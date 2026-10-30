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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 03:43
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 03:54

ABD'den İran'a saldırı hazırlığı! Ordu komutanları Trump'a seçenekleri sundu

ABD, İran'a yönelik askeri operasyonlara yeniden başlamaya hazırlanıyor. Beyaz Saray'da gerçekleştirilen kritik toplantıda ordu komutanları, ABD Başkanı Donald Trump'ı saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirdi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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ABD'den İran'a saldırı hazırlığı! Ordu komutanları Trump'a seçenekleri sundu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 03:43
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 03:54

adım adım 'a yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlanıyor. Önceki gün Orta Doğu'daki müttefiklerini olası misillemelere karşı uyaran Washington yönetimi, İran'a yönelik saldırı seçeneklerini masaya yatırdı.

HABERİN ÖZETİ

ABD'den İran'a saldırı hazırlığı! Ordu komutanları Trump'a seçenekleri sundu

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
ABD yönetiminin İran'a yönelik olası saldırı seçeneklerini masaya yatırdığı ve bu seçeneklerin Başkan Trump'a sunulduğu bildirildi.
CENTCOM Komutanı Brad Cooper, Beyaz Saray'daki görüşmede Başkan Trump'a İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında brifing verdi.
Görüşmede ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine de yer aldı.
Washington yönetimi, önceki gün Orta Doğu'daki müttefiklerini olası misillemelere karşı uyardı.
The Wall Street Journal, Cooper'ın Trump'a bizzat brifing vermesinin ABD'nin önemli askeri saldırılara yaklaştığının habercisi olabileceğini belirtti.
ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, İran'a yönelik saldırı planlarını 'delice' olarak nitelendirdi ve yıkıcı bir tırmanışa yol açacağını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

SALDIRI SEÇENEKLERİ TRUMP'A SUNULDU

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre; isimleri paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın, Başkan 'ı İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bizzat bilgilendirdiği ileri sürülen görüşmede, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in de yer aldığını belirtti.

ABD'den İran'a saldırı hazırlığı! Ordu komutanları Trump'a seçenekleri sundu

OPERASYON İÇİN GERİ SAYIM

WSJ'nin haberinde, Cooper'ın Trump'a bizzat brifing vermesinin "nadir görüldüğüne" işaret edilerek bunun, ABD'nin "önemli askeri saldırılara yaklaştığının habercisi olabileceği" değerlendirmesi yapıldı.

ABD'den İran'a saldırı hazırlığı! Ordu komutanları Trump'a seçenekleri sundu

ABD'Lİ SENATÖRDEN SALDIRI PLANINA TEPKİ

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik olası saldırı planları hakkında bir grup senatörle birlikte bilgilendirildiklerini ve bu planların "delice" olduğunu ifade etti.

Murphy, "Bu, (gerilim açısından) yıkıcı bir tırmanışa yol açacak ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızın muhtemelen yok olmasına neden olacaktır." yorumunu yaptı.

ABD'den İran'a saldırı hazırlığı! Ordu komutanları Trump'a seçenekleri sundu

İRAN'DAN ŞARTLI MÜZAKERE MESAJI

 İran'ın şartları üzerinde anlaşmaya varılmadan müzakerelerde ilerleme kaydedilemeyeceğini belirtti.

Öte yandan İran cephesinden ABD ile olası müzakerelere ilişkin açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin arabulucular aracılığıyla şartlarını defalarca karşı tarafa ilettiğini aktardı.

ABD'den İran'a saldırı hazırlığı! Ordu komutanları Trump'a seçenekleri sundu

İran'ın şartları üzerinde anlaşmaya varılmadan ABD ile müzakerelerde ilerleme kaydedilemeyeceğini vurgulayan Kalibaf, şartların içeriğine dair ise bilgi vermedi. 

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#ABD
#Trump
#iran
#Brad Cooper
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