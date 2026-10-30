30 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar kritik seviyede: Rekor üstüne rekor

Döviz piyasasında 30 Ekim Cuma günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro haftanın son işlem gününü yükselişle açtı. İşte 30 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...