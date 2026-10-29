Adana'da kan donduran olay: Cinsel istismara uğrayan kızını öldürmek için hastaneyi bastı

Meydan Mahallesi'nde yaşayan E.D.'nin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, genç kızı beden muayenesi için Adana Şehir Hastanesi'ne götürünce dehşet yaşandı.

SİLAHLA HASTANE BASTI

Durumu öğrenen baba M.D. (47), otomobiliyle hastaneye gelerek silahını çekip kızını öldürmek istedi. Polis ekipleri genç kızı kurtararak hastane içerisinde koruma altına aldı. Şüpheli baba ise hastanenin camlarına ateş açtıktan sonra içeri girerek izini kaybettirdi.

UYARILARA RAĞMEN TESLİM OLMADI

Polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri, gece boyunca şüpheliyi bulmak için çalışma yürüttü. Sabah saat 07.00 sıralarında babanın, hastanenin beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada olduğu tespit edildi. Şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak baba, teslim olmak yerine silahla ateş açtı.

GENÇ KIZ KORUMAYA ALINDI

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D. gözaltına alındı. Genç kız ise devlet koruması altına alındı.

Polis ekiplerinin, genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi