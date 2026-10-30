Altın nereye kadar düşecek? İslam Memiş ucuzdan altın toplayanları işaret etti

Bugüne kadar enflasyonu ve gerçek bir savaşın etkilerini fiyatlamamış bir altın piyasasıyla karşı karşıya olduğumuzun altını çizen Memiş, "Evet, altın baskılanıyor ve baskılanmaya devam ediyor. Sert dalgalanmalar yaşanıyor. Ancak bunun yanında çok sayıda bilinmezlik ve belirsizlik de var. Bu belirsizliklere karşı riskimizi iyi yönetmemiz ve varlıklarımızı korumamız gerekiyor." dedi.

