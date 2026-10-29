Galatasaray'da Aleksey Batrakov sürprizi! Sözleşmedeki madde dikkat çekti: İstanbul'a geliyorlar

Galatasaray’ın sezon başında Lokomotiv Moskova’dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Aleksey Batrakov, kısa sürede sergilediği yüksek form grafiğiyle transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

DEVLER LİGİ’NDE GÖZ DOLDURAN PERFORMANS

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı devler ligi mücadelelerinde kalitesini kanıtlayan Batrakov, Barcelona ve Lille ağlarına bıraktığı kritik gollerle adından söz ettirdi. Oyun zekası, pas isabet oranı ve skora katkısıyla teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına giren genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin scout raporlarında ilk sıralara yerleşti. Bu sezon Galatasaray bünyesinde 10 resmi maçta görev alan Rus oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek taraftarın da kısa sürede sevgilisi haline geldi.

LİVERPOOL’DAN RAMS PARK HAMLESİ: TRİBÜNDEN TAKİP EDECEKLER

İngiltere Premier Lig temsilcilerinin radarında olan Batrakov için somut adımlar atılmaya başlandı. Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İstanbul’a gelecek olan Liverpool heyetinin, Galatasaray’ın bir gün önce Rams Park’ta ağırlayacağı Stuttgart maçını canlı izlemek için sarı-kırmızılı yönetimden loca talebinde bulunduğu öğrenildi. Liverpool ve Arsenal yetkililerinin, daha önce oynanan Lille mücadelesini de tribünden takip ettiği kaydedilmişti.

TRANSFER LİSTESİ KABARIK: DEVLER SIRAYA GİRDİ

Aleksey Batrakov’un peşindeki kulüpler yalnızca Liverpool ve Arsenal ile sınırlı değil. 21 yaşındaki oyuncuyla Newcastle United, Tottenham, Brighton, Manchester United, Chelsea, Manchester City, PSG ve Monaco da yakından ilgileniyor. Sezon başında siyasi faktörler nedeniyle İngiliz ve Fransız ekiplerine transferi gerçekleşmeyen oyuncunun, gösterdiği çıkışla birlikte transfer engelini aşabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan Galatasaray kulüp kurmayları, İspanyol devi Barcelona’nın da oyuncunun durumunu yakından izlediği yönünde bilgiler aldıklarını paylaştı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ SERBEST KALMA MADDESİ 55 MİLYON EURO

Genç yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesinde 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, söz konusu maddenin kendi tercihleri olmadığını, Rus temsilcisinin özel isteği doğrultusunda kontrata dahil edildiğini vurguluyor.

Eğer bir kulüp 55 milyon euroluk çıkış maddesini kullanarak transferi tamamlaması halinde, Galatasaray anlaşma gereği elde edilecek kârın yüzde 15’lik kısmını (yaklaşık 4,5 milyon euro) Lokomotiv Moskova’ya devredecek. Bu senaryoda Galatasaray, yaz döneminde yatırdığı 25 milyon euroluk tutarın yaklaşık iki katını kasasına koyarak önemli bir bonservis geliri elde etmiş olacak.