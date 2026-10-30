Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda bir babanın, kızının birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evine gitmesi çok kötü sonuçlandı.

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HABERİN ÖZETİ Ankara'da dehşet! Baba, hamile kızını ve 34 yaş büyük evli sevgilisini öldürdü Ankara'nın Mamak ilçesinde bir baba, tartıştığı 19 yaşındaki kızını ve kızının birlikte yaşadığı 53 yaşındaki erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Olay, Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Baba B.K., kızı E.K.'nin birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.O.'nun evine gelerek E.O. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., kızı E.K. ve E.O.'yu silahla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan B.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. E.K.'nın hamile olduğu, evli ve çocukları olan E.O. ile aynı iş yerinde çalıştıkları belirlendi.

BABA, KIZININ 34 YAŞ BÜYÜK ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTI

İlçenin Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda baba B.K., kızı E.K'nin (19) birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.O'nun (53) evine geldi. Burada B.K. ile E.O. arasında tartışma çıktı.

KIZINI VE ERKEK ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP KAÇTI

Tartışmanın büyüdüğü olayda baba B.K., kızı E.K. ve E.O'yı silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan B.K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

KIZININ HAMİLE, ERKEK ARKADAŞININ EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

E.K.'nın hamile olduğu ve evli ve çocukları olan E.O. ile aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.