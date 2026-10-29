Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde en çok et ürünlerinde yapılan taklit ve tağşişler dikkat ederken, uygunsuzluk tespit edilen ürünler kıymadan sucuğa, kebaptan lahmacuna geniş bir yelpazede yer alıyor.

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HABERİN ÖZETİ Bakanlığın son listesi mide bulandırdı: Kıymadan kalp, kebaptan dil ve taşlık çıktı Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürüttüğü denetimler kapsamında et ve süt ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaların yer aldığı 27 Ekim tarihli yeni listesini yayımladı. Bakanlığın yayımladığı listede sucuk, kıyma, kebap ve lahmacun harcı gibi ürünlerde at, eşek, domuz etinin yanı sıra kanatlı eti ile kalp, dil ve baş eti gibi sakatatlar tespit edildi. 'Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi' başlığı altındaki sarı listede, sağlık açısından tehlike bulunmasa da dana ve koyun eti adı altında içeriğinde bulunmaması gereken maddelerin yer aldığı markalar paylaşıldı. Listede et ürünlerinin yanı sıra yoğurt ve tereyağı gibi süt ürünlerinde bitkisel yağ tespiti yapılan firmalar da yer aldı.

YÜKSEK FİYAT DÜŞÜK KALİTE ÜRÜN

Bakanlığın 27 Ekim’de yayınlanan son listesi ise yine kan dondurdu. Sucuk ve et ürünlerinin içine katılan at, eşek ve domuz etleri mide bulandırırken, Bakanlığın sarı renkli “Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi” başlığı altında yayınlanan liste ise gıda dolandırıcılarının gerçek yüzünü ortaya koydu.

KALP, DİL, BAŞ ETİ...

Sarı renkli listede tüketilmesinde sağlık açısından bir tehlike bulunmayan ancak dana ve koyun eti adı altında satılan ürünlerin içeriğinde bulunmaması gereken ürünlerin tespit edildiği markalar yer aldı. Bazı markalarda kanatlı etinin yanı sıra kalp, dil ve baş etinin yer alması ise kullanıcıları rahatsız etti.

İŞTE DANA VE KOYUN ETİ DİYE KANATLI ETİ VE SAKATAT SATAN MARKALAR