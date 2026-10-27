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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:12

Türk askeri Suudi Arabistan’a gidecek mi? Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'dan net cevap

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması kapsamında güvenlik iş birliği güçlenirken, ODTÜ Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a sürecin bölgesel istikrar açısından önemini değerlendirdi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Türk askeri Suudi Arabistan’a gidecek mi? Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'dan net cevap
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:12

, son dönemde kurduğu ittifaklar ve geliştirdiği stratejik iş birlikleriyle bölgesel ve küresel konumunu güçlendiriyor. Jeopolitik ve jeostratejik önemimizi her geçen gün daha da artıran bu gelişmeler, Türkiye'nin Orta Doğu’da Bölgesel güvenlik mimarisinin oluşumunda aktif rol üstlendiğini gösteriyor.

Türkiye, ’a hava savunma, elektronik harp, eğitim ve teknik alanlarda destek sağlıyor. ’nın yürürlüğe girmesi için TBMM’den tezkere çıkarılması gerekirken, Pakistanlı yetkililerin de katıldığı son toplantıda Riyad, hava savunma sistemleri, istihbarat paylaşımı ve insansız hava araçlarını içeren bir talep listesi sundu. Türkiye ve , talepleri ayrı ayrı değerlendirerek mevcut imkânlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda hangi alanlarda destek verilebileceğine karar verecek. Listedeki tüm taleplerin karşılanması ise beklenmiyor. ODTÜ Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a Suudi Arabistan'ın talebini ve Türkiye'nin kazanımlarını değerlendirdi.

Türk askeri Suudi Arabistan’a gidecek mi? Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'dan net cevap

Türkiye’nin Suudi Arabistan’la geliştirdiği güvenlik iş birliğini ve Mekke Anlaşması’nı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı: Türkiye, bu coğrafyada güvenlik tüketen değil, güvenlik üreten bir ülkedir. Mekke Anlaşması da bu açıdan önem taşıyor. Türkiye’nin bölgedeki rolünü ve güvenlik alanında üstlendiği sorumluluğu değerlendirdiğimizde, anlaşmanın önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz.

Türk askeri Suudi Arabistan’a gidecek mi? Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'dan net cevap

Mekke Anlaşması kapsamında Türkiye’nin Suudi Arabistan’a destek vermesi nasıl değerlendirilmeli?

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı: Türkiye’nin destek vermesi, Mekke Anlaşması’nın ikinci maddesi gereğidir. Bu anlaşma, bölgesel istikrar açısından önemli bir istikrar ittifakıdır. Türkiye’nin anlaşma kapsamında vereceği destek de bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Türkiye’nin Suudi Arabistan’a asker göndermesi söz konusu olabilir mi?

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı: Türkiye’nin asker gönderebilmesi için Meclis kararı gerekir. Dolayısıyla asker gönderilmesi söz konusu olduğunda, bu konuda TBMM’nin karar alması gerekmektedir.

Türk askeri Suudi Arabistan’a gidecek mi? Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'dan net cevap

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki güvenlik iş birliğinin Katar modeline dönüşmesi mümkün mü?

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı: Türkiye ile Katar arasında 2014’te imzalanan ve 2015’te TBMM tarafından onaylanan anlaşma, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar’da konuşlandırılmasının hukuki temelini oluşturdu. Bu iş birliği, ortak askerî eğitim ve tatbikatları da kapsıyor.

Katar modeline benzemesi mümkün değil. Mekke Anlaşması’nın ikinci maddesi, bu konudaki çerçeveyi zaten kapsamaktadır. Dolayısıyla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini Katar modeli üzerinden değerlendirmek doğru değildir.

Türk askeri Suudi Arabistan’a gidecek mi? Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'dan net cevap

Türk askerinin Husilere karşı bir operasyona katılması bekleniyor mu?

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı: Türkiye, Husilere karşı yürütülecek bir operasyonda yer almaz. Böyle bir durum için gerek yoktur. Türkiye’nin bölgedeki rolünü bu çerçevede değerlendirmek gerekir.

Türk askeri Suudi Arabistan’a gidecek mi? Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'dan net cevap

Mekke Anlaşması’nın Körfez’in güvenlik mimarisi açısından önemi nedir?

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı: Mekke Anlaşması, Körfez güvenlik mimarisinin ötesine geçen bir anlaşmadır. Dolayısıyla anlaşmayı yalnızca Körfez bölgesindeki güvenlik ilişkileriyle sınırlı değerlendirmemek gerekir. Anlaşmanın kapsamı, bu çerçevenin ötesine geçmektedir.

Türk askeri Suudi Arabistan’a gidecek mi? Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'dan net cevap

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin Ortadoğu’daki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı: Yeni Ortadoğu’da Türkiye oyun kurucudur ve istikrara katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin bölgedeki rolü, güvenlik üreten bir ülke olması ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması bakımından önemlidir. Mekke Anlaşması da bu çerçevede değerlendirilmelidir.

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#Türkiye
#Pakistan
#suudi arabistan
#Mekke Anlaşması
#Hüseyin Bağcı
#Gündem
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