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Memur maaşları sil baştan! İşte 2027 ücret modelinin şifreleri

KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:21
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Memur maaşları sil baştan! İşte 2027 ücret modelinin şifreleri

Kamu personelinin ücretlendirme sisteminde değişiklik yolda. 2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık programında yer alan hedeflere göre, kamu çalışanının maaş sistemi sadeleştirilecek. Ücret düzeyleri görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden belirlenecek. Personel etkinliğini artırıcı mevzuat düzenlemesi de yapılacak.

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Memur maaşları sil baştan! İşte 2027 ücret modelinin şifreleri

Kamu çalışanlarının ücretlendirme ve istihdam sisteminde kapsamlı bir değişikliğe gidiliyor. 2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında hazırlanan hedeflere göre, kamudaki karmaşık maaş yapısı sadeleştirilecek.

Yeni modelde kadrolu, sözleşmeli ve işçi statüsündeki personelin ücret düzeyleri, unvanların zorluk derecesi ile görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden belirlenecek.

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Memur maaşları sil baştan! İşte 2027 ücret modelinin şifreleri

GÖREV VE SORUMLULUK ESASI TEMEL ÖLÇÜT OLACAK

Kamu çalışanların ücret sisteminde değişikliğe gidiliyor. Yapılan görevin zorluk derecesi, yetki ve sorumluluk düzeyi yeni modelin temel ölçütleri olacak.

2027 Yıllık Programına göre, kamuda 3 milyon 582 bini kadrolu olmak üzere toplam 5 milyon 400 bin personel görev yapıyor. Ayrıca 1 milyon 267 binden fazla işçi ve 420 bine yakın da sözleşmeli personel bulunuyor. Diğer statülerde istihdam edilenlerin sayısı ise yaklaşık 148 bin.

Kadrolu, sözleşmeli ve kamu işçilerinin ücretleri farklı mevzuat ve ödeme esaslarına göre belirleniyor.

 

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Memur maaşları sil baştan! İşte 2027 ücret modelinin şifreleri

FARKLI STATÜLERDEKİ TÜM ÜCRET SİSTEMLERİ ANALİZ EDİLECEK

Bu kapsamda, kamu personel mevzuatı personel statüleri ve sınıflandırma kriterleri dikkate alınarak geliştirilecek. Kamu personel ücret sistemi sadeleştirilecek.

Ücret düzeyleri görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden düzenlenecek.

Farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilecek. Unvanların, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personel ücret sistemi oluşturulacak.

 

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Memur maaşları sil baştan! İşte 2027 ücret modelinin şifreleri

KALİFİYE PERSONEL İÇİN MEVZUAT VE MESLEKTE YÜKSELME ADIMI

Kariyer meslek personelinin görev alanlarını, atama ve süreçlerini ve meslekte yükselme gibi hususları düzenleyen mevzuat çalışması yapılacak. Böylece, yetişmiş kalifiye personelin kamuda istihdamının devamı sağlanacak.

Çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı yürütecek.

Maaşlarda yapılacak değişiklik ve uygulama takvimi ise henüz belli değil.

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