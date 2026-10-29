Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları, 13. TDT Zirvesi kapsamında bir araya geldi. TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda, teşkilat bünyesindeki iş birliği alanları ve kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar ele alınacak.

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HABERİN ÖZETİ Türk dünyası Ankara'da: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşlarını ağırladı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları, 13. TDT Zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelerek teşkilat bünyesindeki iş birliği alanları ve kurumsallaşmaya yönelik çalışmaları ele aldılar. Toplantıya Türkiye ev sahipliği yaptı ve Bakan Hakan Fidan mevkidaşlarını ağırladı. Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanları aile fotoğrafı çektirdi. Bakan Fidan'ın konuşmasında, TDT çatısı altında siyasi diyalog ve ortak hareket etme kabiliyetinin güçlendirildiğini vurgulaması bekleniyor. Ortak tarih, dil, kültür ve kardeşlik bağlarının somut iş birliklerine dönüştürüldüğü vurgulanacak. Türk Devletleri Teşkilatı, 3 Ekim 2009'da Nahçıvan Anlaşması ile kuruldu ve 2021'de ismi değiştirildi. Teşkilatın ana hedefi, Türk devletleri arasında güven, siyasi dayanışma, ekonomik ve teknik iş birliğini geliştirmek. 13. TDT Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de Ankara'da "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenecek.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Bakan Hakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.

GÜNDEMDE NELER VARDI?

Öte yandan Bakan Fidan’ın toplantıda yaptığı konuşmada, TDT çatısı altında Türk devletleri arasındaki siyasi diyaloğun ve ortak hareket etme kabiliyetinin güçlendirildiğine dikkat çekti. Fidan’ın ayrıca ortak tarih, dil, kültür ve kardeşlik bağlarının somut iş birliklerine dönüştürüldüğünü vurguladı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

“Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi”, 3 Ekim 2009’da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile teşkil edilmiş; kuruluşun ismi, 2021 yılında İstanbul Zirvesi’nde alınan kararla “Türk Devletleri Teşkilatı” (TDT) olarak değiştirildi.

Ana hedefi Türk Devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk Dünyası’nın tarihi ve kültürel birikiminin kayıt altına alınması ve tanıtılmasını sağlamak olan teşkilatın sekretaryası İstanbul’da kain olan TDT’nin, beş üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve dört gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI 13. ZİRVESİ

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek. Zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonundan ve İsmail Bey Gaspıralı'nın şiarından ilhamla belirlenen "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilecek.