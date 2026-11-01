TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 12:02

Beşiktaş, Celtic sınavı öncesi kritik virajda: İşte Kasımpaşa-Beşiktaş muhtemel 11

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Celtic maçı öncesi Kasımpaşa'dan puan almak istiyor. Kasımpaşa ise kendi evinde puan kaybı yaşamak istemiyor. İşte Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa-Beşiktaş muhtemel 11'leri...

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Beşiktaş, Celtic sınavı öncesi kritik virajda: İşte Kasımpaşa-Beşiktaş muhtemel 11
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 12:02

, 'nde perşembe günü oynanacak sınavı öncesi moral depolamak istiyor. Geçen hafta Başakşehir'i 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’nin puan kaybettiği hafta zirveye yaklaşmak istiyor. Vincenzo İtaliano'nun talebeleri, galibiyetiyle seri başlatmayı hedefliyor. Kasımpaşa ise taraftarına çağrı yaparak maça tam kenetlenmek istiyor.

Beşiktaş, Celtic sınavı öncesi kritik virajda: İşte Kasımpaşa-Beşiktaş muhtemel 11

KAPTAN ORKUN VE MIRETTI YOK

Beşiktaş'ta iki eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor derbisi, Crystal Palace ve Başakşehir FK maçlarını kaçıran kaptan Orkun Kökçü forma giyemeyecek. Vincenzo İtaliano'nun tam anlamıyla iyileşmeden 25 yaşındaki yıldıza forma vermek istemediği belirtildi. Palace karşılaşmasında sağ omzundan sakatlanan Fabio Miretti de takımdaki yerini alamayacak.

EMIRHAN TOPÇU VE TROSSARD SINIRDA

Siyah-beyazlılarda iki futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Emirhan ve Trossard bu akşam sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Gençlerbirliği maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

Beşiktaş, Celtic sınavı öncesi kritik virajda: İşte Kasımpaşa-Beşiktaş muhtemel 11

27-9 ÜSTÜNLÜK

Kasımpaşa ile Beşiktaş, 'de 46 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım 27 kez kazanırken, Paşa 9 kez sahadan galip ayrıldı. 10 karşılaşma ise beraberlikle neticelendi. Söz konusu maçlarda Kartal, rakip fileleri 92 kez havalandırırken, Kasımpaşa 55 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, Celtic sınavı öncesi kritik virajda: İşte Kasımpaşa-Beşiktaş muhtemel 11

DIŞ SAHADA TEK GALİBİYET

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de iç sahada oynadığı tüm maçları kazanırken, dış sahada ise aynı başarıyı gösteremedi. Bu sezon 4 deplasman sınavına çıkan siyah-beyazlı takım, tek galibiyetini 2-1'lik skorla Fenerbahçe derbisinde elde etti. Kartal, Alanyaspor'a 1-0, Amedspor'a 3-2 ve Trabzonspor'a ise 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş bu akşam kazanarak deplasman fobisine son vermek istiyor.

Beşiktaş, Celtic sınavı öncesi kritik virajda: İşte Kasımpaşa-Beşiktaş muhtemel 11

KASIMPAŞA TERS GELİYOR

Kartal son yıllarda Kasımpaşa'ya üstünlük sağlamakta zorlanıyor. Siyah-beyazlılar ligde rakibine karşı son 5 maçta 1 kez galip gelebildi. 2023-2024 sezonunun 2. devresinde lacivert-beyazlılara 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda sahasında 3-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Geçen sezon dış sahadaki ilk maç 1-1 biterken, Kartal Dolmabahçe'de 2-1 galip geldi.

Beşiktaş, Celtic sınavı öncesi kritik virajda: İşte Kasımpaşa-Beşiktaş muhtemel 11

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İtalyan hocanın idmanda maça yönelik taktik çalışması gerçekleştirdiği belirtildi. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, taktiksel çalışmanın ardından duran top ve bireysel şut çalışmalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Celtic sınavı öncesi kritik virajda: İşte Kasımpaşa-Beşiktaş muhtemel 11

İŞTE KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, İlie, Arous, Ayberk, Baldursson, Kerem, Rak-Sakyi, Mendes, Ali Yavuz, Benedyczak
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş’tan 2 transfer birden! Ocak ayında İstanbul'a gelecek
ETİKETLER
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Süper Lig
#Futbol
#kasımpaşa
#celtic
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.