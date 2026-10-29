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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bizi, milli davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Milli davamız bizim hayatımızdır' sözleri hatırlattı

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:42

Cumhurbaşkanı , devlet erkanı ile dolayısıyla 'i ziyaret etti. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. 

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürümesiyle başladı ve kortejde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, parti liderleri ve komutanlar yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozoleye ay yıldızlı çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan ve beraberindekiler Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Erdoğan, deftere yazdığı mesajda Cumhuriyetin 103'üncü seneidevriyesini kutlayarak Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

"MİLLİ DAVAMIZ BİZİM HAYATIMIZDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün, uğruna buyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kurulușunun 103'üncü seneidevriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde, zatıalinizi, silah arkadașlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaștırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz.

Cumhuriyet henüz ilan edilmemişken zatıalinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabında münderiç, 'Bizi, milli davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Milli davamız bizim hayatımızdır' sözleri ışığında, milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun."

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#Recep Tayyip Erdoğan
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#anıtkabir
#Devlet Erkanı
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