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Ekonomi
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:41

Bakanlığın son listesi mide bulandırdı: Kıymadan kalp, kebaptan dil ve taşlık çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı gerçekleştirdiği kontroller neticesinde taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünleri kamuoyu ile paylaştı. Bakanlığın listesinde yer alan detaylar ise görenleri şaşkına çevirdi. Halkın sağlığına ve cebindeki parasına göz diken kural tanımazların, dana ve koyun eti adı altında sattıkları ürünlere kanatlı hayvan etinin yanı sıra kalp ve dil gibi hayvanların sakatatlarını karıştırması ise etik kuralların ne denli çiğnendiğini ortaya çıkardı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Bakanlığın son listesi mide bulandırdı: Kıymadan kalp, kebaptan dil ve taşlık çıktı
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:41

81 ilde denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde en çok et ürünlerinde yapılan taklit ve tağşişler dikkat ederken, uygunsuzluk tespit edilen ürünler kıymadan sucuğa, kebaptan lahmacuna geniş bir yelpazede yer alıyor.

HABERİN ÖZETİ

Bakanlığın son listesi mide bulandırdı: Kıymadan kalp, kebaptan dil ve taşlık çıktı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürüttüğü denetimler kapsamında et ve süt ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaların yer aldığı 27 Ekim tarihli yeni listesini yayımladı.
Bakanlığın yayımladığı listede sucuk, kıyma, kebap ve lahmacun harcı gibi ürünlerde at, eşek, domuz etinin yanı sıra kanatlı eti ile kalp, dil ve baş eti gibi sakatatlar tespit edildi.
'Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi' başlığı altındaki sarı listede, sağlık açısından tehlike bulunmasa da dana ve koyun eti adı altında içeriğinde bulunmaması gereken maddelerin yer aldığı markalar paylaşıldı.
Listede et ürünlerinin yanı sıra yoğurt ve tereyağı gibi süt ürünlerinde bitkisel yağ tespiti yapılan firmalar da yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

 

Bakanlığın son listesi mide bulandırdı: Kıymadan kalp, kebaptan dil ve taşlık çıktı

YÜKSEK FİYAT DÜŞÜK KALİTE ÜRÜN

Bakanlığın 27 Ekim’de yayınlanan son listesi ise yine kan dondurdu. Sucuk ve et ürünlerinin içine katılan at, eşek ve domuz etleri mide bulandırırken, Bakanlığın sarı renkli “Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi” başlığı altında yayınlanan liste ise gıda dolandırıcılarının gerçek yüzünü ortaya koydu.

Bakanlığın son listesi mide bulandırdı: Kıymadan kalp, kebaptan dil ve taşlık çıktı

KALP, DİL, BAŞ ETİ...

Sarı renkli listede tüketilmesinde sağlık açısından bir tehlike bulunmayan ancak dana ve koyun eti adı altında satılan ürünlerin içeriğinde bulunmaması gereken ürünlerin tespit edildiği markalar yer aldı. Bazı markalarda kanatlı etinin yanı sıra kalp, dil ve baş etinin yer alması ise kullanıcıları rahatsız etti.

İŞTE DANA VE KOYUN ETİ DİYE KANATLI ETİ VE SAKATAT SATAN MARKALAR

FirmaÜrünUygunsuzlukİlçe/İl
KARAHİSAR OSMANLIISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUKMekanik Ayrılmış Kanatlı Eti TespitiMERKEZ / AFYONKARAHİSAR
HAYR-ETDANA FERMENTE SUCUKSakatat (Baş Eti) TespitiBOZÜYÜK / BİLECİK
EMRE ET MANGAL KASAP & IZGARADANA+KUZU KASAP KÖFTE (ÇİĞ)Kanatlı Eti TespitiKESTEL / BURSA
KARAMEL ENDÜSTRİYEL YEMEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİDANA TİRE KÖFTE (PİŞMİŞ)Kanatlı Eti TespitiOSMANGAZİ / BURSA
TARİHİ BURSA CANTIKÇISICANTIK HARCI (ÇİĞ)Sakatat (Kalp) TespitiOSMANGAZİ / BURSA
CİĞERCİ ENESÇİĞ ADANA KEBAP (KUZU ETİ)Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Dil) Tespiti, Sakatat (Kalp) TespitiBAĞLAR / DİYARBAKIR
CAN BEY KASABIÇİĞ DANA KIYMAKanatlı Eti TespitiYENİŞEHİR / MERSİN
GÜVEÇ SARAYIDANA GÜVEÇ HARCIKanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) TespitiSULTANGAZİ / İSTANBUL
BEL-ET-HAMDİ KAZANCIDANA-KOYUN YAĞLI KIYMAKanatlı Eti TespitiDULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ
ETÇİMMM ET MARKETKUZU VE DANA KIYMAKanatlı Eti TespitiONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ
ET GROS MARKETDANA-KOYUN YAĞLI KIYMAKanatlı Eti TespitiDULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ
SÜTÇÜOĞLU ET TANZİMDANA-KOYUN YAĞLI KIYMAKanatlı Eti TespitiDULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ
NECATİ USTA ÖZ LEZZETÇİĞ HALDE LAHMACUN HARCI / KUZU VE DANA ETİKanatlı Eti TespitiONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ
SEVİNDİK LAHMACUN VE PİDE ÇEŞİTLERİDANA ETLİ ÇİĞ LAHMACUN HARCIKanatlı Eti TespitiMERKEZ / ZONGULDAK
KÖYLÜM ET VE PİLİÇ PAZARIDANA KUZU KARIŞIK KASAP KÖFTEKanatlı Eti TespitiMERKEZ / YALOVA
KASAPNECDET ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIKDANA KUZU KARIŞIK KASAP KÖFTEKanatlı Eti TespitiMERKEZ / YALOVA
SAVAŞ ET DÜNYASIDANA-KUZU ETLİ KASAP KÖFTEKanatlı Eti TespitiMERKEZ / YALOVA
BEYLER YOĞURTYOĞURTBitkisel Yağ TespitiBATTALGAZİ / MALATYA
TANMAR GIDATEREYAĞIBitkisel Yağ TespitiONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ
ŞİMŞEKLERTEREYAĞIBitkisel Yağ TespitiBORÇKA / ARTVİN
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ETİKETLER
#diyarbakır
#bursa
#bilecik
#Afyonkarahisar
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Ekonomi
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