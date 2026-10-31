Beşiktaş’tan 2 transfer birden! Ocak ayında İstanbul'a gelecek

Siyah-beyazlı kulüpte hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetici Aykan Aydın, futbol A.Ş. yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu ve futbol direktörü Önder Özen bir araya gelerek devre arasında yapılacak transfer hamlelerini masaya yatıracak.

Zirvenin bir numaralı önceliği ise takıma doğrudan katkı sağlayacak orta saha takviyesi olarak belirlendi.

LİSTE BAŞI JOE WİLLOCK: KULÜBÜ İNDİRİM YAPARSA OCAK'TA İSTANBUL'DA

Beşiktaş yönetiminin orta saha adayları arasında ilk sıraya yazdığı isim Joe Willock oldu. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Newcastle United, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro talep etmişti.

Siyah-beyazlı kurmaylar, İngiliz kulübünün bu rakamı tek haneli rakamlara düşürmesi halinde transferi ocak ayında bitirmeyi planlıyor. Aksi bir senaryoda ise yönetimin, Willock ile şimdiden gelecek sezon için anlaşma sağlayarak ön protokol yapmayı hedeflediği öğrenildi.

Bu sezon Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıkan İngiliz orta saha, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu, çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor.

B PLANI HAZIR: NİCOLAS RASKİN

Joe Willock transferinde istenen şartların oluşmaması durumunda Beşiktaş'ın rotası İskoçya'ya çevrilecek. Siyah-beyazlılar, bu transferin gerçekleşmemesi ihtimaline karşılık Rangers forması giyen Nicolas Raskin'e ağırlık verecek.

Genç orta saha, bu sezon Rangers'ta çıktığı 13 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Beşiktaş yönetimi, hem Willock operasyonunu hem de alternatif planları milli ara sonrasındaki zirvede netleştirecek.