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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 13:33

Kış erken geldi! Kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü

Türkiye'nin doğusunda kış kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Erzurum ve Muş'un ardından Van'dan da kar manzaraları geldi. 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 13:33

Türkiye'nin batısı sağanak yağışla, doğusu ise kar yağışı ile mücadele ediyor. Dün ve 'ta kar yağışı başlarken, bugün 'dan gelen görüntüler şaşkına çevirdi. 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. 

Kış erken geldi! Kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü

EKİPLER TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede önlem aldı. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve ulaşımda aksama meydana gelmemesi için ekipler, bölgede hızla karla mücadele ve yol temizleme çalışması başlattı.

Kış erken geldi! Kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü

SÜRÜCÜLER UYARI GELDİ

Yetkililer, bölgeden geçecek sürücüleri uyararak; araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmalarını, hava ve yol şartlarına dikkat ederek kontrollü seyahat etmelerini istedi. Karayolları ekiplerinin yolu ulaşıma açık tutmak için bölgedeki tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kış erken geldi! Kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü

MUŞ'TA KAR YAĞIŞI

Mu'ta dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde kara dönüştü. Gece saatlerinde yağan karla bölge beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergah olarak kullanılan Üçevler grup köy yolunda, Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle kar temizleme çalışması başlattı.

Kış erken geldi! Kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü

PALANDÖKEN GEÇİDİ’NDE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı, Palandöken Geçidi’nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı, bazı araçlar ise kayganlaşan yolda hakimiyeti kaybederek yoldan çıktı.

Kış erken geldi! Kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü
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ETİKETLER
#Erzurum
#Muş
#Van
#Karabet Geçidi
#Karayolları 11 Van Bölge Müdürlüğü
#Yaşam
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