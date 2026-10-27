Siyah turp çocuklarda öksürüğü geçirir mi? Çocuklara siyah turp verilir mi?

Son dönemlerde birçok ebeveyn, çocuklarda öksürüğü hafifletmek için doğal yöntemlere başvuruyor. Çocuklarda özellikle soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında şiddetli öksürük görülebiliyor. Bu noktada siyah turp da öksürüğe karşı kullanılan geleneksel ve doğal besin kaynakları arasında yer alıyor.

Siyah turp, bal ile karıştırılıp tüketildiğinde çocuklarda öksürüğü kısa sürede kesiyor.

Siyah turp, çocuklarda bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Siyah turp, şiddetli öksürüğü geçirerek daha rahat uyumaya yardımcı oluyor.

Siyah turp ve bal karışımı 2 yaşından itibaren çocuklarda kullanılabilir.

Siyah turp ve bal karışımı çocuklarda gün içinde 2-3 kaşık kadar tüketilebilir.

SİYAH TURP ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRİR Mİ?

Kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan siyah turp, özellikle çocuklarda öksürüğü hafifletmek amacıyla kullanılan doğal bir besin kaynağıdır. Özellikle alternatif tıpta öksürüğe karşı kullanılan besinler arasında yer alan siyah turp, bol bol tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Siyah turp, bal ile özel olarak karıştırılıp tüketildiğinde ise şiddetli öksürüğü dahi kısa sürede geçirir. Doğal şifa kaynağı olarak da bilinen siyah turp, bal, şiddetli öksürüğü geçirmesinin yanında daha rahat uyumaya da yardımcı olmaktadır. Siyah turp, bal ile karıştırıldığında çocuklarda öksürüğü geçirmeye yardımcı olur.

Ancak öksürük; alerji, astım, soğuk algınlığı ve farklı solunum yolu hastalıklarından dolayı meydana gelebilir. Bundan dolayı çocuklarda uzun süre devam eden, şiddetlenen ya da başka belirtilerle birlikte görülen öksürük hafife alınmamalı ve nedeninin belirlenmesi için kesinlikle bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

ÇOCUKLARA SİYAH TURP VERİLİR Mİ?

Siyah turp, bal ile uygun bir şekilde hazırlandığında 2 yaş ve üzeri çocuklara gönül rahatlığıyla verilebilir. Bunun dışında turp sade olarak verilecekse çocuğun yaşı, çiğneme becerisi ve sindirim hassasiyeti göz önünde bulundurulmalıdır. Sert ve büyük parçalar küçük çocuklarda boğulma riski oluşturabilir.

Bundan dolayı siyah turp, bal ile karıştırılarak çocuklara verildiğinde öksürük tedavisinde maksimum fayda sağlayabilir. Geleneksel olarak öksürük için kullanılan yöntemlerden biri olan siyah turp ve bal karışımı, 2 yaşından küçük çocuklara kesinlikle verilmemelidir.

Çocuğunuz 2 yaşından büyükse, uzmanların da onayladığı siyah turp ve bal karışımını evde hazırlayabilirsiniz. Siyah turp ve bal karışımı, 2 yaş üstü çocuklarda sabah ve akşam aç karnına 1 tatlı kaşığı verilmesi genellikle yeterlidir.

SİYAH TURP VE BAL KARIŞIMININ FAYDALARI NELERDİR?

Siyah turp ve bal, öksürük şikayeti olan hemen hemen herkesin kısa sürede iyileşmesini sağlayan en etkili doğal şifa kaynağıdır. Oldukça kısa sürede hazırlanan ballı siyah turp şurubu, alerjisi olmayan herkesin tüketmesinde bir sakınca görülmez. Siyah turp ve bal, şiddetli öksürüğü geçirmesinin yanında daha rahat uyumaya da yardımcı olmaktadır.

Kış aylarında bol bol tüketilen ve bağışıklık sistemini güçlendiren siyah turp, bal ile özel olarak karıştırılıp tüketildiğinde en şiddetli öksürüğü dahi kısa sürede kesmektedir. Bu noktada siyah turp ve bal karışımının başlıca fayda ettiği alanlar şu şekildedir:

Grip

Nezle

Astım

Alerjik reaksiyonlar

Kuru öksürük

Kanser hücreleriyle savaşır

Daha rahat bir uyku sağlar

UZMANLAR ÇOCUKLARDA SİYAH TURP KULLANIMI HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

Prof. Dr. Erkan Topuz, çocuklarda geçmeyen öksürüğe karşı siyah turp ve balı karıştırıp 12 saat beklettiğinizde; en şiddetli öksürüğü dahi kısa sürede keseceğini belirtiyor. Topuz, bu karışımın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getirerek şu şekilde hazırlanmasını ve tüketilmesini öneriyor:

Malzemeler;

1 adet siyah turp

Hakiki kestane balı

Hazırlanışı;

1 adet orta boy turp yıkanır ardından içi dikkatlice oyulur.

Oyulan turpun alt tarafı ise iğne ya da kürdan ile delinir.

İçi oyulmuş turp bir bardağın üzerine oturtulur ve oyulan çukura 3-4 yemek kaşığı bal konur.

12 saat kadar bu şekilde bekletilerek balın turp suyu ile karışıp bardağa akması beklenir.

Elde edilen ballı turp suyu 2 yaşından itibaren kronik öksürük çeken, grip, nezle, astım vb gibi solunum rahatsızlığı olan herkes tüketebilir.

Her derde deva, solunum yolları hastalıklarının doğal antibiyotiği turp ve bal karışımı hazırlandıktan sonra gün içinde 2-3 kaşık kadar tüketilmesi tavsiye edilir.

Siyah turp ve bal karışımının yemeklerden önce aç karnına içilmesi gerekmektedir. Birkaç gün boyunca düzenli olarak tüketilmesi, hastalıkların kısa sürede iyileşmesini sağlayacaktır.