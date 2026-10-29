Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktör belli oldu! Bunu kimse beklemiyordu

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İstanbul
İsmail Kartal ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin listesinde birbirinden tecrübeli isimler yer alırken, camia içindeki kulis hareketliliği üst seviyeye tırmandı.
Yönetimin ilk olarak gündemine aldığı isimler Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı oldu. Yapılan ilk görüşmelerde Montella ile sözleşme süresi konusunda uzlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
Abdullah Avcı ismine ise yönetim kanadından gelen itirazlar nedeniyle süreç tıkandı. Sarı-lacivertlilerin geniş listesinde Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Bülent Uygun gibi camiayı yakından tanıyan yerli isimler de yer alıyor.
Sarı-lacivertli kulüpte tüm bu adayların ötesinde Başkan Aziz Yıldırım'ın hedeflerinin merkezine oturan isim ise dünyaca ünlü Alman çalıştırıcı Julian Nagelsmann oldu.
Yönetimin yabancı teknik adam listesinin ilk sıralarında yer alan 39 yaşındaki başarılı hoca, Aziz Yıldırım'ın en çok görmek istediği aday durumunda. Ancak Nagelsmann transferinde sarı-lacivertlilerin yalnız olmadığı; Manchester United ve Leipzig’in de genç teknik adamın durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.
Kariyerinde daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih gibi dev kulüpleri çalıştıran Julian Nagelsmann, son olarak Almanya Milli Takımı'nın başında görev almıştı. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a elenilmesinin ardından Panzerler'deki görevinden ayrılan başarılı çalıştırıcının geleceği merak konusu.
Fenerbahçe yönetiminin, taraftarın da büyük bir heyecanla beklediği yeni teknik direktör kararını kısa süre içerisinde netleştirmesi bekleniyor.