Bolu’da köpeklerin kavgası sahiplerine sıçradı: Tekmeli yumruklu dehşet

Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde Samoyed cinsi köpeğiyle gezen bir vatandaş ile Golden Retriever cinsi köpeklerini gezdiren diğer vatandaşın hayvanları birbirine saldırdı. Zorla ayrılan köpeklerin ardından bu sefer de hayvan sahipleri tartışmaya başladı. Kısa süre sonra ise olay tekmeli yumruklu kavgaya döndü. Aldıkları darbelerle yerlerde yuvarlanan şahıslar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.