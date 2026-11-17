Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2027 yılı bütçelerinin yanı sıra kesin hesapları ve Sayıştay raporları görüşülmeye başlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den POLSAN açıklaması: "O bilgiler gerçeği yansıtmıyor" diyerek rakam verdi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülürken, Bakan Çiftçi, Milletvekili Ümit Özlale'nin POLSAN fonlarına kaynak aktarıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, EGM, JGK, Sahil Güvenlik, Göç İdaresi ve AFAD'ın 2027 yılı bütçeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Bakan Çiftçi, POLSAN'ın yaklaşık 80 milyar liralık fon büyüklüğünün bulunduğunu ve söz konusu fonlarda değerlendirilen kısmın 1 milyar lira (seksende bir) olduğunu belirtti. Bakan Çiftçi, ihmal veya kusuru olan personeller hakkında işlem başlatıldığını ve vakfın bir zararının bulunmadığını ifade etti. Ümit Özlale ise basın toplantısında POLSAN'ın aracı kurumlardaki yatırımlarının 2025 sonunda 15 milyar 270 milyon liraya ulaştığını ve fon tasfiyeleri sonrası riskli bir hisse fonuna ek kaynak aktarıldığını iddia etti.

Komisyon, Bakan Çiftçi’nin sunumunun ardından milletvekillerinin konuşmasıyla devam etti. Milletvekillerinin değerlendirmeleri esnasında yeniden söz alan Bakan Çiftçi, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin TBMM’de yaptığı basın açıklaması ile ilgili konuştu.

“ÜMİT ÖZLALE’NİN VERDİĞİ BİLGİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Özlale’nin Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın (POLSAN) tasfiyesine karar verilen bazı fonlara kaynak aktardığına ilişkin değerlendirmelerine cevap veren Bakan Çiftçi "Maalesef Ümit Özlale'nin vermiş olduğu bilgiler gerçeği yansıtmıyor.

Biz bununla ilgili o otuz dakikalık süre içerisinde ayrıntılı bir şekilde açıklama yapacağız. Bütün POLSAN tarafından, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yatırılan fonlarla ilgili detaylı bir açıklama olacak. Bunu paylaşacağım sizlerle. Biz burada POLSAN’ın, Polis Yardımlaşma Ve Bakım Sandığı’nın polislerden kesilen paraların birer emanet olduğunu değerlendiriyoruz. Bunlar bize emanet şu anda POLSAN’ın fon büyüklüğü yaklaşık 80 milyar lira civarında. Bu fonlarda değerlendirilen kısım 1 milyar lirasını teşkil ediyor. Yani seksende birlik. Bu detaylı açıklamalar içerisinde mutlaka yer alacak. Bunların hepsini detaylı bir şekilde vereceğim.

“İHMAL VE KUSURU OLANLAR HAKKINDA İŞLEM BAŞLATTIK”

Eğer bunların içerisinde ihmali, kusuru olan personelimiz de varsa onunla da ilgili zaten işlemi başlattık. Herhangi bir ihmali kusuru olan Polis Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nın bir zararı varsa ki zararı yok. Bir ihmali varsa personelden kaynaklanan bir durum varsa onunla da ilgili gerekli işlemleri yapacağımızı ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

ÖZLALE, İDDİALARINI BASIN TOPLANTISINDA DİLE GETİRDİ

Özlale ise, basın açıklamasında ise şu ifadelere yer vermişti:

"Sandığın, fon vurgunu merkezindeki aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve menkul kıymetlerdeki toplam yatırımı, 2025 sonunda 15 milyar 270 milyon liraya ulaşmış. Aracı kurumlardaki tutar bir yılda yaklaşık 8 katına çıkmış. Elimizdeki bilgiye göre de Tera'ya POLSAN için işlem yetkisi verilmiş. Fon tasfiyeleri başladıktan ve Tera grubunun holdingine kayyum atandıktan sonra POLSAN, büyük risk taşıyan bir hisse fonuna ek kaynak aktarmış. Polisimizin ortak edildiği bu fonun kayıtlarında, başka bir fonun alım tarihiyle maliyet fiyatı arasında açıklanması gereken bir uyuşmazlık bulunuyor. Bütün bunların yaşandığı dönemde POLSAN’ın yönetim ve denetim yapısı da değiştirilmiş. Talebimiz net: Bizler polisimizin birikimlerinin hangi kurumlarda, hangi yetkilerle ve hangi riskler altında yönetildiğinin açıklanmasını istiyoruz."