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3. Sayfa
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 23:28

Ankara'da dehşet! Baba, hamile kızını ve 34 yaş büyük evli sevgilisini öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir baba, 19 yaşındaki kızıyla kendisinden 34 yaş büyük erkek arkadaşının yaşadığı eve giderek tartışma yaşadı. Büyüyen tartışmada baba, kızını ve erkek arkadaşını öldürerek olay yerinden kaçtı

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 23:28

'nın ilçesinde yaşanan olayda bir babanın, kızının birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evine gitmesi çok kötü sonuçlandı. 

HABERİN ÖZETİ

Ankara'da dehşet! Baba, hamile kızını ve 34 yaş büyük evli sevgilisini öldürdü

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir baba, tartıştığı 19 yaşındaki kızını ve kızının birlikte yaşadığı 53 yaşındaki erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü.
Olay, Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.
Baba B.K., kızı E.K.'nin birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.O.'nun evine gelerek E.O. ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., kızı E.K. ve E.O.'yu silahla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri kaçan B.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
E.K.'nın hamile olduğu, evli ve çocukları olan E.O. ile aynı iş yerinde çalıştıkları belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

BABA, KIZININ 34 YAŞ BÜYÜK ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTI

İlçenin Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda baba B.K., kızı E.K'nin (19) birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.O'nun (53) evine geldi. Burada B.K. ile E.O. arasında tartışma çıktı. 

Ankara'da dehşet! Baba, hamile kızını ve 34 yaş büyük evli sevgilisini öldürdü

KIZINI VE ERKEK ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP KAÇTI

Tartışmanın büyüdüğü olayda baba B.K., kızı E.K. ve E.O'yı silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan B.K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

KIZININ HAMİLE, ERKEK ARKADAŞININ EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

E.K.'nın hamile olduğu ve  evli ve çocukları olan E.O. ile aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#3. Sayfa
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