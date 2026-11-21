Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi ile ilgili açıklama yaptı. Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmalar hakkında detayları aktaran Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, söz konusu hatta test sürecini başlattıklarını ifade etti.

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HABERİN ÖZETİ Bursa’ya yüksek hızlı tren müjdesi: Ankara ve İstanbul 2 saat 15 dakikaya düşüyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanarak test sürecinin başlatıldığını duyurdu. Eylül ve ekim aylarında yol geometrisi ile statik katener ölçümleri tamamlanmış, ekimde sinyalizasyon güç sistemi testlerine başlanmıştır. Kasım ayında katener sıcak rodaj testleri gerçekleştirilmekte olup dinamik ivmelenme ve dinamik katener ölçümleri yapılacaktır. İlerleyen süreçte sinyalizasyon konkordans, ETCS, GSM-R ve Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattı entegrasyon testleri yürütülecektir. Kesim tamamlandığında Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecektir. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon tondan fazla yük taşıma kapasitesine sahip olacaktır.

OSMANELİ-BURSA KESİMİNDE TEST SÜRECİ BAŞLADI



Osmaneli-Bursa kesiminde yürütülen test çalışmalarına yönelik detayları aktaran Uraloğlu, "Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık, hattımızda test sürecini başlattık. Eylül-ekim döneminde yol geometrisi ölçümleri ile statik katener ölçümlerini tamamladık. Ekim ayında sinyalizasyon güç sistemi testlerine başladık. Kasım ayında ise katener sıcak rodaj testlerini gerçekleştiriyoruz. Yine bu ay içerisinde dinamik ivmelenme testleri ile dinamik katener ölçümlerini yapacağız.

İlerleyen süreçte sinyalizasyon konkordans testleri ile Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) ve demiryolu mobil haberleşme sistemi (GSM-R) testlerini gerçekleştireceğiz. Osmaneli-Bursa hattımız ile Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattı arasındaki entegrasyon testlerini de yapacağız. Testlerle hattımızın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol ederek işletmeye hazır hale getireceğiz" dedi.

BURSA-ANKARA ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Osmaneli-Bursa kesiminin Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin hızlı tren ağına bağlayacağını belirten Uraloğlu, "Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattına bağlanacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek. Testlerin ve sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız. Hattımız Bursa, Gürsu ve Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Projemizin tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon tondan fazla yük taşıma kapasitesine sahip olacak" açıklamasında bulundu.