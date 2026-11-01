Süper Lig'de lider Galatasaray'da istifa depremi yaşandı. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, yaptığı yazılı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da şok karar: İkinci Başkan Metin Öztürk istifa etti Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, bugün itibarıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Öztürk, Galatasaray yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini belirtti. Aynı zamanda bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden de istifa ettiğini ifade etti.

Öztürk'ün açıklaması şu şekilde oldu:

"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.

Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum.