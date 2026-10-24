Hasta olan çocuklar için İbn-i Sina'dan soğan kürü tarifi! Batılılar bunu halen kullanıyor

Son zamanlarda özellikle çocuklarda sıklıkla görülen hastalıklar sonrası birçok kişi İbn-i Sina'nın soğan kürü tarifine yöneldi. Hastalıkların kol gezdiği bu dönemde siz de çocuğunuzun doğal yollarla şifalanmasını ve bağışıklığını korumasını istiyorsanız, İbn-i Sina'nın soğan kürü tarifine kesinlikle bir şans vermelisiniz. Sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim İbn-i Sina'nın soğan kürü tarifini paylaşıyorum. Batılıların alternatif tıpta halen daha kullandığı bu kürü sizlere adım adım anlatıyorum. Hasta olan çocuğunuz için İbn-i Sina'nın soğan kürü tarifini mutlaka denemelisiniz. Peki, hasta çocuklar için İbn-i Sina'nın soğan kürü tarifi nasıl yapılır? İşte İbn-i Sina'nın hasta çocuklar için önerdiği soğan kürü tarifi...

HASTA OLAN ÇOCUKLAR İÇİN İBN-İ SİNA'DAN SOĞAN KÜRÜ TARİFİ!

Şimdilerde özellikle çocuklarda öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi çeşitli şikayetler sıkça görülüyor. Hemen her evde en az bir hastanın bulunduğu mevsim geçişlerinde çocukların iyileşmesi yetişkinlere göre daha uzun sürüyor. Hal böyle olunca ebeveynler hasta olan çocukları için doğal antibiyotik kaynağı olacak tariflere yöneliyor. Annemin kardeşlerim için uyguladığı pratik tarifler arasında İbn-i Sina'nın soğan kürü yer alıyor.

Geleneksel halk hekimliğinde adı sıkça geçen soğan kürü, evde kolayca uygulanabilecek doğal yöntemlerden biri oluyor. Özellikle kış aylarında öksürük ve soğuk algınlığı gibi şikayetler için kullanılan soğan, tıp alanındaki çalışmaları tarih boyunca ilgi gören ünlü bilgin İbn-i Sina'nın tarifiyle hasta olan çocuklara şifa kaynağı oluyor.

Siz de çocuklarınızdaki öksürük ve soğuk algınlığı gibi belirtilerin hafiflemesini istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim İbn-i Sina'nın soğan kürü tarifini kesinlikle uygulamalısınız. İbn-i Sina, El-Kanan fi't-Tıbb (Tıbbın Kanunu) adlı kitabında yer verdiği birbirinden faydalı formüller ve tariflerle günümüze de ışık tutuyor. Yüzyıllar önce yaşamış büyük hekim, hasta olan çocukların soğan kürünü tüketmesi gerektiğini öneriyor.

İbn Sînâ, El-Kânûn fi’t-Tıbb adlı eserinde soğanın iyileştirici gücü hakkında; "Soğan, kanı inceltir, rahmi temizler, vücuttaki fazlalıkları dışarı atar." ifadelerine yer veriyor. İbn-i Sina aynı zamanda İbnü’l-Baytar da el-Câmiʿ fi’l-Edviye adlı kitabında ise soğanın; "Balgamı çözücü, damar açıcı ve bedeni ısıtıcı" özelliklerine dikkat çekiyor.

İBN-İ SİNA'NIN SOĞAN KÜRÜ TARİFİ!

Çocuklarda öksürük ve soğuk algınlığı belirtilerini hafifletmek amacıyla evde hazırlanan İbn-i Sina soğan kürü tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de çocuğunuzun hastalık döneminde geleneksel tıbbın şifasından yararlanmak istiyorsanız bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. Peki, hasta çocuklar için İbn-i Sina'nın soğan kürü tarifi nasıl yapılır? İşte İbn-i Sina'nın hasta çocuklar için önerdiği soğan kürü tarifi...

Malzemeler;

1 adet büyük boy soğan

1 adet orta boy boş kavanoz

1,5-2 su bardağı doğal bal

Hazırlanışı;

Önce soğanlarınızı güzelce soyun ve çok küçük olamayacak şekilde doğrayın.

Boş kavanozunuzun içerisine doğradığınız soğanları ekleyin.

Sonrasında doğal balınızı soğanların üzerine dökün.

Elde ettiğiniz bu karışımı 14-15 saat boyunca bekletin.

Böylece soğan ve balın fermente olmasını sağlayın.

Çocuklar için günde 2 defa 1 tatlı kaşığı şeklinde kullanın.

Şifa olsun.

Soğan ve bal kürü kuru öksürüğün tedavisinde önerilen bitkisel çözüm yollarından biridir.Soğan suyu bal ile karıştırılırsa boğaz iltihabını iyileştirir. Soğan vücuttaki enfeksiyonları gidererek bağışıklığı güçlendirirken bal içerdiği vitamin ve minerallerle güç ve enerji verir. İbn-i Sina'nın soğan kürü, grip, nezle ve soğuk algınlığı başta olmak üzere tüm enfeksiyonel rahatsızlıklarda önemli bir rol üstlenir.