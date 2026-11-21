AĞIR VE SERT SATIŞLARIN NEDENİNİ AÇIKLAMAK GÜÇ

Dolayısıyla başka bir şey var. Korkarım, daha doğrusu umuyorum ki ortada bir savaş ihtimali yoktur. Şu anki tablo bu. Piyasalardaki düşüşün nedenini mevcut konjonktürde tam olarak bulamıyoruz. Bu kadar ağır ve sert satışların nedenini açıklamak güç. Ancak fiyatlar bir göstergedir. Fiyatlar yarını, bir sonraki ayı, hatta bir sonraki yılı bir şekilde önceden fiyatlar. Önce fiyat hareketi gelir, ardından haber ya da gelişme ortaya çıkar. Ben mevcut tabloyu böyle okuyorum.

