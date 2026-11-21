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İstanbul
Altın düşüyor, borsalar çakılıyor, Bitcoin kan kaybediyor! Üstelik yatırımcıların sığınabileceği güvenli limanlarda da beklenen hareketlilik yok. Küresel piyasalarda aynı anda yaşanan sert satışlar, finans dünyasında alarm zillerini çaldırdı. Ekonomist Tuna Kaya, piyasaları sarsan tablonun arkasında resesyon ya da küresel savaş ihtimalinin fiyatlanıyor olabileceğini belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kaya, altındaki sert düşüşe rağmen uzun vadede yükseliş beklentisini korudu ve 8 bin dolara kadar uzanan hedefini paylaştı.
İşte Tuna Kaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı yayından kritik detaylar... "Normal şartlarda borsalar düştüğünde para altına akar. Kripto varlıklar, yani riskli varlıklar düştüğünde de yatırımcılar altına ya da ABD 10 yıllık tahvillerine yönelir. Ancak bu kez baktığımızda her şeyin aynı anda düştüğünü görüyoruz.
Bunu en son, yakın zamanda nerede gördük? Pandemi döneminde. O dönemde her şey satılmıştı. Altın da düşmüştü, hisse senetleri de, kripto varlıklar da, petrol de. Ancak bir varlığa ciddi anlamda giriş vardı: ABD tahvilleri. Şu anda ABD tahvil faizleri yüzde 5 seviyesine yakın, hatta bir ara bu seviyenin üzerine de çıktı.
Oysa pandemi döneminde ABD tahvil faizleri yüzde 0,31'e kadar gerilemişti. Tahvil faizlerinin gerilemesi, tahvillere yönelik yoğun talebin bir sonucuydu. Çünkü tahvil fiyatları ile faizleri ters orantılıdır. Tahvillere para girdikçe faizler düşer. O dönemde yatırımcılar güvenli liman olarak ABD tahvillerine sığınmıştı.
Ancak şu anda böyle bir durum yok. Grafiklerde de göstereceğim, tahvillere ciddi bir giriş bulunmuyor. Altın düşüyor, diğer varlıklar düşüyor. Her şey aynı anda geriliyor. O zaman akıllara şu soru geliyor: Piyasalar neyi fiyatlıyor?
Bana göre iki ihtimal var. Ya önümüzdeki aylarda ciddi bir resesyon bekleniyor ve bunun altyapısını oluşturan veriler ortaya çıktı ya da küresel bir savaş fiyatlanıyor. Başka bir şey olamaz. Bu iki senaryodan biri piyasaları bu hâle getirebilir.
Çünkü piyasalar yaklaşık iki aydır düşüyor ancak bu hafta başından itibaren korkunç satışlar yaşanıyor. Altın 4 bin doların altına düştü, şu anda 3 bin 500 dolar seviyesinde. ABD hisse senedi piyasalarında ciddi satışlar var. Bitcoin'de ve emtialarda da önemli düşüşler yaşanıyor. Bu hafta başından itibaren piyasada başka bir şey var.
Normal koşullarda perşembe ve cuma günleri yaşanan satışların ardından bir tepki alımı bekliyordum. Önümüzdeki haftanın pazartesi ve salı günlerinde de piyasaların yönünü net olarak göreceğimizi düşünüyorduk. Ancak bu gerçekleşmedi. Demek ki sözünü ettiğim iki senaryodan biri gündemde.
Resesyon ihtimaliyle ilgili bugün IMF Başkanı'ndan da kritik açıklamalar geldi. ABD'de, Asya'da ve genel anlamda dünyada yapay zekânın ekonomiler içerisindeki taşıyıcı rolünün yüzde 30-35 bandında olduğunu söyledi. Yapay zekâya çok büyük umut bağlandı ve bu alana çok büyük yatırımlar yapıldı. Ancak bu tarafta ciddi bir risk bulunuyor.
Yapay zekâ alanında yaşanacak bir çöküntü dünya ekonomisine çok büyük zarar verebilir ve resesyona yol açabilir. Aynı zamanda istihdam tarafında da küresel ölçekte yüzde 20'nin üzerinde bir kayıp yaşanabilir. Zaten bu kadar büyük bir istihdam kaybı, ekonomilerin resesyona girmesi anlamına gelir. Belki de büyük olasılıkla fiyatlanan durum budur.
