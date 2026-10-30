ABD'den İran'a saldırı hazırlığı! Ordu komutanları Trump'a seçenekleri sundu

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İstanbul
ABD adım adım İran'a yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlanıyor. Önceki gün Orta Doğu'daki müttefiklerini olası misillemelere karşı uyaran Washington yönetimi, İran'a yönelik saldırı seçeneklerini masaya yatırdı.
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre; isimleri paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Yetkililer, CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın, Başkan Trump'ı İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bizzat bilgilendirdiği ileri sürülen görüşmede, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in de yer aldığını belirtti.
WSJ'nin haberinde, Cooper'ın Trump'a bizzat brifing vermesinin "nadir görüldüğüne" işaret edilerek bunun, ABD'nin "önemli askeri saldırılara yaklaştığının habercisi olabileceği" değerlendirmesi yapıldı.
ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik olası saldırı planları hakkında bir grup senatörle birlikte bilgilendirildiklerini ve bu planların "delice" olduğunu ifade etti.
Murphy, "Bu, (gerilim açısından) yıkıcı bir tırmanışa yol açacak ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızın muhtemelen yok olmasına neden olacaktır." yorumunu yaptı.
İran'ın şartları üzerinde anlaşmaya varılmadan müzakerelerde ilerleme kaydedilemeyeceğini belirtti.
Öte yandan İran cephesinden ABD ile olası müzakerelere ilişkin açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin arabulucular aracılığıyla şartlarını defalarca karşı tarafa ilettiğini aktardı.
İran'ın şartları üzerinde anlaşmaya varılmadan ABD ile müzakerelerde ilerleme kaydedilemeyeceğini vurgulayan Kalibaf, şartların içeriğine dair ise bilgi vermedi.