30 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar kritik seviyede: Rekor üstüne rekor

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İstanbul
Döviz piyasasında 30 Ekim Cuma günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı. İşte 30 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 49,9297 TL
Satış (TL): 49,9582 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,8966 TL
Satış (TL): 55,9704 TL