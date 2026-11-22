Bahçelievler'de mağaza açılışında izdiham: Herkes ezilme tehlikesi geçirdi

İstanbul Bahçelievler'de açılışı gerçekleştirilen bir züccaciye mağazasında indirim izdihamı yaşandı. Açılışa özel indirimlerden yararlanmak isteyen binlerce vatandaş mağazaya akın ederken, caddede yoğunluk nedeniyle adım atacak yer kalmadı. Kapıların açılmasıyla birlikte mağazaya girmek isteyen vatandaşlar arasında yaşanan yoğunlukta bazı kişiler yere düşerek ezilme tehlikesi geçirdi.