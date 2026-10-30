Öğretmenlik ikiye bölünüyor: İlkokullar için “yeni model” tartışılıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda 1 ve 2. sınıflar ile 3 ve 4. sınıflar için ayrı öğretmen görevlendirilmesi fikrinin tartışıldığını açıkladı. "Henüz tartışma aşamasında. Öğretmen arkadaşlar istemezlerse hâliyle vazgeçilir. Somut adım yok" diyen Tekin, uygulamanın “bugünden yarına yapılacak bir iş” olmadığını da ekledi.
İLK 4’E AYRI ÖĞRETMEN: An itibarıyla karar verdiğimiz, yapacağız dediğimiz bir konu değil. İlkokul birler ve ikiler yaş grubu itibarıyla birbirine daha yakın gruplar. Üç ve dörtler daha yakın gruplar. Dolayısıyla ilkokul sınıf öğretmenlerini bir ve ikiyi okutanlar, üç ve dördü okutanlar diye ayırmanın nasıl olacağını ve bu konuda ne düşünüldüğünü öğretmenlerimize soruyoruz. Bu henüz tartışma aşamasında. Belki onun sonunda öğretmen arkadaşlar istemezlerse hâliyle vazgeçilir. Yani bu konuya ilişkin bakanlığımızca somut, olgunlaşmış veya atılmış bir adım yok şu anda, bugünden yarına da yapılacak bir iş değil zaten.
NORM FAZLALIĞI: Biz bir havuz oluşturuyoruz. Şu branştaki öğretmenler eğer isterlerse şu branşlara geçiş yapabilirler. Veyahut öğretmenimiz okurken ikinci bir lisans diploması almış ya da yüksek lisans yapmış. Bu tür durumlardakiler de öğretmen arkadaşlarımızın tercihlerine göre norm fazlası hâle gelen öğretmenleri bu şekilde değerlendireceğiz.
ZORUNLU EĞİTİM: Bu, uzun vadede mutlaka farklı bir çözüm bulunması gereken bir konu. Bir de çocukların artık öğrenme hızları değişti. Çünkü farklı öğrenme metotları ortaya çıktı. Bütün bunları beraber düşündüğümüzde daha kompakt ve zorunlu eğitimin daha kısa olduğu bir sistemin tartışılması gerekiyor. Daha erken yaşlarda yükseköğretime başlamak da artık mümkün. Şu an tartışılıyor ve gittiğim her yerde zorunlu eğitim süresinin artık tartışılması gerektiği ve biraz kısaltılması gerektiğine dair bir kamuoyu oluşmaya başladı. Biz de bu tartışmaların sonucunda bir karar vereceğiz.