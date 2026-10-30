Ankara'da dehşet! Baba, hamile kızını ve 34 yaş büyük evli sevgilisini öldürdü

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Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda bir babanın, kızının birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evine gitmesi çok kötü sonuçlandı.
İlçenin Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda baba B.K., kızı E.K'nin (19) birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.O'nun (53) evine geldi. Burada B.K. ile E.O. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüdüğü olayda baba B.K., kızı E.K. ve E.O'yı silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan B.K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
E.K.'nın hamile olduğu ve evli ve çocukları olan E.O. ile aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.