TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:40

Ahmet Mekin vefat mı etti? Torunu Mekin Sezer'den Yeşilçam'ın usta ismi hakkında açıklama

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından 94 yaşındaki Ahmet Mekin'in hayatını kaybettiğine ilişkin iddialar sosyal medyada gündem oldu. Usta sanatçının sevenlerini endişelendiren haberlerin ardından torunu Mekin Sezer'den açıklama geldi. Peki Ahmet Mekin vefat mı etti? Torunu Mekin Sezer'den Yeşilçam'ın usta ismi hakkında açıklama.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:40

Ahmet Mekin'in hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlar kısa sürede yayılırken, ailesinden gelen açıklama sevenlerine derin bir nefes aldırdı. Dedesi hakkında çok sayıda mesaj aldığını belirten Mekin Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya açıklık getirdi. Peki Ahmet Mekin vefat mı etti? Torunu Mekin Sezer'den 'ın usta ismi hakkında açıklama.

AHMET MEKİN VEFAT MI ETTİ? 

Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin'in sağlık durumu, son dönemde yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle de merak ediliyor. Bir süre önce yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocuğun kendisine çarpması sonucu yere düşen sanatçının kalça kemiği kırılmıştı.

Ahmet Mekin vefat mı etti? Torunu Mekin Sezer'den Yeşilçam'ın usta ismi hakkında açıklama

Yaşadığı kazanın ardından tedavi süreciyle gündeme gelen Mekin hakkında ortaya atılan ölüm iddiaları, hayranlarını endişelendirdi. Torunu Mekin Sezer ise yaptığı açıklamayla dedesinin hayatta olduğunu ve sağlık durumuyla ilgili endişe edilecek bir durum bulunmadığını belirtti.

Sezer, sosyal medya hesabından gelen mesajlar üzerine yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Daha fazla yazmayın yalan haber! Dedemle alakalı bir sıkıntı yok, iyiyiz sağlıklıyız"

Ahmet Mekin vefat mı etti? Torunu Mekin Sezer'den Yeşilçam'ın usta ismi hakkında açıklama

AHMET MEKİN KİMDİR?

Ahmet Mekin, 17 Ağustos 1932 tarihinde 'da dünyaya geldi. Babası Süleyman Asaf Arnavut kökenliyken annesi Emine Meziyet, Osmanlı topraklarına sığınan Macar bir soylunun soyundan geliyordu. Sanat hayatına Bakırköy Halkevi'nde tiyatro sahnesine çıkarak başlayan Ahmet Mekin, 1957 yılında Mahşere

Kadar filmiyle sinema dünyasına adım attı. Kariyeri boyunca yaklaşık 200 filmde rol alan sanatçı, özellikle güçlü karakter oyunculuğuyla Yeşilçam'ın önemli isimleri arasında yer edindi.

Ahmet Mekin vefat mı etti? Torunu Mekin Sezer'den Yeşilçam'ın usta ismi hakkında açıklama

Mekin'in sinema kariyerinde pek çok unutulmaz yapım bulunuyor. Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun K.'nın Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969) filmleri bunlardan bazıları.

Usta oyuncu, Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973), Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978), Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) ve Kuyucaklı Yusuf (1985) filmlerinde de rol aldı.

Ahmet Mekin vefat mı etti? Torunu Mekin Sezer'den Yeşilçam'ın usta ismi hakkında açıklama

TİYATRO VE TELEVİZYON KARİYERİ

Ahmet Mekin, sinema çalışmalarının yanı sıra tiyatro sahnesinden de kopmadı. 1969 yılında Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki adlı oyununda sahne alan sanatçı, 1972 yılında Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz oyununda görev aldı. Bu yapımda Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını sahneye taşıdı.

Ahmet Mekin vefat mı etti? Torunu Mekin Sezer'den Yeşilçam'ın usta ismi hakkında açıklama

1980'li yıllardan itibaren televizyon projelerinde de izleyici karşısına çıkan Mekin; Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Kavanozdaki Adam, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi yapımlarda rol aldı.

Uzun yıllara yayılan sanat hayatıyla Türk sinemasında kendine özel bir yer edinen Ahmet Mekin, farklı dönemlerde sinema ve televizyon projelerinde yer almayı sürdürdü.

Ahmet Mekin vefat mı etti? Torunu Mekin Sezer'den Yeşilçam'ın usta ismi hakkında açıklama

AHMET MEKİN EVLİ Mİ?

Ahmet Mekin, 1957 yılında oyuncu Şükran Sabuncu ile evlendi. Uzun yıllar süren evlilikleri, Şükran Sabuncu'nun 2020 yılında hayatını kaybetmesine kadar devam etti.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ahmet Mekin eşi kim Şükran Sabuncu kimdir? Şükran Sabuncu vefat mı etti?
Ahmet Mekin kimdir kaç yaşında? Ahmet Mekin'in sağlık durumu nasıl?
ETİKETLER
#yeşilçam
#İstanbul
#mekin sezer
#ahmet mekin
#Mahşere Kadar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.