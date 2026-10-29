İsmail Kartal ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin listesinde birbirinden tecrübeli isimler yer alırken, camia içindeki kulis hareketliliği üst seviyeye tırmandı.

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HABERİN ÖZETİ Aziz Yıldırım'ın istediği teknik direktör belli oldu! Bunu kimse beklemiyordu Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışlarını hızlandırdı ve Julian Nagelsmann ile ilgileniyor. İlk temaslar Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile kuruldu ancak Montella ile sözleşme süresi konusunda, Avcı ile ise yönetim kanadından gelen itirazlar nedeniyle uzlaşma sağlanamadı. Fenerbahçe'nin geniş listesinde Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Bülent Uygun gibi yerli isimler de bulunuyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın hedeflerinin merkezine oturan isim ise Julian Nagelsmann oldu. Nagelsmann transferinde Manchester United ve Leipzig de genç teknik adamın durumunu yakından takip ediyor. Julian Nagelsmann, daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih gibi kulüpleri çalıştırdıktan sonra Almanya Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.

İLK TEMASLAR MONTELLA VE AVCI İLE KURULDU

Yönetimin ilk olarak gündemine aldığı isimler Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı oldu. Yapılan ilk görüşmelerde Montella ile sözleşme süresi konusunda uzlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Abdullah Avcı ismine ise yönetim kanadından gelen itirazlar nedeniyle süreç tıkandı. Sarı-lacivertlilerin geniş listesinde Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Bülent Uygun gibi camiayı yakından tanıyan yerli isimler de yer alıyor.

AZİZ YILDIRIM'IN EN ÇOK İSTEDİĞİ İSİM: JULIAN NAGELSMANN

Sarı-lacivertli kulüpte tüm bu adayların ötesinde Başkan Aziz Yıldırım'ın hedeflerinin merkezine oturan isim ise dünyaca ünlü Alman çalıştırıcı Julian Nagelsmann oldu.

Yönetimin yabancı teknik adam listesinin ilk sıralarında yer alan 39 yaşındaki başarılı hoca, Aziz Yıldırım'ın en çok görmek istediği aday durumunda. Ancak Nagelsmann transferinde sarı-lacivertlilerin yalnız olmadığı; Manchester United ve Leipzig’in de genç teknik adamın durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

MİLLİ TAKIM VEDASI SONRASI BOŞTA

Kariyerinde daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih gibi dev kulüpleri çalıştıran Julian Nagelsmann, son olarak Almanya Milli Takımı'nın başında görev almıştı. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a elenilmesinin ardından Panzerler'deki görevinden ayrılan başarılı çalıştırıcının geleceği merak konusu.

Fenerbahçe yönetiminin, taraftarın da büyük bir heyecanla beklediği yeni teknik direktör kararını kısa süre içerisinde netleştirmesi bekleniyor.