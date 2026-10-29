29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Anıtkabir'deki töreninde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Devlet Bahçeli ile Müsavat Dervişoğlu Anıtkabir'de kol kola yürüdü! İYİ Partili Erhan Usta'dan tepki geldi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anıtkabir töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun merdivenleri kol kola inerek samimi bir sohbet gerçekleştirmesi İYİ Parti içinden tepki çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anıtkabir'deki törenin ardından merdivenleri kol kola indi ve kısa, samimi bir sohbet gerçekleştirdi. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, iki liderin görüntülerine sosyal medya üzerinden "Bunu kabul etmiyorum" diyerek tepki gösterdi. Bahçeli ve Dervişoğlu daha önce TBMM yeni yasama yılı resepsiyonunda da selamlaşmıştı. Söz konusu resepsiyonda Bahçeli, selamlaşmanın ardından gelen "Yeni bir şeyin başlangıcı mı?" sorusuna "Öyle düşünelim." cevabını vermişti.

Devlet erkanı Anıtkabir'deki törende bir araya gelirken törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu merdivenleri kol kola indi. İkili merdivenden indiği esnada kısa ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

İYİ PARTİLİ ERHAN USTA TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, Samsun Milletvekili Erhan Usta, Bahçeli ile Dervişoğlu'nun samimi görüntülerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden olayın videosunu paylaşan Usta "Bunu kabul etmiyorum" yorumunda bulundu.

MECLİS'TE SELAMLAŞMIŞLARDI

Bahçeli ve Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı resepsiyonunda selamlaşma ile gündeme gelmişti. Resepsiyonda Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile selamlaşmış, "Yeni bir şeyin başlangıcı mı?" sorusuna da "Öyle düşünelim." cevabını vermişti.