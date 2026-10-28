Çocuklar için hangi balık daha uygun? Sofraya koymadan önce bunları bilin!

Balıklar, protein, omega-3 yağ asitleri, D vitamini ve B12 vitamini içermeleriyle insan sağlığında önemli bir nokta da yer alıyorlar. Çocukların büyüme ve gelişmesinde oldukça büyük bir etkisi olan balıklar, çeşitlerinin yanı sıra besin değerleriyle ön plana çıkıyor.

Çocuklar için balık seçilirken kılçıklarının boyutuna bakılması gerekiyor.

Besin değeri açısından da ne kadar önemli olması gerektiği araştırılması lazım.

Vücuda girecek olan yağların çocuk beslenmesinde gelişimine katkı sağlayacak modellerden olması gerekiyor.

Balıklarda cıva miktarı da bakılarak alınması gereken detaylar arasında yerini alıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN HANGİ BALIK DAHA UYGUN?

Çocuklar için aslında tek bir balığın faydalı olduğunu söylemek pek de mümkün değildir. Çünkü balıkların besin değerleri, yağ içerikleri ve cıva seviyeleri türlerine göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeple de balık yiyen çocukların dönüşümlü olarak beslenmede yer alması gerekiyor.

Balık, çocukların büyümesinde ve gelişmesinde gerekli olan kaliteli proteini sağlamasıyla da dikkat çekiyor. Çünkü balıkların içerisinde omega-3 yağ asitleri, D vitamini ve B12 vitamini gelişimlerinde büyük rol oynuyor.

Ayrıca çocuklara balık verirken tazeliğe, güvenilir satıcı ve uygun koşullarda saklanması da göz önünde bulunarak balıkların tüketilmesi gerekiyor. Bunun için de aslında şu balık çocuklara daha uygundur denilemiyor. Sadece belli başlı özelliklere dikkat edilmesi gerekiyor.

Hamsi: Protein ve omega-3 içeren küçük balık olduğunda kılçıkları dikkatlice ayıklanarak çocuklara verilebilir.

Sardalya: Omega-3 bakımından oldukça zengin olan sardalya, çocukların beslenmesinde önemli yer oynar.

Somon: Protein bakımından fayda sağlar. Çocuklar yiyebilir.

ÇOCUKLAR HANGİ BALIKLARI YEMEMELİ?

Balık tüketiminde çocukların dikkat etmesi gerekenlerden biri de cıva kontrolüne bakılarak tüketim yapılmasıdır. Çünkü bazı balıkların türlerinde cıva fazla olabiliyor. Çocukların gelişiminde sinir sistemi açısından risk oluşturabilir.

Köpek balığı, kılıç balığı ve marlin gibi büyük yırtıcı balıklar, yüksek cıva içermesi nedeniyle çocukların yememesi balıklar arasında yer alıyor. Ek gıdaya başlayan bebekler de balık yaşlarına göre verilmesi daha uygun olur. Hatta doktor kontrolüyle balık tüketimi yapılması daha uygun olabilir.

ÇOCUKLAR İÇİN BALIK PİŞİRİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR?

Balık besin değeri bakımından yararlanılmak istenen yiyecekler arasında yerini alıyor. Çocuklar için de önemli olan tamamen pişirilmeli, çiğ ya da az pişmiş sunulmaması gerekiyor. Fırında pişirme ve buğulanma gibi yöntemler fazla yağ kullanımını azaltma da yardımcı olur.

Asıl önemli olan burada balığın pişirilirken cıva konusunda da dikkatli olması gerektiği oluyor. Ayrıca çocuklar için uygun yaş ve porsiyon miktarının da önemli olduğu ifade ediliyor.

UZMAN İSİMLER ÇOCUKLARIN BALIK TÜKETMESİYLE İLGİLİ NE DİYOR?

Çocukların beslenmesinde balığın önemli olması kadar tüketim konusunda da dikkat edilmesi gereken konular yer alıyor. Bu konu hakkında Prof. Dr. M. Emel Alphan, balığın kaliteli protein, omega-3, yağ asitleri, vitamin ve mineraller açısından önemli besinler arasında yer aldığını söylerken cıva konusunda ailelerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.