Çocukların zekasını artıracak bal kabağı çorbası! İbn-i Sina tarifiyle

İçerdiği vitaminler, mineraller ve lif sayesinde çocukların zekasını artıracak besinler arasında yer alan bal kabağı, İbn-i Sina'nın tarifiyle çorba olarak sofralarda yerini buluyor. Özellikle soğuk kış günlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan bal kabağı çorbası, hem lezzeti hem de besleyici özelliğiyle dikkat çekiyor. Şimdilerde ebeveynler, çocuklarının zeka gelişimini desteklemeye yardımcı olacak tariflere yöneliyor. İbn-i Sina'nın da şifa veren besin olarak tanımladığı bal kabağı çorbası bu tariflerden biri oluyor. İbn-i Sina’ya atfedilen tariflerle de gündeme gelen bu çorbanın nasıl yapıldığı merak ediliyor. Çocukların zekasını artıracak bal kabağı çorbasını İbn-i Sina'nın tarifiyle sizlerle paylaşıyorum. Peki, İbn-i Sina'nın tarifiyle çocukların zekasını artıracak bal kabağı çorbası nasıl yapılır? İşte İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği çocukların zekasını artıracak bal kabağı çorbası tarifi...

İBN-İ SİNA BAL KABAĞINI ŞİFA VEREN BESİN OLARAK TANIMLIYOR!

Çocukların zekasını artıracak bal kabağı çorbasının tarifine geçmeden önce İbn-i Sina'nın bal kabağı hakkındaki düşüncelerini sizlerle paylaşmak istedim. Siz de çocuklarınızın beyin gelişimini desteklemek istiyorsanız, İbn-i Sina'nın bal kabağı hakkında neler söylediğine mutlaka göz atmalısınız. Ünlü tıp bilgini İbn-i Sina'nın bal kabağı hakkında neler söylediğini sizlerle adım adım açıklıyorum. Bakın, İbn-i Sina bal kabağı hakkında neler söylemiş...

Oldukça zengin bir besin içeriğine sahip olan bal kabağını İbn-i Sina 'şifa veren besin' olarak tanımlıyor. Genellikle tatlı olarak sofralarda yerini bulan bal kabağı, çorba, salata ve yemeklere de ilave edilerek tüketiliyor. Doğal bir multivitamin görevi gören bal kabağı, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımız üzerinde olumlu etkiler oluşturuyor.

Günlük A vitamini ihtiyacımızın %25’ini, Demirin %30’unu, C vitaminin %10’unu, E vitamininin %15’ini karşılayan bal kabağı, başka hiçbir sebzenin bu yoğunlukta içermediği kadar karotenoidler ve squalene içeriyor. Pektin ve beta karoteni aynı besinde tüketebildiğimiz ender besinler arasında yer alan bal kabağı, güçlü bir kalp dostudur. Sağlığımız üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olan bu besin, hem göz hem de beyin sağlığı için oldukça önemlidir.

Antioksidan içeriği yüksek olan bal kabağı, alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendiren, hücre sağlığını güçlendiren ve vücuttan toksik maddelerin atılmasını sağlayan bal kabağı, çocuklarda zeka gelişimine de katkıda bulunur. Bu noktada bal kabağının en sık tercih edildiği tariflerin başında çorbası yer alır. Çorba şeklinde çocukların beslenmelerine dahil edilen bal kabağı, karabiber, zencefil, zerdeçal gibi baharatların birleşimiyle şifası ikiye katlanıyor.

ÇOCUKLARIN ZEKASINI ARTIRACAK BAL KABAĞI ÇORBASI!

İbn-i Sina'ya atfedilen bal kabağı tarifleri farklı kaynaklarda değişiklik gösterebiliyor. Ancak ünlü tıp bilgini, bal kabağını şifa veren besin olarak tanımlıyor. İbn-i Sina, özellikle besleyici bir bal kabağı çorbasının çocuklarda zeka gelişimini desteklediğini belirtiyor. Peki, İbn-i Sina'nın tarifiyle çocukların zekasını artıracak bal kabağı çorbası nasıl yapılır? İşte İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği çocukların zekasını artıracak bal kabağı çorbası tarifi...

Malzemeler;

3 dilim bal kabağı

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 litre sıcak su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı et suyu

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı zerdeçal

Üzeri için;

1 tutam kabak çekirdeği

Hazırlanışı;