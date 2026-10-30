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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 22:48
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 22:48

Galatasaray'da Leao, 4-0'lık galibiyetin ardından konuştu! "Daha iyisini yapacağım"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 4. golünü kaydeden Portekizli oyuncu Rafael Leao, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Daha iyisini yapacağım ve daha da fazla beni görmeye başlayacaklar. İlk golüm için de mutluyum" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'da Leao, 4-0'lık galibiyetin ardından konuştu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 22:48
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 22:48

'de 10. hafta maçlarının heyecanı başladı. Ligde haftanın açılış maçında ile , 'da karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi 4-0'lık skorla kazandı ve ligdeki puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Osimhen, Yunus Akgün, Batrakov ve Leao kaydetti.

Galatasaray'da Leao, 4-0'lık galibiyetin ardından konuştu! "Daha iyisini yapacağım"

Galatasaray'ın 4. golünü kaydeden Portekizli oyuncu , mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Leao, 4-0'lık galibiyetin ardından konuştu! "Daha iyisini yapacağım"

Çok iyi bir takım olmayı başardıklarını belirten Leao, "Çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Takım olarak bence iyi işler çıkardık. Fenerbahçe maçında galip geldikten sonra özgüven kazandık ve bu maça iyi şekilde kazandık. İlk yarıda gol atmak ve öne geçmek önemliydi. Duran toplara iyi çalışıyoruz, oranda da gol çıkarmak önemliydi. Kalitemize göre daha fazla gol atmamamız gerekirdi. Bu oyunun hakkı daha fazla goldü." dedi.

Galatasaray'da Leao, 4-0'lık galibiyetin ardından konuştu! "Daha iyisini yapacağım"

Barcelona ve Konyaspor maçının en iyi maçları olduğunu ifade eden Leao, "Rafael Leao'nun %100'ü bu değil. Sakatlıktan döndüm, teknik ekip çok yanımda oldu. Çalışanlar sürekli yanımdalar. Taraftarlar da beni destekliyor. Daha iyisini yapacağım ve daha da fazla beni görmeye başlayacaklar. İlk golüm için de mutluyum. Kaptanımız cezalıydı. Kazanmamız, birlik olmak, üç puanı almak çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç var ve onun hazırlıklarına başlayacağız." şeklinde konuştu.

İlk geldiği andan beri basının, hocalarının ve takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını belirten Leao, "Beni kucakladılar. Ailem de burada çok mutlu, çocuklarım İstanbul'un keyfini çıkarıyorlar. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, gollerim ve asistlerim ile yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor. Galatasaray'ın hak ettiği yerde devam etmesi için mücadele etmekten çok mutluyum. Ligin lideriyiz. Şampiyonlar Ligi'nde de öz güvenimize sahip çıkıp devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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#galatasaray
#konya
#Futbol
#trendyol süper lig
#tümosan konyaspor
#Rafael Leao
#Spor
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