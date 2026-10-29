Devlet Bahçeli ile Müsavat Dervişoğlu Anıtkabir'de kol kola yürüdü! İYİ Partili Erhan Usta'dan tepki geldi

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İstanbul
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Anıtkabir'deki töreninde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Devlet erkanı Anıtkabir'deki törende bir araya gelirken törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu merdivenleri kol kola indi. İkili merdivenden indiği esnada kısa ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, Samsun Milletvekili Erhan Usta, Bahçeli ile Dervişoğlu'nun samimi görüntülerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden olayın videosunu paylaşan Usta "Bunu kabul etmiyorum" yorumunda bulundu.
Bahçeli ve Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı resepsiyonunda selamlaşma ile gündeme gelmişti. Resepsiyonda Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile selamlaşmış, "Yeni bir şeyin başlangıcı mı?" sorusuna da "Öyle düşünelim." cevabını vermişti.