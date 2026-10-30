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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 00:11

Galatasaray'da Okan Buruk, 4-0'lık Konyaspor galibiyetinin ardından mesajı verdi! "Hedefim bu senede de şampiyon olmak"

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti ve puanını 25'e yükseltti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Erken bulduğumuz goller ve ikinci yarının başında attığımız gol, maçı çok fazla değiştirdi. Çok daha rahat bir maç olmasını sağladı. Kazandığımız için mutluyuz" dedi. Sezon hedefleriyle ilgili de konuşan Buruk, "Birinci hedefim bu senede de şampiyon olmak. Yine Avrupa'da başarılı olmak ama onun yanında her zaman büyük Galatasaray taraftarının hep kafasını havada gezdirmek" dedi.

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Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'da Okan Buruk, 4-0'lık Konyaspor galibiyetinin ardından mesajı verdi!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 00:11

'de 10. hafta maçlarının heyecanı başladı. Ligde haftanın açılış maçında ile , Konya'da kozlarını paylaştı. Haftaya lider giren Galatasaray, Konyaspor'u Osimhen, Yunus Akgün, Batrakov ve Leao'nun golleriyle 4-0 mağlup ederek puanını 25'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'da Okan Buruk, 4-0'lık Konyaspor galibiyetinin ardından mesajı verdi! "Hedefim bu senede de şampiyon olmak"

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçın istedikleri gibi geçtiğini ve erken buldukları gollerin maçı rahatlattığını belirtti.
Buruk, az maç oynamış oyunculara forma şansı vermekten ve galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Takımın performansındaki yükselişte transferlerin adaptasyonunun ve oyuncuların birbirini tanımasının etkili olduğunu vurguladı.
Okan Buruk, bu seneki birincil hedefinin şampiyon olmak olduğunu söyledi.
Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olma hedefleri olduğunu ve bir sonraki tura geçmek için oynayacakları maçların önemine değindi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'da Okan Buruk, 4-0'lık Konyaspor galibiyetinin ardından mesajı verdi! "Hedefim bu senede de şampiyon olmak"

Galatasaray'da teknik direktör , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Okan Buruk, 4-0'lık Konyaspor galibiyetinin ardından mesajı verdi! "Hedefim bu senede de şampiyon olmak"

Karşılaşmanın istedikleri gibi geçtiğini anlatan Okan Buruk, "Hem erken bulduğumuz goller, hem oyunun tamamında, özellikle ikinci yarıyı oyun üstünlüğünü daha çok elde tuttuk. İlk yarı Konyaspor'a da pozisyonlar verdik ama ikinci yarı çok fazla pozisyon vermeden skoru büyüttük." dedi.

Okan Buruk, galibiyetin yanı sıra oyunculara dinlenme ve forma şansı verme imkanı bulduklarını belirterek, "Az maç oynamış oyuncularımızı oynatma şansımız oldu. Hem galibiyetten ötürü hem de bugün verdiğimiz dakikalardan ötürü mutluyum. Ellerinden geleni fazlasını yapmaya çalıştılar. Erken bulduğumuz goller ve ikinci yarının başında attığımız gol, maçı çok fazla değiştirdi. Çok daha rahat bir maç olmasını sağladı. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK ÖNEMLİ MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Takımın performansındaki yükselişe ilişkin soruya Buruk, transferlerin takıma adaptasyonu ve oyuncuların birbirlerini tanımasının bunda etkili olduğunu vurguladı.

Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak için kazanmanın önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada en önemli şeylerden biri, bu son haftalarda deplasmanda aldığımız galibiyetler. Bu bizi mental olarak yukarı çekti. Başlayan ve devam eden bütün oyuncuların o paylaşımı doğru bir şekilde yaptığında eliniz de rahatlıyor. Performanslar da artıyor. Bunu arttırmaya çalışacağız. Daha çok önemli maç oynayacağız. Biri Şampiyonlar Ligi'nde diğeri de cumartesi günü maçı. Burayı da doğru bir şekilde geçip milli araya girmek istiyoruz."

Milli takım aralarındaki sürece de değinen Buruk, yoğun maç takviminin ardından dinlenmenin faydalı olabileceğini ancak milli takımlara giden oyuncuların dönüşte takıma adapte edilmesinin zorluk oluşturduğunu dile getirdi.

"HEDEFİM BU SENEDE DE ŞAMPİYON OLMAK"

Okan Buruk, Galatasaray'ın başarısının yalnızca yapılan transferlerle açıklanamayacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Birinci hedefim bu senede de şampiyon olmak. Yine Avrupa'da başarılı olmak ama onun yanında her zaman büyük Galatasaray taraftarının hep kafasını havada gezdirmek. Yani onların gurur duyduğu bir takım çok önemli. Bunu da sadece parayla yapamıyorsunuz. Yani parayla dünyada bunu deneyen çok başarısız olmuş takımlar da var. Bu bir kimya işi. Bunda herkesin payı var. Hepimiz bir bütün olduğunda çok güçlü oluruz. Bu 4 sene içinde bunu yaptık. Şimdi tekrar onu yakaladığımızı görüyorum."

Okan Buruk, takımın performansını geliştirmeye devam etmek istediklerini belirterek, "Şampiyonlar Ligi bizim için tabii ki önemli. Bunu son maçta da gösterdik. Orada da bir hedef almak istiyorsak son maça kadar olan 5 maç çok önemli. Burası bizi o ilk 24, ilk 16 nereye atacaksa o hedeflerimiz için bu maçlar çok önemli. Stuttgart ile kendi sahamızda oynayacağız. Kazandığımız takdirde yukarıya gitmek, bir sonraki tura geçmek için önemli bir galibiyet olacak. Yani bu galibiyetleri hayal ediyoruz. Tabii ki taraftarımız da hayal ediyor ki bunu statta gösterdik." ifadelerini kullandı.

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