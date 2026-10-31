Kış erken geldi! Kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü

Türkiye'nin batısı sağanak yağışla, doğusu ise kar yağışı ile mücadele ediyor. Dün Erzurum ve Muş'ta kar yağışı başlarken, bugün Van'dan gelen görüntüler şaşkına çevirdi. 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

EKİPLER TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede önlem aldı. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve ulaşımda aksama meydana gelmemesi için ekipler, bölgede hızla karla mücadele ve yol temizleme çalışması başlattı.

SÜRÜCÜLER UYARI GELDİ

Yetkililer, bölgeden geçecek sürücüleri uyararak; araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmalarını, hava ve yol şartlarına dikkat ederek kontrollü seyahat etmelerini istedi. Karayolları ekiplerinin yolu ulaşıma açık tutmak için bölgedeki tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

MUŞ'TA KAR YAĞIŞI

Mu'ta dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde kara dönüştü. Gece saatlerinde yağan karla bölge beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergah olarak kullanılan Üçevler grup köy yolunda, Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle kar temizleme çalışması başlattı.

PALANDÖKEN GEÇİDİ’NDE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı, Palandöken Geçidi’nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı, bazı araçlar ise kayganlaşan yolda hakimiyeti kaybederek yoldan çıktı.