizi açmadım. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Sadece Malaga'ya götürmemi istediler. Bunun karşılığında herhangi bir para almayacaktım" dedi. Malletier, valizi teslim eden kişilerin tespit edilebilmesi için Tayland'daki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini de talep etti.

AVUKATINDAN ADLİ TIP TALEBİ

Malletier'in avukatı Aziz Emre Yılmaz, müvekkilinin otizmli olduğunu ve özel desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, olay sırasında cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığının Adli Tıp Kurumu tarafından değerlendirilmesini istedi.

Yılmaz, Türkiye Today'e yaptığı yazılı açıklamada, "Louis otizmli ve ek destek ihtiyaçları bulunan bir birey. Önceliğimiz, isnat edilen suç tarihinde cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığının Adli Tıp Kurumu tarafından gecikmeksizin değerlendirilmesi ve ailesinin yanına güvenli şekilde dönebilmesi için gerekli hukuki adımların atılmasıdır" ifadelerini kullandı. Avukatı ayrıca Malletier'in suç işleme kastının bulunmadığını, soruşturma makamlarıyla işbirliği yaparak telefonunu ve şifresini gönüllü şekilde teslim ettiğini savundu.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Savunmanın tahliye talebine rağmen Gaziosmanpaşa 4. Sulh Ceza Hakimliği, ele geçirilen uyuşturucu miktarını, devam eden laboratuvar ve dijital incelemeleri ve yabancı uyruklu şüphelinin kaçma riskini gerekçe göstererek tutuklama kararı verdi. Malletier'in İstanbul Maltepe'deki ceza infaz kurumunda tutulduğu öğrenildi.

SAĞLIK GEÇMİŞİ MAHKEME DOSYASINA GİRDİ

İngiltere'deki Perivale Sağlık Kliniği tarafından Haziran 2026'da hazırlanan ve mahkemeye sunulan sağlık kayıtlarında, Malletier'e 2005 yılında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), 2008'de öğrenme güçlüğü ve 2021'de otizm spektrum bozukluğu tanısı konulduğu belirtildi. Belgelerde ayrıca 2022 yılında depresif bozukluklar ve paranoid sanrılara ilişkin kayıtların bulunduğu aktarıldı.

Resmi belgelere göre işsiz olan, yalnızca ilkokul eğitimi alan ve daha önce herhangi bir sabıka kaydı bulunmayan Malletier'in yakın zamanda yeni bir hayata başlamak amacıyla adını değiştirdiği de öne sürüldü.

AİLESİ HAREKETE GEÇTİ

İngiltere'de yaşayan ailesi, Malletier'in hukuki savunmasına destek sağlamak amacıyla bağış kampanyası başlattı. The Sun gazetesine konuşan ikiz kardeşi Conor Colegate, kardeşinin öğrenme güçlüklerinin suç örgütleri tarafından istismar edildiğini savundu. Colegate, savunmasız kişilerin ücretsiz tatil vaatleriyle kandırılarak uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında kullanılmasına dikkat çekti.

Malletier hakkındaki soruşturma sürerken, avukatının talep ettiği cezai sorumluluk değerlendirmesinin davanın seyri açısından önem taşıması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Today