Umarım piyasalar bir savaş ihtimalini fiyatlamıyordur. Neden böyle söylüyorum? Trump, Amerika'da ara seçimleri kaybetti. Ardından Çin'e gitti ve üçlü bir görüşme gerçekleştirildi. Burada ne konuşuldu, ne tartışıldı, nasıl kararlar alındı? Bilmiyoruz. Elbette Amerika sadece Trump'tan ya da Cumhuriyetçilerden ibaret değil. Sonuçta Amerika'da bir devlet aklı var. Burada ne planlandı, ne oldu, bunu da önümüzdeki dönemde göreceğiz.
Piyasaların bu kadar sert düşmesinin arkasında, genel ekonomik tabloda derin bir problem görünmüyor. Amerika'dan gelen veriler iyi, Çin'in durumu iyi. Avrupa biraz sendeleyebilir ancak orada da tablo o kadar vahim değil. Ekonomik göstergelerde çok büyük bir bozulma bulunmuyor. Enflasyon tarafında ise Körfez Savaşı'nın başlamasıyla birlikte bir miktar tetiklenme yaşandı. Ancak bu durum sona erdiğinde piyasalar yeniden toparlanabilir. Nitekim petrol fiyatları da öyle ya da böyle kontrol ediliyor. Petrol 150-200 dolar seviyelerine gitmedi.
Dolayısıyla başka bir şey var. Korkarım, daha doğrusu umuyorum ki ortada bir savaş ihtimali yoktur. Şu anki tablo bu. Piyasalardaki düşüşün nedenini mevcut konjonktürde tam olarak bulamıyoruz. Bu kadar ağır ve sert satışların nedenini açıklamak güç. Ancak fiyatlar bir göstergedir. Fiyatlar yarını, bir sonraki ayı, hatta bir sonraki yılı bir şekilde önceden fiyatlar. Önce fiyat hareketi gelir, ardından haber ya da gelişme ortaya çıkar. Ben mevcut tabloyu böyle okuyorum.
Net durumu pazartesi ve salı günü göreceğiz. Pazartesi bir tepki alımı gelir ve bu hareket salı günü de devam ederse, piyasalar en azından bir gün daha tepki alımıyla ilerleyip yatay seyre dönerse, o zaman bunun bir satış dalgası olduğunu söyleyebiliriz.
Yapay zekâda veya başka alanlarda yaşanan gelişmelerin piyasaları etkilediğini ve piyasanın yeniden yönünü bulduğunu düşünebiliriz. Ancak şu an itibarıyla net bir şey söylemek güç. Önümüzdeki haftanın pazartesi ve salı günlerini görmemiz gerekiyor.
Bir başka iddia da şu: Anthropic'in halka arzı öncesinde piyasadan 80 milyar doların üzerinde para çekildiği, bu parayı oluşturmak için varlıkların satıldığı ve bunun dolar endeksini yükselttiği öne sürülüyor. Yükselen dolar endeksi ve nakde dönüşün de piyasalarda domino etkisiyle sert satışlara neden olduğu söyleniyor.
Ancak dikkat edin, pazartesiden beri bu düşüş devam ediyor. Diyelim ki öncesinde Anthropic için 80 milyar dolarlık bir para çekildi ve bu para halka arz öncesinde kullanılmak üzere bir yere aktarıldı. Fakat piyasalarda trilyonlarca dolarlık kayıp var. Dolayısıyla yalnızca Anthropic gelişmesi bu tabloyu açıklamıyor. Nvidia da bu düşüşü açıklamıyor. Arkadaşlar, bu bambaşka bir şey.
Şimdi altın için biraz geriye dönelim. Bu haftalık grafik ve burada dikkatinizi özellikle bir noktaya çekmek istiyorum. Lila renkle gösterilen çizgi 200 haftalık hareketli ortalama. Altın rallilerinde bu 200 haftalık ortalamanın üzerine çıktıktan sonra uzun süre yükselişini sürdürüyor.
Altında geçmişte yaşanan rallilere baktığımızda hep benzer bir tablo görüyoruz. 1970 sonrasındaki hareketlerde, 200 haftalık hareketli ortalama aşıldıktan sonra yükseliş devam ediyor. 1976 sonrasında da benzer bir ralli yaşanmış. Bu ortalama kırıldıktan sonra altın yeniden yükselişe geçmiş.
