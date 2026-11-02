Akdeniz açıklarında deprem: Kandilli duyurdu

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İstanbul
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre; Akdeniz açıklarında saat 11:59'da 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 23 kilometre olarak kaydedildi.
https://x.com/Kandilli_info/status/2117182431291744439?a=QPnNNuADp1L_5VNFPbE&s=20
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği 13 kilometre olarak kaydedildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2117184186402353519?a=fLCSlEN3uSVCY0S5ibI&s=20