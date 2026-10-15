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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 20:13

Mehmet Şef'ten ev kokutmayan balık tarifi! Balık keyfinden sonra evinizde ağır koku kalmasın

Evde balık pişirmek istiyor ancak mutfağa sinen kokudan çekiniyorsanız, Mehmet Şef'ten ev kokutmayan balık tarifi tam size göre! Balığı hem lezzetli hem de daha az koku oluşacak şekilde hazırlamak büyük önem taşıyor. Peki, ev kokutmayan balık nasıl yapılır, hangi püf noktalarına dikkat etmek gerekir? İşte Mehmet Şef'in evde balık pişirme önerileri.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Mehmet Şef'ten ev kokutmayan balık tarifi! Balık keyfinden sonra evinizde ağır koku kalmasın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 20:13

Balık sofraya geldiğinde herkes mutlu oluyor ama sonrasında eve yayılan koku can sıkabiliyor. Küçük mutfaklarda balık pişirmek, kokunun uzun süre kalması nedeniyle gözümüzde büyüyebiliyor. 'ten ev kokutmayan balık tarifi arayanlar için en önemli nokta, doğru pişirme yöntemini seçmek ve hazırlık aşamasını iyi planlamak. Peki, ev kokutmayan balık pişirmenin püf noktaları neler? İşte mutfakta uygulayabileceğiniz pratik öneriler.

MEHMET ŞEF’TEN EV KOKUTMAYA BALIK TARİFİ

Fırında Sebzeli Tarifi

  •  Palamut
  • 2 adet patates
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
Mehmet Şef'ten ev kokutmayan balık tarifi! Balık keyfinden sonra evinizde ağır koku kalmasın

Sosu için:

  • Yarım limonun suyu
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Toz kırmızı biber

FIRINDA SEBZELİ PALAMUT NASIL YAPILIR?

1. Patatesleri dilimleyip fırın tepsisinin tabanına dizin.

2. Üzerine halka halka doğradığınız soğanları yerleştirin.

3. Palamut dilimlerini sebzelerin üzerine dizin.

4. Ezilmiş sarımsakları balıkların üzerine ekleyin.

5. Bir kasede limon suyu, zeytinyağı, tuz ve toz kırmızı biberi karıştırın.

Mehmet Şef'ten ev kokutmayan balık tarifi! Balık keyfinden sonra evinizde ağır koku kalmasın

6. Hazırladığınız sosu balıkların ve sebzelerin üzerine gezdirin.

7. Üzerini yağlı kâğıtla kapatın.

8. Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Son 10 dakika yağlı kâğıdı kaldırarak üzerinin güzelce kızarmasını sağlayın.

MEHMET ŞEF’TEN EV KOKUTMAYAN BALIK İÇİN TÜYOLAR

yarışmasının jüri üyeliğini yapan Mehmet Şef, balık sezonunda evlerinde balık yapan kişiler için önemli ipuçlarında bulundu. Birçok kişi ev balık kokuyor diye, mutfaklarında balık pişirmiyor. Mehmet Şef, evin balık kokmaması için yapılması gereken püf noktalarından bahsetti:

Mehmet Şef'ten ev kokutmayan balık tarifi! Balık keyfinden sonra evinizde ağır koku kalmasın

“ Balık pişirirken çiğden soğan koymuyoruz. Öncesinde bir pişirme işlemi gerçekleştirdikten sonra balık ile soğanı aynı yere yerleştirin. Sonrasında yağlı kağıt ile balığınızın üzerini kapadığınızda balık kokusu ortaya çıkmaz.”

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ETİKETLER
#masterchef türkiye
#mehmet şef
#Balık Tarifi
#Palamut
#Yemek Tarifleri
#Fırında Sebzeli Palamut Tarifi
#Mavi Kadin
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