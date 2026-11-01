İlk defa şahit oldu: Yılanın balık avını kayda aldı

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İstanbul
Kastamonu’nun Cide ilçesinde liman bölgesinde gezintiye çıkan bir vatandaş, iskelede beklerken suda yılanın balığı avladığını fark etti. İlk defa böyle bir olaya şahit olan vatandaş, cep telefonunu çıkartarak o anları kayda aldı. Görüntülerde yılanın avına yaklaştığı ve yakaladıktan sonra denizden kıyıya çıktığı görülüyor. Kayalıkların üzerine çıkan yılanın, ardından avladığı balığı yutmaya çalıştığı görüldü.