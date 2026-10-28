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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 12:10

Çipura ayıklamanın püf noktaları! Pişirmeden önce bunları yapın

Siz de tam mevsimiyken çipura pişirmek istiyor ve nasıl ayıklandığını merak ediyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu püf noktalarına kesinlikle dikkat etmelisiniz. Çipura ayıklamanın püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Peki, çipura ayıklamanın püf noktaları neler? Çipura pişirmeden önce neler yapılmalı? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Çipura ayıklamanın püf noktaları! Pişirmeden önce bunları yapın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 12:10

Tam mevsiminde çipura hazırlamanın vakti gelmişken, nasıl ayıklanması gerektiğini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Çipura ayıklamanın püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi tüketmeyi seviyor fakat ayıklamasına ise bir o kadar zahmetle bakıyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu püf noktalarına kesinlikle dikkat etmelisiniz. Çipurayı pişirmeden önce doğru şekilde ayıklamak, balığın lezzetini korumak ve daha kolay pişmesini sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada çipuranın özellikle pullarının temizlenmesi, iç organlarının çıkarılması ve balığın uygun şekilde hazırlanması gerekiyor. Peki, çipura ayıklamanın püf noktaları neler? Çipura pişirmeden önce neler yapılmalı? İşte çipura ayıklamanın püf noktaları...

ÇİPURA AYIKLAMANIN PÜF NOKTALARI!

Siz de benim gibi balık ayıklama noktasında kendinizi yetersiz görüyorsanız, henüz püf noktalarıyla tanışmamışsınızdır. Lezzetli bir balık hazırlayabilmenin en önemli noktalarından biri elbette güzel balık ayıklamaktır. Çipura, lezzetli ve hafif balık yemekleri hazırlamak isteyenlerin sıkça tercih ettiği balık türleri arasında yer alır. Çipurayı pişirmeden önce doğru bir şekilde ayıklamak, balığın lezzetini korumak ve daha iyi pişmesini sağlamak açısından önem taşımaktadır.

Çipura ayıklamanın püf noktaları! Pişirmeden önce bunları yapın

Özellikle çipura ayıklarken pulların temizlenmesi, iç organlarının çıkarılması ve balığın uygun şekilde hazırlanması gerekir. Balık ayıklamak siz de zor geliyorsa, bir de bu püf noktalarıyla temizlemeyi deneyin. Öncelikle çipurayı temizlemeye başlamadan keskin bir bıçak kullanmaya özen gösterin. Balığın taze olmasına, etinin diri görünmesine ve ağır bir koku taşımamasına dikkat edin. Çipurayı temizlerken ellerinizi korumak için balığı sağlam şekilde tutmaya ve bıçağı kontrollü kullanmaya önem verin.

Çipura ayıklamanın püf noktaları! Pişirmeden önce bunları yapın

ÇİPURA NASIL AYIKLANIR?

Siz de çipura ayıklamayı bilmiyorsanız, 5 adımda uygulayacağınız bu püf noktalarıyla balığınızı gönül rahatlığıyla temizleyebilirsiniz. 5 adımda çipuranın nasıl temizlenmesi gerektiğini sizlere açıklıyorum. Peki, çipura nasıl ayıklanır? İşte çipura ayıklamanın püf noktaları...

1. Önce balığın pullarını temizleyin

Çipura ayıklamanın ilk adımı elbette pullarını temizlemekten geçer. Bunun için balığı kuyruğundan tutun ve bıçak yardımıyla başa doğru, pulların çıkış yönünün tersine hafif hareketlerle ilerleyin. Bu aşamayı pulların etrafa sıçramasını engellemek için su dolu bir kabın içinde ya da kontrollü bir şekilde lavaboda yapın.

Çipura ayıklamanın püf noktaları! Pişirmeden önce bunları yapın

2. Karnını dikkatlice açın

Çipuranın karın kısmını dikkatlice açmak için; anüs bölgesinden başa doğru küçük ve kontrollü bir kesik açın. Bu aşamada balığın iç organlarına zarar vermemek için bıçağı çok derine sokmamaya dikkat edin. Sonrasında karın boşluğunu açarak iç organlarını kontrollü bir şekilde çıkarın.

Çipura ayıklamanın püf noktaları! Pişirmeden önce bunları yapın

3. Balığın iç organlarını tamamen temizleyin

Lezzetli bir çipura balığı elde etmek için; balığın karın boşluğunda kalan iç organları ve koyu renkli zarları temizleyin. Bu aşamada omurga boyunca uzanan koyu renkli kan birikintilerini dikkatlice uzaklaştırın. Balığınızın sırasında kötü koku yaymasını istemiyorsanız, bu bölgenin temizlenmesine özen gösterin.

Çipura ayıklamanın püf noktaları! Pişirmeden önce bunları yapın

4. Solungaçları çıkarın

Eğer çipurayı bütün olarak pişirecekseniz, solungaçlarını da temizlemeye dikkat edin. Solungaçları temizlerken; başın iki yanından kaldırarak bağlantı noktalarını kontrollü bir şekilde kesin ve çıkarın. Bu aşama, balığınızın daha temiz hazırlanmasını sağlayarak daha lezzetli bir balık elde etmenize yardımcı olur.

Çipura ayıklamanın püf noktaları! Pişirmeden önce bunları yapın

5. Balığı kısa süre durulayın ve kurulayın

Çipura temizliğinde ayıklama işlemi bittikten sonra balığın karın boşluğunu ve dış yüzeyini soğuk ve temiz suyla kısa süre durulayın. Sonrasında ise duruladığınız balıklarınızı kağıt havlu yardımıyla iyice kurulayın. Balığınızın pişerken daha iyi sonuç almasını istiyorsanız, balığı kurulamaya özen gösterin. 

 

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#balık
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