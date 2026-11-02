Bakan Uraloğlu hızlı tren müjdesini verdi: Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşüyor!

Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik demir yolu yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırması beklenen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milyonlarca yolcuyu ilgilendiren projeye ilişkin son gelişmeleri paylaşırken hattın teknik özellikleri, yapım aşamaları ve bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

MERSİN-GAZİANTEP ARASI HIZLI TRENLE 2 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'i modern demir yolu ağıyla birbirine bağlayacak projede çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam 312,5 kilometre uzunluğunda inşa edilen hattın saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde tasarlandığını belirtti. Elektrikli ve sinyalli olarak hizmet verecek hızlı tren hattının teknik detaylarını paylaşan Uraloğlu, proje kapsamında 12 tünel, 10 viyadük, 35 köprü ve 21 istasyonun yer aldığını açıkladı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Mersin ile Gaziantep arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, yeni hattın bölgedeki ulaşım konforunu artıracağını ifade etti. Hızlı tren projesinin yalnızca yolcu taşımacılığıyla sınırlı kalmayacağını belirten Uraloğlu, hattın yıllık 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşıma kapasitesiyle bölgenin ulaşım ve lojistik altyapısına önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

MERSİN-ADANA HIZLI TREN HATTINDA YÜZDE 84,72 İLERLEME SAĞLANDI

Projenin yapım sürecine ilişkin güncel bilgileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, özellikle Mersin-Adana kesiminde çalışmaların önemli bir aşamaya ulaştığını duyurdu. Bu bölümde yüzde 84,72 oranında fiziki ilerleme kaydedildiğini açıklayan Uraloğlu, Çukurova Havalimanı bağlantısına ait üstyapı çalışmalarının yanı sıra Seyhan ve Çukurova viyadüklerinin de tamamlandığını belirtti.

Tarsus şehir geçişinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, kazı işlemleri ile üst ve alt döşemelere ait betonarme imalatlarının bitirildiğini ifade etti. Bölgede peron yapımı ve ray döşeme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana arasındaki istasyonlar ve teknik binaların inşasının da devam ettiğini söyledi. Ayrıca karayolu alt ve üst geçitleri ile demir yolu köprülerine yönelik imalatların eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, Mersin-Adana kesimindeki yapım çalışmalarını 2027 yılında tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

NURDAĞI TÜNELLERİNDE ÖNEMLİ AŞAMA TAMAMLANDI

Mersin-Adana kesiminin dışında kalan bölümlerde de çalışmaların sürdüğünü bildiren Bakan Uraloğlu, Toprakkale-Mamure hattındaki ilerlemeye ilişkin detayları paylaştı. Uraloğlu, Toprakkale-Mamure kesiminin 17 kilometrelik bölümünde üstyapı imalatlarının tamamlandığını açıkladı.

Projenin önemli mühendislik yapılarından biri olan Nurdağı tünellerinde ise kaplama beton ve flüt imalatlarının bitirildiğini belirtti. Devam eden çalışmalarla birlikte Mersin'den Gaziantep'e uzanan demir yolu bağlantısının daha modern, hızlı ve yüksek kapasiteli bir ulaşım ağına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

MERSİN LİMANI İLE GAZİANTEP SANAYİSİ ARASINDA GÜÇLÜ BAĞLANTI

Hızlı tren projesinin bölgesel ekonomiye sağlayacağı katkılara da değinen Bakan Uraloğlu, hattın yük taşımacılığında önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. Özellikle Mersin Limanı ile Gaziantep'teki organize sanayi bölgeleri arasındaki lojistik bağlantının güçleneceğini ifade eden Uraloğlu, projenin sanayi kuruluşlarına maliyet avantajı sağlayacağını belirtti.

Yeni demir yolu hattının devreye girmesiyle yük taşımacılığının daha verimli hale gelmesi, bölgedeki üretim faaliyetlerinin desteklenmesi ve ihracat kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Mersin Limanı'nın uluslararası ticaretteki konumu ile Gaziantep'in güçlü sanayi altyapısını birbirine bağlayacak proje, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu arasındaki ticari hareketliliğin gelişmesine de katkı sunacak.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI TİCARET KORİDORLARINDAKİ ROLÜ GÜÇLENECEK

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin yalnızca bölgesel ulaşım açısından değil, uluslararası ticaret bakımından da stratejik öneme sahip olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, hattın Kalkınma Yolu ve Orta Koridor üzerinde bulunduğuna dikkat çekti. Projenin tamamlanarak hizmete alınmasıyla Türkiye'nin uluslararası yük taşımacılığındaki konumunun daha da güçlenmesi bekleniyor. Bakan Uraloğlu, yeni demir yolu bağlantısının özellikle Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle yürütülen ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Böylece hızlı tren hattının hem Türkiye'nin iç ulaşım ağını güçlendirmesi hem de uluslararası lojistik koridorlarındaki etkinliğini artırması hedefleniyor.

MERSİN-ADANA-OSMANİYE-GAZİANTEP HIZLI TREN PROJESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Merakla beklenen hızlı tren projesinde çalışmalar farklı kesimlerde eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre Mersin-Adana kesimindeki yapım faaliyetlerinin 2027 yılında tamamlanması planlanıyor. Ancak projenin tamamının hizmete açılacağı tarihe ilişkin kesin bir takvim paylaşılmadı.

Toplam 312,5 kilometrelik hattın bütünüyle tamamlanmasının ardından Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep arasındaki demir yolu ulaşımında yeni bir dönem başlayacak. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hattın, yıllık 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşıma hedefiyle hem vatandaşların seyahat sürelerini kısaltması hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.