İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, TBMM'de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sözcü Televizyonu'na kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yetkili hakimlik tarafından, ‘Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret Anonim Şirketi'ne (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) TMSF'nin kayyum olarak atanmasına, arama, el koyma ve gözaltı tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu süreç, İçişleri Bakanlığının başlattığı bir tasarruf değil, adli makamlarca yürütülen ve yargı denetimine açık olan bir soruşturmadır. Operasyonda iddia edildiği gibi bin personel değil, 100 tim ve 250 Çevik Kuvvet personelimiz görev almıştır. Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturmanın konusu herhangi bir yayın politikası veya eleştirel görüş değil, MASAK raporlarına yansıdığı belirtilen mali hareketler ve terörizmin finansmanına ilişkin ciddi iddialardır. Basın özgürlüğü ve vatandaşlarımızın haber alma hakkı demokratik düzenimizin güvencesidir, hukuk önünde eşitliktir."

POLİSLERİ İLGİLENDİREN AÇIKLAMA

Polislerin özlük ve çalışma haklarıyla ilgili de konuşan Bakan Çiftçi, "Diğer taraftan personel, mesai dışında veya istirahatteyken maç, bayram, miting görevleri nedeniyle göreve çağrılabilmektedir. Bu tür durumlarda göreve çağrılanlara yaptığı görevin karşılığının fazla çalışma ücreti olarak verilmesi de çalışmalarımız arasında yer almaktadır. Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin çalışma saatlerinin iyileştirilmesi anlamında ise çalıştığı birimlerin durumlarına göre 8/24 veya 12/36 olacak şekilde 4 gruplu olarak düzenlenmesi, 22 Temmuz 2026 tarihli yazımızla tüm birimlerimize bildirilmiş ve uygulamaya geçilmeye başlanmıştır. Böylece personelin daha az çalışması sağlanacaktır. Günümüz itibarıyla 55 ilimiz tamamen, 20 ilimiz kısmen 12/36 sistemine geçişlerini sağlamış olup 6 ilimizde ise geçiş çalışmaları devam etmektedir. Bu konuda mülkiye müfettişlerimizin ve polis müfettişlerimizin sahadaki çalışmaları devam etmektedir. Jandarma ise 12/36 mesaisine Ocak 2027'de büyük oranda geçecektir. Tam anlamıyla Haziran 2027 tarihinde geçilmiş olacağını da komisyonun bilgilerine sunuyorum" dedi.

"ARTIŞIN GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLERLE BİR İLGİSİ YOKTUR"

Türkiye'deki yabancı uyrukluların ikamet izinleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla tüm uyrukları kapsayan ikamet izni sahibi yabancıların sayısı yüzde 11,7 artmıştır. Ancak bu artışın geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerle bir ilgisi yoktur. Söz konusu artışın temel nedeni, düzenli göç kapsamında ülkeye gelen uluslararası öğrenci sayısındaki yükseliş ile aile ve çalışma amaçlı verilen ikamet izinlerinden kaynaklanmaktadır" diye konuştu.