Galatasaray'da Victor Osimhen alarmı! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, hem Süper Lig'de hem de Avrupa sahnesinde sergilediği üst düzey performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak ezeli rakip Fenerbahçe ile oynanan ve Galatasaray’ın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan derbide attığı 2 golle galibiyetin baş mimarı olan Nijeryalı yıldız, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti. Gösterdiği bu göz kamaştırıcı performans, Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarından kaçmadı.

SİMEONE'NİN GÖZDESİ OSİMHEN

Elde edilen kulis bilgilerine göre; İspanya La Liga'nın köklü ekiplerinden Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, hücum hattını güçlendirmek için Victor Osimhen'i transfer listesinin en başına yazdı. Arjantinli tecrübeli çalıştırıcının, yönetimden üst düzey bir santrfor takviyesi talep ettiği ve bu rol için en ideal ismin Osimhen olduğunu rapor ettiği belirtildi.

Atletico Madrid yönetiminin de bu talep sonrasında harekete geçerek ara transfer dönemi veya sezon sonu için finansal kaynak oluşturma çalışmalarına başladığı kaydedildi. Simeone'nin oyun anlayışının gerektirdiği yüksek fizik gücü, savunma arkasına atılan tehlikeli koşular ve bitiricilik özelliklerinin tamamına sahip olan Osimhen'in, İspanyol ekibinin hücum gücünü tavan yaptıracağı düşünülüyor.

GALATASARAY VE EKONOMİK ŞARTLAR EN BÜYÜK ENGEL

Öte yandan, İspanyol ekibinin bu transferi gerçekleştirmesinin önünde bazı ciddi engeller bulunuyor. İlk olarak Galatasaray'ın, takımın en önemli hücum silahı olan ve satmak istemediği yıldız futbolcu için tok satıcı pozisyonunda olması masadaki işleri zorlaştırıyor. Atletico Madrid'in sarı-kırmızılı yönetimi ikna etmek için oldukça cazip bir teklif sunması gerekiyor.

Ayrıca transferin önündeki diğer büyük engelin ise ekonomik şartlar olduğu vurgulandı. Başarılı futbolcunun yüksek maaş beklentisi ve Galatasaray'ın talep edeceği yüksek bonservis bedelinin, Atletico Madrid cephesini düşündüren en önemli detaylar arasında yer aldığı ifade edildi.

VİCTOR OSİMHEN'İN PARLAYAN KARİYERİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 9 gol ve 3 asistle harika performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca kulüplerin gözdesi olmayı başardı.

Nijerya altyapısından çıktıktan sonra sırasıyla Wolfsburg, Charleroi ve Lille formaları giyen Osimhen, 2019-2020 sezonunda gösterdiği çıkışla 22.4 milyon euro karşılığında Lille'e imza atmıştı. Buradaki bir yıllık müthiş performansının ardından İtalyan devi Napoli'ye 78.9 milyon euro bedelle transfer olan golcü oyuncu, İtalya'da geçirdiği 4 başarılı sezonun ardından yolunu Türkiye'ye düşürdü. Önce Galatasaray'a kiralanan, ardından sarı-kırmızılı kulübe bonservisiyle katılan yıldız oyuncu, Türkiye'deki kariyerinde de rekorlar kırarak ilerliyor.

Nijerya Milli Takımı'nda da 52 maçta 35 gole doğrudan katkı sağlayan tecrübeli forvet; kariyerinde 1 U17 Dünya Kupası, 1 U23 Afrika Kupası, 1 Serie A şampiyonluğu, 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası mutluluğu yaşadı. Ayrıca U17 Dünya Kupası'nda, Afrika Uluslar Kupası'nda, Serie A'da ve Süper Lig'de gol krallıkları yaşayarak adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.