Trump'ın yardımcısı JD Vance, Cadılar Bayramı'ndaki kılığıyla herkesi şaşırttı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cadılar Bayramı kutlamalarında sıra dışı bir tiplemeyle video çekti. Vance, Harry Potter evreninin en güçlü büyücüsü Albus Dumbledore kılığına girdi, uzun beyaz peruğu, griye çalan ak sakalı, sivri büyücü şapkası ve parlak gümüş renkli cübbesiyle kamera karşısına geçti. Vance'in kucağında yer alan küçük oğlu Alec ise serinin ikonik ev cini Dobby kostümüyle kutlamaya damga vurdu. Yayınlanan kareleri ve videoyu izleyenler, Beyaz Saray'ın iki numaralı ismini bir anda karşılarında büyücü cübbesiyle görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.