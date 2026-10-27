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Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 08:28
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 08:28

Siyah turp çocuklarda öksürüğü geçirir mi? Çocuklara siyah turp verilir mi?

Çocuklarda sıklıkla görülen soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında öksürüğe iyi gelebilecek doğal besin kaynakların biri siyah turp oluyor. Ebeveynlerin en çok merak ettiği sorular arasında "Siyah turp çocuklarda öksürüğü geçirir mi?" ve "Çocuklara siyah turp verilir mi?" yer alıyor. Peki, siyah turp çocuklarda öksürüğü geçirir mi? Çocuklara siyah turp verilir mi? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Siyah turp çocuklarda öksürüğü geçirir mi? Çocuklara siyah turp verilir mi?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 08:28
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 08:28

Son dönemlerde birçok ebeveyn, çocuklarda öksürüğü hafifletmek için doğal yöntemlere başvuruyor. Çocuklarda özellikle ve üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında şiddetli görülebiliyor. Bu noktada siyah turp da öksürüğe karşı kullanılan geleneksel ve doğal besin kaynakları arasında yer alıyor.

  • Siyah turp, bal ile karıştırılıp tüketildiğinde çocuklarda öksürüğü kısa sürede kesiyor.
  • Siyah turp, çocuklarda bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı oluyor.
  • Siyah turp, şiddetli öksürüğü geçirerek daha rahat uyumaya yardımcı oluyor.
  • Siyah turp ve bal karışımı 2 yaşından itibaren çocuklarda kullanılabilir.
  • Siyah turp ve bal karışımı çocuklarda gün içinde 2-3 kaşık kadar tüketilebilir.

SİYAH TURP ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRİR Mİ?

Kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan siyah turp, özellikle çocuklarda öksürüğü hafifletmek amacıyla kullanılan doğal bir besin kaynağıdır. Özellikle alternatif tıpta öksürüğe karşı kullanılan besinler arasında yer alan siyah turp, bol bol tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Siyah turp çocuklarda öksürüğü geçirir mi? Çocuklara siyah turp verilir mi?

Siyah turp, ile özel olarak karıştırılıp tüketildiğinde ise şiddetli öksürüğü dahi kısa sürede geçirir. Doğal şifa kaynağı olarak da bilinen siyah turp, bal, şiddetli öksürüğü geçirmesinin yanında daha rahat uyumaya da yardımcı olmaktadır. Siyah turp, bal ile karıştırıldığında çocuklarda öksürüğü geçirmeye yardımcı olur.

Siyah turp çocuklarda öksürüğü geçirir mi? Çocuklara siyah turp verilir mi?

Ancak öksürük; alerji, astım, soğuk algınlığı ve farklı solunum yolu hastalıklarından dolayı meydana gelebilir. Bundan dolayı çocuklarda uzun süre devam eden, şiddetlenen ya da başka belirtilerle birlikte görülen öksürük hafife alınmamalı ve nedeninin belirlenmesi için kesinlikle bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Siyah turp çocuklarda öksürüğü geçirir mi? Çocuklara siyah turp verilir mi?

ÇOCUKLARA SİYAH TURP VERİLİR Mİ?

Siyah turp, bal ile uygun bir şekilde hazırlandığında 2 yaş ve üzeri çocuklara gönül rahatlığıyla verilebilir. Bunun dışında turp sade olarak verilecekse çocuğun yaşı, çiğneme becerisi ve sindirim hassasiyeti göz önünde bulundurulmalıdır. Sert ve büyük parçalar küçük çocuklarda boğulma riski oluşturabilir.

Siyah turp çocuklarda öksürüğü geçirir mi? Çocuklara siyah turp verilir mi?

Bundan dolayı siyah turp, bal ile karıştırılarak çocuklara verildiğinde öksürük tedavisinde maksimum fayda sağlayabilir. Geleneksel olarak öksürük için kullanılan yöntemlerden biri olan siyah turp ve bal karışımı, 2 yaşından küçük çocuklara kesinlikle verilmemelidir.

Siyah turp çocuklarda öksürüğü geçirir mi? Çocuklara siyah turp verilir mi?

Çocuğunuz 2 yaşından büyükse, uzmanların da onayladığı siyah turp ve bal karışımını evde hazırlayabilirsiniz. Siyah turp ve bal karışımı, 2 yaş üstü çocuklarda sabah ve akşam aç karnına 1 tatlı kaşığı verilmesi genellikle yeterlidir.

SİYAH TURP VE BAL KARIŞIMININ FAYDALARI NELERDİR?

Siyah turp ve bal, öksürük şikayeti olan hemen hemen herkesin kısa sürede iyileşmesini sağlayan en etkili doğal şifa kaynağıdır. Oldukça kısa sürede hazırlanan ballı siyah turp şurubu, alerjisi olmayan herkesin tüketmesinde bir sakınca görülmez. Siyah turp ve bal, şiddetli öksürüğü geçirmesinin yanında daha rahat uyumaya da yardımcı olmaktadır.

Siyah turp çocuklarda öksürüğü geçirir mi? Çocuklara siyah turp verilir mi?

Kış aylarında bol bol tüketilen ve bağışıklık sistemini güçlendiren siyah turp, bal ile özel olarak karıştırılıp tüketildiğinde en şiddetli öksürüğü dahi kısa sürede kesmektedir. Bu noktada siyah turp ve bal karışımının başlıca fayda ettiği alanlar şu şekildedir:

  • Grip
  • Nezle
  • Astım
  • Alerjik reaksiyonlar
  • Kuru öksürük
  • Kanser hücreleriyle savaşır
  • Daha rahat bir uyku sağlar
Siyah turp çocuklarda öksürüğü geçirir mi? Çocuklara siyah turp verilir mi?

UZMANLAR ÇOCUKLARDA SİYAH TURP KULLANIMI HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

Prof. Dr. Erkan Topuz, çocuklarda geçmeyen öksürüğe karşı siyah turp ve  balı karıştırıp 12 saat beklettiğinizde; en şiddetli öksürüğü dahi kısa sürede keseceğini belirtiyor. Topuz, bu karışımın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getirerek şu şekilde hazırlanmasını ve tüketilmesini öneriyor:

Siyah turp çocuklarda öksürüğü geçirir mi? Çocuklara siyah turp verilir mi?

Malzemeler;

  • 1 adet siyah turp
  • Hakiki kestane balı

Hazırlanışı;

1 adet orta boy turp yıkanır ardından içi dikkatlice oyulur.

Oyulan turpun alt tarafı ise iğne ya da kürdan ile delinir.

İçi oyulmuş turp bir bardağın üzerine oturtulur ve oyulan çukura 3-4 yemek kaşığı bal konur.

12 saat kadar bu şekilde bekletilerek balın turp suyu ile karışıp bardağa akması beklenir.

Elde edilen ballı turp suyu 2 yaşından itibaren kronik öksürük çeken, grip, nezle, astım vb gibi solunum rahatsızlığı olan herkes tüketebilir.

Her derde deva, solunum yolları hastalıklarının doğal antibiyotiği turp ve bal karışımı hazırlandıktan sonra gün içinde 2-3 kaşık kadar tüketilmesi tavsiye edilir.

Siyah turp ve bal karışımının yemeklerden önce aç karnına içilmesi gerekmektedir. Birkaç gün boyunca düzenli olarak tüketilmesi, hastalıkların kısa sürede iyileşmesini sağlayacaktır. 

 

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ETİKETLER
#öksürük
#soğuk algınlığı
#bal
#Anne Çocuk
#Siyah Turp
#Prof Dr Erkan Topuz
#Mavi Kadin
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