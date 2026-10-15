Mehmet Şef'ten ev kokutmayan balık tarifi! Balık keyfinden sonra evinizde ağır koku kalmasın

Balık sofraya geldiğinde herkes mutlu oluyor ama sonrasında eve yayılan koku can sıkabiliyor. Küçük mutfaklarda balık pişirmek, kokunun uzun süre kalması nedeniyle gözümüzde büyüyebiliyor. Mehmet Şef'ten ev kokutmayan balık tarifi arayanlar için en önemli nokta, doğru pişirme yöntemini seçmek ve hazırlık aşamasını iyi planlamak. Peki, ev kokutmayan balık pişirmenin püf noktaları neler? İşte mutfakta uygulayabileceğiniz pratik öneriler.

MEHMET ŞEF’TEN EV KOKUTMAYA BALIK TARİFİ

Fırında Sebzeli Palamut Tarifi

Palamut

Palamut 2 adet patates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Sosu için:

Yarım limonun suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Toz kırmızı biber

FIRINDA SEBZELİ PALAMUT NASIL YAPILIR?

1. Patatesleri dilimleyip fırın tepsisinin tabanına dizin.

2. Üzerine halka halka doğradığınız soğanları yerleştirin.

3. Palamut dilimlerini sebzelerin üzerine dizin.

4. Ezilmiş sarımsakları balıkların üzerine ekleyin.

5. Bir kasede limon suyu, zeytinyağı, tuz ve toz kırmızı biberi karıştırın.

6. Hazırladığınız sosu balıkların ve sebzelerin üzerine gezdirin.

7. Üzerini yağlı kâğıtla kapatın.

8. Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Son 10 dakika yağlı kâğıdı kaldırarak üzerinin güzelce kızarmasını sağlayın.

MEHMET ŞEF’TEN EV KOKUTMAYAN BALIK İÇİN TÜYOLAR

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyeliğini yapan Mehmet Şef, balık sezonunda evlerinde balık yapan kişiler için önemli ipuçlarında bulundu. Birçok kişi ev balık kokuyor diye, mutfaklarında balık pişirmiyor. Mehmet Şef, evin balık kokmaması için yapılması gereken püf noktalarından bahsetti:

“ Balık pişirirken çiğden soğan koymuyoruz. Öncesinde bir pişirme işlemi gerçekleştirdikten sonra balık ile soğanı aynı yere yerleştirin. Sonrasında yağlı kağıt ile balığınızın üzerini kapadığınızda balık kokusu ortaya çıkmaz.”