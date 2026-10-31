TFF'den Abdülkerim Bardakcı açıklaması! Derbi cezasıyla ilgili yeni gelişme

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelmişti. Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha içinde olaylar çıkmıştı.

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaraylı Roland Sallai arasında başlayan tartışmadan sonra diğer futbolcuların da karışmasıyla olaylar büyümüştü. Tartışmalar bir süre sahada devem ederken güvenlik güçleri kavgayı zorlukla ayırmıştı. Daha sonra futbolcular polis koridorunun arasında soyunma odasına girmişti. Hakem Atilla Karaoğlan, çıkan olayların ardından Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown'a kırmızı kart gösterirken, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai ise sarı kart görmüştü.

Derbinin faturasını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'den Archie Brown'a 3, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası vermişti.

ABDÜLKERİM'İN CEZASI ONANDI

Galatasaray, PFDK'nin Abdülkerim Bardakcı'ya verdiği 2 maç men cezasına itiraz etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, PFDK'nin Abdülkerim Bardakcı'ya verdiği cezaya yapılan itirazı inceledi.

Kurul, Fenerbahçe müsabakasında kavga eylemi nedeniyle Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men ve 67 bin lira para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Tahkim Kurulu, başvuruyu reddederek kararı onadı.