Bakanlığın son listesi mide bulandırdı: Kıymadan kalp, kebaptan dil ve taşlık çıktı

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UYGULAMALAR
İstanbul
Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde en çok et ürünlerinde yapılan taklit ve tağşişler dikkat ederken, uygunsuzluk tespit edilen ürünler kıymadan sucuğa, kebaptan lahmacuna geniş bir yelpazede yer alıyor.
Bakanlığın 27 Ekim’de yayınlanan son listesi ise yine kan dondurdu. Sucuk ve et ürünlerinin içine katılan at, eşek ve domuz etleri mide bulandırırken, Bakanlığın sarı renkli “Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi” başlığı altında yayınlanan liste ise gıda dolandırıcılarının gerçek yüzünü ortaya koydu.
Sarı renkli listede tüketilmesinde sağlık açısından bir tehlike bulunmayan ancak dana ve koyun eti adı altında satılan ürünlerin içeriğinde bulunmaması gereken ürünlerin tespit edildiği markalar yer aldı. Bazı markalarda kanatlı etinin yanı sıra kalp, dil ve baş etinin yer alması ise kullanıcıları rahatsız etti.
|Firma
|Ürün
|Uygunsuzluk
|İlçe/İl
|KARAHİSAR OSMANLI
|ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|MERKEZ / AFYONKARAHİSAR
|HAYR-ET
|DANA FERMENTE SUCUK
|Sakatat (Baş Eti) Tespiti
|BOZÜYÜK / BİLECİK
|EMRE ET MANGAL KASAP & IZGARA
|DANA+KUZU KASAP KÖFTE (ÇİĞ)
|Kanatlı Eti Tespiti
|KESTEL / BURSA
|KARAMEL ENDÜSTRİYEL YEMEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|DANA TİRE KÖFTE (PİŞMİŞ)
|Kanatlı Eti Tespiti
|OSMANGAZİ / BURSA
|TARİHİ BURSA CANTIKÇISI
|CANTIK HARCI (ÇİĞ)
|Sakatat (Kalp) Tespiti
|OSMANGAZİ / BURSA
|CİĞERCİ ENES
|ÇİĞ ADANA KEBAP (KUZU ETİ)
|Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Dil) Tespiti, Sakatat (Kalp) Tespiti
|BAĞLAR / DİYARBAKIR
|CAN BEY KASABI
|ÇİĞ DANA KIYMA
|Kanatlı Eti Tespiti
|YENİŞEHİR / MERSİN
|GÜVEÇ SARAYI
|DANA GÜVEÇ HARCI
|Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
|SULTANGAZİ / İSTANBUL
|BEL-ET-HAMDİ KAZANCI
|DANA-KOYUN YAĞLI KIYMA
|Kanatlı Eti Tespiti
|DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ
|ETÇİMMM ET MARKET
|KUZU VE DANA KIYMA
|Kanatlı Eti Tespiti
|ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ
|ET GROS MARKET
|DANA-KOYUN YAĞLI KIYMA
|Kanatlı Eti Tespiti
|DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ
|SÜTÇÜOĞLU ET TANZİM
|DANA-KOYUN YAĞLI KIYMA
|Kanatlı Eti Tespiti
|DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ
|NECATİ USTA ÖZ LEZZET
|ÇİĞ HALDE LAHMACUN HARCI / KUZU VE DANA ETİ
|Kanatlı Eti Tespiti
|ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ
|SEVİNDİK LAHMACUN VE PİDE ÇEŞİTLERİ
|DANA ETLİ ÇİĞ LAHMACUN HARCI
|Kanatlı Eti Tespiti
|MERKEZ / ZONGULDAK
|KÖYLÜM ET VE PİLİÇ PAZARI
|DANA KUZU KARIŞIK KASAP KÖFTE
|Kanatlı Eti Tespiti
|MERKEZ / YALOVA
|KASAPNECDET ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK
|DANA KUZU KARIŞIK KASAP KÖFTE
|Kanatlı Eti Tespiti
|MERKEZ / YALOVA
|SAVAŞ ET DÜNYASI
|DANA-KUZU ETLİ KASAP KÖFTE
|Kanatlı Eti Tespiti
|MERKEZ / YALOVA
|BEYLER YOĞURT
|YOĞURT
|Bitkisel Yağ Tespiti
|BATTALGAZİ / MALATYA
|TANMAR GIDA
|TEREYAĞI
|Bitkisel Yağ Tespiti
|ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ
|ŞİMŞEKLER
|TEREYAĞI
|Bitkisel Yağ Tespiti
|BORÇKA / ARTVİN