Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre; Akdeniz açıklarında saat 11:59'da 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 23 kilometre olarak kaydedildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Akdeniz açıklarında deprem: Kandilli duyurdu Akdeniz açıklarında saat 11:59'da büyüklüğü 4 olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4 olarak kaydedildi. Deprem Akdeniz açıklarında gerçekleşti. Depremin saati 11:59 olarak belirtildi. Depremin derinliği 23 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/2117182431291744439?a=QPnNNuADp1L_5VNFPbE&s=20

AFAD'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği 13 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2117184186402353519?a=fLCSlEN3uSVCY0S5ibI&s=20