TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 16:48

Çocuklar için hangi balık daha uygun? Sofraya koymadan önce bunları bilin!

Çocukların sağlıklı büyüyebilmesi ve gelişimini destekleyen besinler arasında en önemli besinler arasında yer alan balıklar, son zamanlarda merak konusu oluyor. Özellikle de çocuklar için hangi balıkların uygun olup olmadığı araştırılıyor. Sofraya koymadan önce balıklar hakkında bilinmesi gerekenleri sizin için araştırdık. Peki, Çocuklar için hangi balık daha uygun? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Çocuklar için hangi balık daha uygun? Sofraya koymadan önce bunları bilin!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 16:48

Balıklar, protein, omega-3 yağ asitleri, D vitamini ve B12 vitamini içermeleriyle insan sağlığında önemli bir nokta da yer alıyorlar. Çocukların büyüme ve gelişmesinde oldukça büyük bir etkisi olan balıklar, çeşitlerinin yanı sıra besin değerleriyle ön plana çıkıyor.

  • Çocuklar için balık seçilirken kılçıklarının boyutuna bakılması gerekiyor.
  • Besin değeri açısından da ne kadar önemli olması gerektiği araştırılması lazım.
  • Vücuda girecek olan yağların çocuk beslenmesinde gelişimine katkı sağlayacak modellerden olması gerekiyor.
  • Balıklarda cıva miktarı da bakılarak alınması gereken detaylar arasında yerini alıyor.
Çocuklar için hangi balık daha uygun? Sofraya koymadan önce bunları bilin!

ÇOCUKLAR İÇİN HANGİ BALIK DAHA UYGUN?

Çocuklar için aslında tek bir balığın faydalı olduğunu söylemek pek de mümkün değildir. Çünkü balıkların besin değerleri, yağ içerikleri ve cıva seviyeleri türlerine göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeple de balık yiyen çocukların dönüşümlü olarak beslenmede yer alması gerekiyor.

Çocuklar için hangi balık daha uygun? Sofraya koymadan önce bunları bilin!

Balık, çocukların büyümesinde ve gelişmesinde gerekli olan kaliteli proteini sağlamasıyla da dikkat çekiyor. Çünkü balıkların içerisinde omega-3 yağ asitleri, D vitamini ve B12 vitamini gelişimlerinde büyük rol oynuyor.

Çocuklar için hangi balık daha uygun? Sofraya koymadan önce bunları bilin!

Ayrıca çocuklara balık verirken tazeliğe, güvenilir satıcı ve uygun koşullarda saklanması da göz önünde bulunarak balıkların tüketilmesi gerekiyor. Bunun için de aslında şu balık çocuklara daha uygundur denilemiyor. Sadece belli başlı özelliklere dikkat edilmesi gerekiyor.

Çocuklar için hangi balık daha uygun? Sofraya koymadan önce bunları bilin!

: Protein ve omega-3 içeren küçük balık olduğunda kılçıkları dikkatlice ayıklanarak çocuklara verilebilir.

Sardalya: Omega-3 bakımından oldukça zengin olan sardalya, çocukların beslenmesinde önemli yer oynar.

Somon: Protein bakımından fayda sağlar. Çocuklar yiyebilir.

Çocuklar için hangi balık daha uygun? Sofraya koymadan önce bunları bilin!

ÇOCUKLAR HANGİ BALIKLARI YEMEMELİ?

Balık tüketiminde çocukların dikkat etmesi gerekenlerden biri de cıva kontrolüne bakılarak tüketim yapılmasıdır.  Çünkü bazı balıkların türlerinde cıva fazla olabiliyor. Çocukların gelişiminde sinir sistemi açısından risk oluşturabilir.

Çocuklar için hangi balık daha uygun? Sofraya koymadan önce bunları bilin!

, kılıç balığı ve marlin gibi büyük yırtıcı balıklar, yüksek cıva içermesi nedeniyle çocukların yememesi balıklar arasında yer alıyor. Ek gıdaya başlayan bebekler de balık yaşlarına göre verilmesi daha uygun olur. Hatta doktor kontrolüyle balık tüketimi yapılması daha uygun olabilir.

Çocuklar için hangi balık daha uygun? Sofraya koymadan önce bunları bilin!

ÇOCUKLAR İÇİN BALIK PİŞİRİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR?

Balık besin değeri bakımından yararlanılmak istenen yiyecekler arasında yerini alıyor. Çocuklar için de önemli olan tamamen pişirilmeli, çiğ ya da az pişmiş sunulmaması gerekiyor. Fırında pişirme ve buğulanma gibi yöntemler fazla yağ kullanımını azaltma da yardımcı olur.

Çocuklar için hangi balık daha uygun? Sofraya koymadan önce bunları bilin!

Asıl önemli olan burada balığın pişirilirken cıva konusunda da dikkatli olması gerektiği oluyor. Ayrıca çocuklar için uygun yaş ve porsiyon miktarının da önemli olduğu ifade ediliyor.

Çocuklar için hangi balık daha uygun? Sofraya koymadan önce bunları bilin!

UZMAN İSİMLER ÇOCUKLARIN BALIK TÜKETMESİYLE İLGİLİ NE DİYOR?

Çocukların beslenmesinde balığın önemli olması kadar tüketim konusunda da dikkat edilmesi gereken konular yer alıyor. Bu konu hakkında Prof. Dr. M. Emel Alphan, balığın kaliteli protein, omega-3, yağ asitleri, vitamin ve mineraller açısından önemli besinler arasında yer aldığını söylerken cıva konusunda ailelerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balık diyeti nasıl yapılır? Örnek günlük menü ve beslenme önerileri
Balık çorbası tam bir şifa deposu! Omega-3 patlaması yaşayabilirsiniz
ETİKETLER
#hamsi
#somon
#Sardalya
#Kılıç Balığı
#köpek balığı
#Anne Çocuk
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.