Türk Devletleri Ankara’da toplandı: Masada kritik kararlar var

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde ve moderatörlüğünde 29 Ekim’de düzenlenen toplantı, Fidan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev katıldı. TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev de toplantıda yer aldı.

Toplantıya ayrıca TDT Aksakallar Konseyi Başkanı ve üyeleri ile TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Yatırım Fonu ve Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği temsilcileri iştirak etti.

ANKARA BİLDİRİSİ TASLAĞI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda bakanlar, 13’üncü TDT Zirvesi’nin gündemini ve Devlet Başkanları Konseyinin değerlendirme ve kabulüne sunulacak taslak belgeleri görüştü. Bu kapsamda Ankara Bildirisi taslağının yanı sıra teşkilat bünyesindeki iş birliğinin geliştirilmesi ve kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik taslak kararlar değerlendirildi.

İŞ BİRLİĞİ 65’TEN FAZLA ALANA YAYILDI

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan’ın dönem başkanlığı süresince kaydedilen ilerlemeler hakkında bakanlara bilgi verdi. Ömüraliyev, TDT Sekretaryasının faaliyetlerini de aktararak üye ve gözlemci devletler arasındaki iş birliğinin 65’ten fazla alana yayıldığına dikkati çekti.

Bakanlar, Türk Dünyasının Birliğine Katkılarından Dolayı Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü’nün yanı sıra çeşitli önemli belgeleri de değerlendirdi. Görüşmelerde TDT Sekretaryası ve Türk Akademisinin 2027 yılı bütçeleri de ele alındı.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINDI

Katılımcılar, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile gelecek dönemde teşkilat bünyesindeki iş birliğinin öncelikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda bakanlar, görev süresinin sona yaklaşması dolayısıyla TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev’e, teşkilatın kurumsal gelişimine ve Türk devletleri arasındaki iş birliğinin ilerletilmesine sunduğu katkılar ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.