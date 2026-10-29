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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:37

Galatasaray'da Aleksey Batrakov sürprizi! Sözleşmedeki madde dikkat çekti: İstanbul'a geliyorlar

Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı genç yetenek Aleksey Batrakov, sergilediği performansla Avrupa’nın dev kulüplerini peşine taktı. Şampiyonlar Ligi’ndeki etkili oyunuyla dikkat çeken Rus yıldız için Liverpool ve Arsenal başta olmak üzere İngiliz kulüpleri scouting çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da Aleksey Batrakov sürprizi! Sözleşmedeki madde dikkat çekti: İstanbul'a geliyorlar
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:37

’ın sezon başında ’dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği , kısa sürede sergilediği yüksek form grafiğiyle transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 

Galatasaray'da Aleksey Batrakov sürprizi! Sözleşmedeki madde dikkat çekti: İstanbul'a geliyorlar

21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, özellikle sahnesinde ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov sürprizi! Sözleşmedeki madde dikkat çekti: İstanbul'a geliyorlar

DEVLER LİGİ’NDE GÖZ DOLDURAN PERFORMANS

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı devler ligi mücadelelerinde kalitesini kanıtlayan Batrakov, Barcelona ve Lille ağlarına bıraktığı kritik gollerle adından söz ettirdi. Oyun zekası, pas isabet oranı ve skora katkısıyla teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına giren genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin scout raporlarında ilk sıralara yerleşti. Bu sezon Galatasaray bünyesinde 10 resmi maçta görev alan Rus oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek taraftarın da kısa sürede sevgilisi haline geldi.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov sürprizi! Sözleşmedeki madde dikkat çekti: İstanbul'a geliyorlar

LİVERPOOL’DAN RAMS PARK HAMLESİ: TRİBÜNDEN TAKİP EDECEKLER

İngiltere Premier Lig temsilcilerinin radarında olan Batrakov için somut adımlar atılmaya başlandı. Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İstanbul’a gelecek olan heyetinin, Galatasaray’ın bir gün önce Rams Park’ta ağırlayacağı Stuttgart maçını canlı izlemek için sarı-kırmızılı yönetimden loca talebinde bulunduğu öğrenildi. Liverpool ve Arsenal yetkililerinin, daha önce oynanan Lille mücadelesini de tribünden takip ettiği kaydedilmişti.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov sürprizi! Sözleşmedeki madde dikkat çekti: İstanbul'a geliyorlar

TRANSFER LİSTESİ KABARIK: DEVLER SIRAYA GİRDİ

Aleksey Batrakov’un peşindeki kulüpler yalnızca Liverpool ve Arsenal ile sınırlı değil. 21 yaşındaki oyuncuyla Newcastle United, Tottenham, Brighton, Manchester United, Chelsea, Manchester City, PSG ve Monaco da yakından ilgileniyor. Sezon başında siyasi faktörler nedeniyle İngiliz ve Fransız ekiplerine transferi gerçekleşmeyen oyuncunun, gösterdiği çıkışla birlikte transfer engelini aşabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan Galatasaray kulüp kurmayları, İspanyol devi Barcelona’nın da oyuncunun durumunu yakından izlediği yönünde bilgiler aldıklarını paylaştı.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov sürprizi! Sözleşmedeki madde dikkat çekti: İstanbul'a geliyorlar

SÖZLEŞMESİNDEKİ SERBEST KALMA MADDESİ 55 MİLYON EURO

Genç yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesinde 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, söz konusu maddenin kendi tercihleri olmadığını, Rus temsilcisinin özel isteği doğrultusunda kontrata dahil edildiğini vurguluyor.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov sürprizi! Sözleşmedeki madde dikkat çekti: İstanbul'a geliyorlar

Eğer bir kulüp 55 milyon euroluk çıkış maddesini kullanarak transferi tamamlaması halinde, Galatasaray anlaşma gereği elde edilecek kârın yüzde 15’lik kısmını (yaklaşık 4,5 milyon euro) Lokomotiv Moskova’ya devredecek. Bu senaryoda Galatasaray, yaz döneminde yatırdığı 25 milyon euroluk tutarın yaklaşık iki katını kasasına koyarak önemli bir bonservis geliri elde etmiş olacak.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov sürprizi! Sözleşmedeki madde dikkat çekti: İstanbul'a geliyorlar
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ETİKETLER
#galatasaray
#Liverpool
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Lokomotiv Moskova
#Aleksey Batrakov
#Spor
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