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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 00:04

TFF'den Abdülkerim Bardakcı açıklaması! Derbi cezasıyla ilgili yeni gelişme

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha içinde çıkan olayların ardından Fenerbahçe'den Archie Brown'a 3, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maç men cezasını onadı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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TFF'den Abdülkerim Bardakcı açıklaması! Derbi cezasıyla ilgili yeni gelişme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 00:04

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakipler ile , 26 Ekim Pazartesi günü 'ta karşı karşıya gelmişti. Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha içinde olaylar çıkmıştı.

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı Roland Sallai arasında başlayan tartışmadan sonra diğer futbolcuların da karışmasıyla olaylar büyümüştü. Tartışmalar bir süre sahada devem ederken güvenlik güçleri kavgayı zorlukla ayırmıştı. Daha sonra futbolcular polis koridorunun arasında soyunma odasına girmişti. Hakem Atilla Karaoğlan, çıkan olayların ardından Galatasaraylı ile Fenerbahçeli Archie Brown'a kırmızı kart gösterirken, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai ise sarı kart görmüştü.

TFF'den Abdülkerim Bardakcı açıklaması! Derbi cezasıyla ilgili yeni gelişme

Derbinin faturasını açıklayan Türkiye Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'den Archie Brown'a 3, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası vermişti.

TFF'den Abdülkerim Bardakcı açıklaması! Derbi cezasıyla ilgili yeni gelişme

ABDÜLKERİM'İN CEZASI ONANDI

Galatasaray, PFDK'nin Abdülkerim Bardakcı'ya verdiği 2 maç men cezasına itiraz etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, PFDK'nin Abdülkerim Bardakcı'ya verdiği cezaya yapılan itirazı inceledi.

Kurul, Fenerbahçe müsabakasında kavga eylemi nedeniyle Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maç men ve 67 bin lira para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Tahkim Kurulu, başvuruyu reddederek kararı onadı.

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ETİKETLER
#galatasaray
#kerem aktürkoğlu
#fenerbahçe
#Abdülkerim Bardakcı
#Futbol
#rams park
#Spor
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