Şu anda altında zirve seviyesinden itibaren yüzdelik bazda yüzde 37'lik bir düşüş yaşandı. Bunu aklınızda tutun. Altın yüzde 37 düşmesine rağmen hâlâ 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde. Bu ortalama şu anda 3 bin 300 dolar seviyesinden geçiyor.
Altın bu seviyenin altına en yakın ne zaman gelmişti? Ağustos 2022'de. O dönemde yaklaşık bir buçuk ay boyunca bu seviyenin altında kaldı, ardından yeniden yükselişine devam etti.
Altında 2018 yılında başlayan ralli de hâlâ devam ediyor. 2018'de başlayan bu yükseliş hareketi, 1200 seviyesi aşıldıktan ve 200 haftalık hareketli ortalama geçildikten sonra güç kazandı. Dolayısıyla altındaki ralli şu anda bitmiş değil. Altın bu ortalamanın altına gelse bile yeniden yükselişine devam edebilir.
Neden? Çünkü dünyada tek bir risk yok. Jeopolitik riskler devam ediyor ve daha da devam edecek. İkinci olarak devletlerin korkunç boyutlarda borçları var. Faizler bu kadar yüksekken devletler bu borçları nasıl çevirecek? Üstelik hükümetler borçlarını çevirebilmek için vergileri artırabilecek mi? Şirketler zaten zor durumda ve borçlu. Vergileri artırmak da kolay değil. Peki ne yapacaklar? Para basacaklar.
Bir tarafta istediğiniz kadar para basın, diğer tarafta altını istediğiniz kadar hızlı çıkarabiliyor musunuz? Hayır. İşte bu nedenle altındaki yükseliş döngüsünün devam ettiğini düşünüyorum. Bana göre 2027, 2028 ve 2029 yıllarında da altının yükselmesini beklemek gerekiyor.
Geçmiş altın rallilerine baktığımızda, altın genellikle dip seviyesinden itibaren yaklaşık 7 kat yükseliyor. Örneğin önceki döngülerde bir dip seviyeden zirveye kadar yüzde 658'lik artış yaşanmış. Başka bir rallide bu oran yüzde 750'ye ulaşmış. Bir diğerinde ise yüzde 500'lük yükseliş görülmüş.
Şimdiki döneme baktığımızda, altın dip seviyesinden en yüksek seviyesine kadar yaklaşık 4,33 kat yükselmiş. Oysa geçmiş rallilerde ortalama hareket yaklaşık 7 kat. Bu açıdan bakıldığında ons altında 7 bin-8 bin dolar seviyelerinin beklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Eğer acil bir para ihtiyacınız yoksa ve kenarda nakdiniz de bulunuyorsa, bu seviyelerden küçük miktarlarda altın toplayabilirsiniz. Ancak dibin neresi olacağını, fiyatın daha ne kadar düşeceğini gerçekten bilemeyiz. Bunu kimse bilemez.
Yarın resesyon yaşanabilir, savaş çıkabilir veya başka gelişmeler olabilir. Bunların hepsi kısa vadede altını olumsuz etkileyebilir. Altın önce düşebilir ancak sonrasında yükselişine devam eder. Ne kadar çok risk, ne kadar çok para ve ne kadar çok sorun varsa altın için o kadar destekleyici bir ortam oluşuyor.
Dünyaya baktığımızda kaç tane aklıselim lider veya büyük devlet yönetimi kaldı? Riskler ortada. Çok fazla para basıldı ve varlık fiyatları şişti. Peki bundan sonra ne olacak?
Merkez bankaları da bu gelişmelerin farkında. Üç-dört yıldır art arda altın alıyorlar. Hatta altın fiyatı düştükçe daha fazla alım yapıyorlar. Neden alıyorlar? Merkez bankaları trade mi yapıyor? Hayır. Bu kurumlar sıradan yatırımcılar ya da fonlar gibi hareket etmiyor.
Burada yalnızca rezerv çeşitlendirmesinden söz etmiyoruz. Bana göre çok daha farklı bir durum var. Çünkü merkez bankaları stratejik düşünür, 10 yılı, 20 yılı hesaplar ve buna göre hareket eder. Bu kurumlar altın alıyor.
Sonuçta merkez bankası dediğimiz şey bir devletin kasasıdır. Bir devletin kasası altın alıyorsa burada üzerinde düşünülmesi gereken bir durum vardır. Diğer bankalar istedikleri kadar short pozisyon açsın, istedikleri kadar manipülasyon yapsın. Fiyat er ya da geç gerçek yerine oturacaktır."