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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:07

Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktör belli oldu! Bunu kimse beklemiyordu

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, camiada adeta isim yağmuru yaşanıyor. Yerli ve yabancı çok sayıda adayın gündeme geldiği sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım'ın hayalindeki teknik adam ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktör belli oldu! Bunu kimse beklemiyordu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:07

ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına hız veren ’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin listesinde birbirinden tecrübeli isimler yer alırken, camia içindeki kulis hareketliliği üst seviyeye tırmandı.

HABERİN ÖZETİ

Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktör belli oldu! Bunu kimse beklemiyordu

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışlarını hızlandırdı ve Julian Nagelsmann ile ilgileniyor.
İlk temaslar Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile kuruldu ancak Montella ile sözleşme süresi konusunda, Avcı ile ise yönetim kanadından gelen itirazlar nedeniyle uzlaşma sağlanamadı.
Fenerbahçe'nin geniş listesinde Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Bülent Uygun gibi yerli isimler de bulunuyor.
Başkan Aziz Yıldırım'ın hedeflerinin merkezine oturan isim ise Julian Nagelsmann oldu.
Nagelsmann transferinde Manchester United ve Leipzig de genç teknik adamın durumunu yakından takip ediyor.
Julian Nagelsmann, daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih gibi kulüpleri çalıştırdıktan sonra Almanya Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktör belli oldu! Bunu kimse beklemiyordu

İLK TEMASLAR MONTELLA VE AVCI İLE KURULDU

Yönetimin ilk olarak gündemine aldığı isimler ve oldu. Yapılan ilk görüşmelerde Montella ile sözleşme süresi konusunda uzlaşma sağlanamadığı öğrenildi. 

Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktör belli oldu! Bunu kimse beklemiyordu

Abdullah Avcı ismine ise yönetim kanadından gelen itirazlar nedeniyle süreç tıkandı. Sarı-lacivertlilerin geniş listesinde Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Bülent Uygun gibi camiayı yakından tanıyan yerli isimler de yer alıyor.

Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktör belli oldu! Bunu kimse beklemiyordu

AZİZ YILDIRIM'IN EN ÇOK İSTEDİĞİ İSİM: JULIAN NAGELSMANN

Sarı-lacivertli kulüpte tüm bu adayların ötesinde Başkan Aziz Yıldırım'ın hedeflerinin merkezine oturan isim ise dünyaca ünlü Alman çalıştırıcı oldu. 

Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktör belli oldu! Bunu kimse beklemiyordu

Yönetimin yabancı teknik adam listesinin ilk sıralarında yer alan 39 yaşındaki başarılı hoca, Aziz Yıldırım'ın en çok görmek istediği aday durumunda. Ancak Nagelsmann transferinde sarı-lacivertlilerin yalnız olmadığı; Manchester United ve Leipzig’in de genç teknik adamın durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktör belli oldu! Bunu kimse beklemiyordu

MİLLİ TAKIM VEDASI SONRASI BOŞTA

Kariyerinde daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih gibi dev kulüpleri çalıştıran Julian Nagelsmann, son olarak Almanya Milli Takımı'nın başında görev almıştı. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a elenilmesinin ardından Panzerler'deki görevinden ayrılan başarılı çalıştırıcının geleceği merak konusu.

Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktör belli oldu! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe yönetiminin, taraftarın da büyük bir heyecanla beklediği yeni teknik direktör kararını kısa süre içerisinde netleştirmesi bekleniyor.

Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktör belli oldu! Bunu kimse beklemiyordu
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#vincenzo montella
#abdullah avcı
#ismail kartal
#julian nagelsmann
#Spor
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