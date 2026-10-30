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Eğitim
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 08:25
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 08:39

Öğretmenlik ikiye bölünüyor: İlkokullar için “yeni model” tartışılıyor

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda 1 ve 2. sınıflar için özel uzmanlaşmış öğretmen görevlendirilmesinin gündeme geldiğini belirtti. Tekin “Öğretmenlerimizin fikrini alıyoruz. Henüz tartışma aşamasında. Öğretmen arkadaşlar istemezlerse hâliyle vazgeçilir. Somut adım yok” dedi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Öğretmenlik ikiye bölünüyor: İlkokullar için “yeni model” tartışılıyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 08:25
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 08:39

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda 1 ve 2. sınıflar ile 3 ve 4. sınıflar için ayrı görevlendirilmesi fikrinin tartışıldığını açıkladı. "Henüz tartışma aşamasında. Öğretmen arkadaşlar istemezlerse hâliyle vazgeçilir. Somut adım yok" diyen Tekin, uygulamanın “bugünden yarına yapılacak bir iş” olmadığını da ekledi.

HABERİN ÖZETİ

Öğretmenlik ikiye bölünüyor: İlkokullar için “yeni model” tartışılıyor

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda 1-2. ve 3-4. sınıflar için ayrı öğretmen görevlendirilmesi fikrinin tartışıldığını ve zorunlu eğitim süresinin kısaltılması yönünde bir kamuoyu oluştuğunu açıkladı.
İlkokul 1 ve 2. sınıflar ile 3 ve 4. sınıflar için ayrı öğretmen görevlendirilmesi fikri tartışılmaktadır.
Bu uygulamanın öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda şekilleneceği, somut bir adımın henüz atılmadığı ve kısa sürede hayata geçirilmeyeceği belirtilmiştir.
Branş geçişleri veya yüksek lisans/ikinci lisans diploması almış öğretmenlerin değerlendirilmesi için bir havuz oluşturulacağı ifade edilmiştir.
Çocukların öğrenme hızlarındaki değişim ve farklı öğrenme metotlarının ortaya çıkmasıyla zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması gerektiği yönünde bir kamuoyu oluştuğu dile getirilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Öğretmenlik ikiye bölünüyor: İlkokullar için “yeni model” tartışılıyor

1 VE 2. SINIFLARA AYRI ÖĞRETMEN FORMÜLÜ

İLK 4’E AYRI ÖĞRETMEN: An itibarıyla karar verdiğimiz, yapacağız dediğimiz bir konu değil. birler ve ikiler yaş grubu itibarıyla birbirine daha yakın gruplar. Üç ve dörtler daha yakın gruplar. Dolayısıyla ilkokul sınıf öğretmenlerini bir ve ikiyi okutanlar, üç ve dördü okutanlar diye ayırmanın nasıl olacağını ve bu konuda ne düşünüldüğünü öğretmenlerimize soruyoruz. Bu henüz tartışma aşamasında. Belki onun sonunda öğretmen arkadaşlar istemezlerse hâliyle vazgeçilir. Yani bu konuya ilişkin bakanlığımızca somut, olgunlaşmış veya atılmış bir adım yok şu anda, bugünden yarına da yapılacak bir iş değil zaten.

Öğretmenlik ikiye bölünüyor: İlkokullar için “yeni model” tartışılıyor

NORM FAZLALIĞI: Biz bir havuz oluşturuyoruz. Şu branştaki öğretmenler eğer isterlerse şu branşlara geçiş yapabilirler. Veyahut öğretmenimiz okurken ikinci bir lisans diploması almış ya da yüksek lisans yapmış. Bu tür durumlardakiler de öğretmen arkadaşlarımızın tercihlerine göre norm fazlası hâle gelen öğretmenleri bu şekilde değerlendireceğiz.

Öğretmenlik ikiye bölünüyor: İlkokullar için “yeni model” tartışılıyor

: Bu, uzun vadede mutlaka farklı bir çözüm bulunması gereken bir konu. Bir de çocukların artık öğrenme hızları değişti. Çünkü farklı öğrenme metotları ortaya çıktı. Bütün bunları beraber düşündüğümüzde daha kompakt ve zorunlu eğitimin daha kısa olduğu bir sistemin tartışılması gerekiyor. Daha erken yaşlarda yükseköğretime başlamak da artık mümkün. Şu an tartışılıyor ve gittiğim her yerde zorunlu eğitim süresinin artık tartışılması gerektiği ve biraz kısaltılması gerektiğine dair bir kamuoyu oluşmaya başladı. Biz de bu tartışmaların sonucunda bir karar vereceğiz.

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ETİKETLER
#öğretmen
#ilkokul
#Zorunlu Eğitim
#Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
#Eğitim
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