Kar yağışı bir anda bastırdı: Kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Mu'ta dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde kara dönüştü. Gece saatlerinde yağan karla bölge beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergah olarak kullanılan Üçevler grup köy yolunda, Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle kar temizleme çalışması başlattı.

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