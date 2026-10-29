Türk dünyası Ankara'da: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşlarını ağırladı

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İstanbul
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları, 13. TDT Zirvesi kapsamında bir araya geldi. TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda, teşkilat bünyesindeki iş birliği alanları ve kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar ele alınacak.
Bakan Hakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.
Öte yandan Bakan Fidan’ın toplantıda yaptığı konuşmada, TDT çatısı altında Türk devletleri arasındaki siyasi diyaloğun ve ortak hareket etme kabiliyetinin güçlendirildiğine dikkat çekti. Fidan’ın ayrıca ortak tarih, dil, kültür ve kardeşlik bağlarının somut iş birliklerine dönüştürüldüğünü vurguladı.
“Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi”, 3 Ekim 2009’da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile teşkil edilmiş; kuruluşun ismi, 2021 yılında İstanbul Zirvesi’nde alınan kararla “Türk Devletleri Teşkilatı” (TDT) olarak değiştirildi.
Ana hedefi Türk Devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk Dünyası’nın tarihi ve kültürel birikiminin kayıt altına alınması ve tanıtılmasını sağlamak olan teşkilatın sekretaryası İstanbul’da kain olan TDT’nin, beş üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve dört gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.
Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek. Zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonundan ve İsmail Bey Gaspıralı'nın şiarından ilhamla belirlenen "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilecek.