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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 08:12
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 08:23

31 Ekim 2026 hava durumu | Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı

Ekim ayının son gününe de yurdumuz geneli yağışlı bir havaylı giriyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre birçok bölgede sağanak ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise termometreler yukarı doğru hareketlenecek. İşte 31 Ekim Cumartesi günü güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 08:12
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 08:23

tarafından 31 Ekim Cumartesi hava durumu tahminlerine göre ve başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

31 Ekim 2026 hava durumu | Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Ekim Cumartesi hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gün yaşanacak, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış beklenirken, Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus görülecek.
Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor.
Marmara ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.
Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.
İstanbul'da en yüksek sıcaklık 17, Ankara'da 16, İzmir'de 21 derece olacak.
Antalya ve Adana'da gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklıklar Antalya'da 22, Adana'da 23 dereceye ulaşacak.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Hafta sonuna ilişkin hava tahminlerinde Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu bir gün yaşayacak. Bazı  bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisi altında olacak.

Yağışların Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun kuzeyinde etkili olması bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağış alacak.

31 Ekim 2026 hava durumu | Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı

HAVA SICAKLIĞI ARTIŞA GEÇİYOR

Tahmin haritalarına göre günün en yüksek sıcaklığı 'da 17, 'da 16, İzmir'de 21 derece olacak. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

31 Ekim 2026 hava durumu | Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı

Antalya ve Adana'da gök gürültülü sağanak bekleniyorb Antalya'da en yüksek sıcaklığın 22, Adana'da ise 23 dereceye ulaşması bekleniyor.

 Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

31 Ekim 2026 hava durumu | Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye dışında bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ETİKETLER
#İstanbul
#ankara
#Ege
#Akdeniz
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Gündem
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