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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 21:19

Suudi Arabistan’a balistik füze saldırısı: Başkent Riyad’da patlama sesleri duyuldu

Yemen'deki İran destekli Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da acil durum uyarısının ardından patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Riyad'a fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıkladı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Suudi Arabistan’a balistik füze saldırısı: Başkent Riyad’da patlama sesleri duyuldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 21:19

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, Harc ve Necran vilayetleri ile başkent 'da Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike uyarıları yayımlandığı belirtildi.

Açıklamalarda, alarmın verilmesine neden olan tehlikenin niteliği ve alınması gereken önlemler hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan görgü tanıkları, cep telefonlarına da güvenlik uyarısı gönderildiğini, bu uyarılardan kısa süre sonra hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve çok sayıda patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan bir başka açıklamada, Riyad, Harc ve Necran için tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Suudi Arabistan’a balistik füze saldırısı: Başkent Riyad’da patlama sesleri duyuldu

ARAP KOALİSYONU: 2 FÜZE ENGELLENDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husiler tarafından Riyad'a doğru fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Maliki, saldırıda can kaybı veya hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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#Riyad
#harç
#Necran
#Arap Koalisyonu
#Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü
#Dünya
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