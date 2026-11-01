Galatasaray'da şok karar: İkinci Başkan Metin Öztürk istifa etti

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İstanbul
Süper Lig'de lider Galatasaray'da istifa depremi yaşandı. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, yaptığı yazılı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.
Öztürk'ün açıklaması şu şekilde oldu:
"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.
Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum.