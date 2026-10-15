Mehmet Şef'ten ev kokutmayan balık tarifi! Balık keyfinden sonra evinizde ağır koku kalmasın

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İstanbul
Balık sofraya geldiğinde herkes mutlu oluyor ama sonrasında eve yayılan koku can sıkabiliyor. Küçük mutfaklarda balık pişirmek, kokunun uzun süre kalması nedeniyle gözümüzde büyüyebiliyor. Mehmet Şef'ten ev kokutmayan balık tarifi arayanlar için en önemli nokta, doğru pişirme yöntemini seçmek ve hazırlık aşamasını iyi planlamak. Peki, ev kokutmayan balık pişirmenin püf noktaları neler? İşte mutfakta uygulayabileceğiniz pratik öneriler.
Fırında Sebzeli Palamut Tarifi
Sosu için:
1. Patatesleri dilimleyip fırın tepsisinin tabanına dizin.
2. Üzerine halka halka doğradığınız soğanları yerleştirin.
3. Palamut dilimlerini sebzelerin üzerine dizin.
4. Ezilmiş sarımsakları balıkların üzerine ekleyin.
5. Bir kasede limon suyu, zeytinyağı, tuz ve toz kırmızı biberi karıştırın.
6. Hazırladığınız sosu balıkların ve sebzelerin üzerine gezdirin.
7. Üzerini yağlı kâğıtla kapatın.
8. Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Son 10 dakika yağlı kâğıdı kaldırarak üzerinin güzelce kızarmasını sağlayın.
MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyeliğini yapan Mehmet Şef, balık sezonunda evlerinde balık yapan kişiler için önemli ipuçlarında bulundu. Birçok kişi ev balık kokuyor diye, mutfaklarında balık pişirmiyor. Mehmet Şef, evin balık kokmaması için yapılması gereken püf noktalarından bahsetti:
“ Balık pişirirken çiğden soğan koymuyoruz. Öncesinde bir pişirme işlemi gerçekleştirdikten sonra balık ile soğanı aynı yere yerleştirin. Sonrasında yağlı kağıt ile balığınızın üzerini kapadığınızda balık kokusu ortaya çıkmaz.”