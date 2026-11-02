Ahmet Mekin'in hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlar kısa sürede yayılırken, ailesinden gelen açıklama sevenlerine derin bir nefes aldırdı. Dedesi hakkında çok sayıda mesaj aldığını belirten Mekin Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya açıklık getirdi. Peki Ahmet Mekin vefat mı etti? Torunu Mekin Sezer'den Yeşilçam'ın usta ismi hakkında açıklama.

AHMET MEKİN VEFAT MI ETTİ?

Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin'in sağlık durumu, son dönemde yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle de merak ediliyor. Bir süre önce yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocuğun kendisine çarpması sonucu yere düşen sanatçının kalça kemiği kırılmıştı.

Yaşadığı kazanın ardından tedavi süreciyle gündeme gelen Mekin hakkında ortaya atılan ölüm iddiaları, hayranlarını endişelendirdi. Torunu Mekin Sezer ise yaptığı açıklamayla dedesinin hayatta olduğunu ve sağlık durumuyla ilgili endişe edilecek bir durum bulunmadığını belirtti.

Sezer, sosyal medya hesabından gelen mesajlar üzerine yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Daha fazla yazmayın yalan haber! Dedemle alakalı bir sıkıntı yok, iyiyiz sağlıklıyız"

AHMET MEKİN KİMDİR?

Ahmet Mekin, 17 Ağustos 1932 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Süleyman Asaf Arnavut kökenliyken annesi Emine Meziyet, Osmanlı topraklarına sığınan Macar bir soylunun soyundan geliyordu. Sanat hayatına Bakırköy Halkevi'nde tiyatro sahnesine çıkarak başlayan Ahmet Mekin, 1957 yılında Mahşere

Kadar filmiyle sinema dünyasına adım attı. Kariyeri boyunca yaklaşık 200 filmde rol alan sanatçı, özellikle güçlü karakter oyunculuğuyla Yeşilçam'ın önemli isimleri arasında yer edindi.

Mekin'in sinema kariyerinde pek çok unutulmaz yapım bulunuyor. Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun K.'nın Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969) filmleri bunlardan bazıları.

Usta oyuncu, Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973), Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978), Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) ve Kuyucaklı Yusuf (1985) filmlerinde de rol aldı.

TİYATRO VE TELEVİZYON KARİYERİ

Ahmet Mekin, sinema çalışmalarının yanı sıra tiyatro sahnesinden de kopmadı. 1969 yılında Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki adlı oyununda sahne alan sanatçı, 1972 yılında Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz oyununda görev aldı. Bu yapımda Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını sahneye taşıdı.

1980'li yıllardan itibaren televizyon projelerinde de izleyici karşısına çıkan Mekin; Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Kavanozdaki Adam, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi yapımlarda rol aldı.

Uzun yıllara yayılan sanat hayatıyla Türk sinemasında kendine özel bir yer edinen Ahmet Mekin, farklı dönemlerde sinema ve televizyon projelerinde yer almayı sürdürdü.

AHMET MEKİN EVLİ Mİ?

Ahmet Mekin, 1957 yılında oyuncu Şükran Sabuncu ile evlendi. Uzun yıllar süren evlilikleri, Şükran Sabuncu'nun 2020 yılında hayatını kaybetmesine kadar devam etti.

