Doğru balık seçimi, pişirme yöntemi ve porsiyon kontrolüyle hazırlanan dengeli bir beslenme programı, uzun vadeli kilo yönetimine katkı sağlayabiliyor. Balık diyeti yapmak isteyenler, öğünlerini yalnızca balıktan oluşturmak yerine farklı besin gruplarını da içeren bir program izleyebilir.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Balık diyeti nasıl yapılır? Örnek günlük menü ve beslenme önerileri Balık diyeti, kilo yönetimine katkı sağlayabilen, balığın ana protein kaynağı olarak kullanıldığı, farklı besin gruplarını içeren dengeli bir beslenme düzenidir. Balık, kaliteli protein sağlar ve tokluk hissini destekler. Yağlı balıklar (somon, sardalya, hamsi, uskumru) omega-3 açısından zengindir. Fırında, ızgarada veya buharda pişirme yöntemleri fazla yağı sınırlar. Balık diyetinde öğünler farklı besin gruplarını içermeli, kahvaltıda yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek ve sebzeler tercih edilmelidir. Öğle veya akşam yemeğinde balık varken diğer öğünde tavuk, yumurta veya kuru baklagiller gibi alternatifler kullanılabilir. Balık diyetinde kızartma, fazla yağ ve yüksek kalorili soslardan kaçınılmalıdır.

Balık, vücudun ihtiyaç duyduğu kaliteli proteini sağlamaya yardımcı olur ve tokluk hissini destekleyebilir.

Somon, sardalya, hamsi ve uskumru gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri bakımından öne çıkar.

Fırında, ızgarada veya buharda pişirme yöntemleri, fazla yağ kullanımını sınırlandırmaya yardımcı olabilir.

BALIK DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Balık diyeti, balığın ana protein kaynaklarından biri olarak tercih edildiği dengeli bir beslenme düzeni şeklinde uygulanabilir.

Bu beslenme modelinde kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin farklı besin gruplarını içermesi önemlidir.

Kahvaltıda yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek ve sebzeler tercih edilebilir.

Öğle veya akşam öğünlerinden birinde balığa yer verilirken diğer öğünde tavuk, yumurta ya da kuru baklagiller gibi alternatif protein kaynakları kullanılabilir.



Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, okyanus ton balıklarının temizliğine vurgu yaparak her yaş grubunun haftada en az 3 kez tüketmesini öneriyor.

HANGİ BALIKLAR KİLO KONTROLÜ İÇİN TERCİH EDİLMELİ?

Balık seçerken yalnızca kalori miktarına değil, besin değerine ve pişirme yöntemine de dikkat edilmelidir.

Somon ve sardalya gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri içerirken mezgit, levrek ve çipura gibi seçenekler de dengeli öğünlerde kullanılabilir.

Hamsi ve alabalık da farklı balık türlerini beslenme programına dahil etmek isteyenler için alternatif oluşturur.

Balığın yanında tüketilen soslar, kızartma yağı ve büyük porsiyonlar öğünün toplam enerji miktarını artırabilir.

Bu nedenle balığın fırında veya ızgarada hazırlanması, yanında sebze ve uygun miktarda tam tahıl tüketilmesi daha dengeli bir öğün oluşturabilir.

KİLO VERMEK İSTEYENLER İÇİN ÖRNEK GÜNLÜK MENÜ

Balık diyeti uygulamak isteyenler için aşağıdaki menü, farklı besin gruplarını bir araya getiren genel bir örnek olarak değerlendirilebilir.

Kahvaltı

Bir adet haşlanmış yumurta, bir veya iki dilim tam buğday ekmeği, domates, salatalık, yeşillik ve az miktarda peynir tercih edilebilir.

İçecek olarak şekersiz çay veya su tüketilebilir.

Ara öğün

Bir porsiyon mevsim meyvesi tüketilebilir.

İhtiyaca göre küçük bir avuç çiğ badem veya fındık eklenebilir.

Öğle yemeği

Fırında veya ızgarada hazırlanmış balık, bol yeşillikli salata ve birkaç yemek kaşığı bulgur pilavı dengeli bir öğün oluşturabilir.

İsteğe ve kişisel beslenme gereksinimine göre bir kâse yoğurt da eklenebilir.

İkindi ara öğünü

Sade yoğurt veya bir bardak kefir tercih edilebilir.

Açlık durumuna göre bir porsiyon meyve de tüketilebilir.

Akşam yemeği

Zeytinyağlı sebze yemeği, mercimek çorbası veya nohut gibi bir baklagil yemeği tercih edilebilir.

Öğünün enerji ihtiyacına göre tam tahıllı ekmek ve mevsim salatası eklenebilir.

Bu menü sabit bir kalori programı değildir.

Porsiyon miktarları kişinin yaşı, kilosu, günlük hareket düzeyi ve sağlık durumuna göre değişebilir.

BALIK DİYETİNDE EN SIK YAPILAN HATALAR

Balık tüketiminin kilo kaybını kendiliğinden sağlayacağı düşüncesi, beslenme sürecinde yapılan yaygın hatalardan biridir.

Kilo kontrolünde önemli olan, gün boyunca alınan enerji ile harcanan enerji arasındaki dengeyi sağlamanın yanı sıra yeterli ve çeşitli beslenmektir.

Balığı sürekli kızartmak, öğünlere fazla miktarda yağ eklemek veya yüksek kalorili sosları sık kullanmak, hedeflenen enerji dengesini zorlaştırabilir.

Ekmek, bulgur ve diğer karbonhidrat kaynaklarını tamamen beslenmeden çıkarmak da her birey için gerekli değildir.

Tam tahıllar ve baklagiller, lif ve çeşitli besin öğeleri sağlayarak dengeli beslenmenin parçası olabilir.

BALIK DİYETİ KAÇ GÜN YAPILMALI?

Balık diyetinin mutlaka üç, yedi veya on dört gün uygulanması gerektiğini gösteren evrensel bir kural bulunmuyor.

Balık, uzun vadede sürdürülebilen dengeli bir beslenme programının parçası olabilir.

Birçok yetişkin için haftada yaklaşık iki porsiyon balık tüketmek, genel beslenme önerileriyle uyumlu bir hedef olarak değerlendirilebilir.

Bu porsiyonlardan en az birinin yağlı balık olması, omega-3 alımını destekleyebilir.

Ancak balık tüketim sıklığı ve miktarı, kişinin sağlık durumuna ve özel gereksinimlerine göre değerlendirilmelidir.

Düzenli yürüyüş, yeterli uyku ve sebze tüketimi de kilo yönetiminde önemli bir yere sahiptir.

