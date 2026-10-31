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Kar yağışı bir anda bastırdı: Kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Mu'ta dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde kara dönüştü. Gece saatlerinde yağan karla bölge beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergah olarak kullanılan Üçevler grup köy yolunda, Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle kar temizleme çalışması başlattı.

HABERİN ÖZETİ

Kar yağışı bir anda bastırdı: Kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Muş'un 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde etkili olan yağmurun kara dönüşmesi sonucu bölgede kar temizleme çalışması başlatıldı.
Yağmurun kara dönüştüğü bölge yer yer 5 santimetre kar kalınlığına ulaştı.
10 köy ve 22 mezraya ulaşımda kullanılan Üçevler grup köy yolunda kar temizleme çalışması yapılıyor.
Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle çalışmalara başladı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
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